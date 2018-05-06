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21:01 (мск), источник: Чемпионат.com

37-й тур стал самым посещаемым в истории ФНЛ

37-й тур Футбольной национальной лиги нынешнего сезона стал самым посещаемым в истории, сообщает официальный сайт ФНЛ.

«Матч «Олимпиец» — «Луч-Энергия» собрал, согласно итоговому протоколу, 42 100 зрителей и стал самым посещаемым как в семилетней истории Футбольной национальной лиги, так и российского первого дивизиона. Ранее рекорд ФНЛ принадлежал другой нижегородской встрече 35-го тура ФНЛ в сезоне-2017/18 «Олимпиец» — «Ротор-Волгоград», которая прошла 28 апреля на стадионе «Нижний Новгород» и собрала 26 тысяч зрителей. Что касается российской истории второго по значимости дивизиона в целом, то здесь лучшим достижением до сегодняшнего дня были 32 тысячи зрителей на матче 43-го тура первенства России-1999 «Факел» — «Анжи» (1:0).

К слову, сегодняшняя встреча «Крылья Советов» — «Кубань», на стадионе «Самара», которая, как и нижегородская, была построена специально к ЧМ-2018, собрала 40 619 зрителей. Таким образом, общая посещаемость 37-го тура составила 98 118 зрителей. И это уже рекорд Футбольной национальной лиги. Ранее максимальная аудитория в 77 200 зрителей наблюдала за 10 матчами 4-го тура ФНЛ-2011/12, — говорится в сообщении пресс-службы.

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