37-й тур стал самым посещаемым в истории ФНЛ

«Матч «Олимпиец» — «Луч-Энергия» собрал, согласно итоговому протоколу, 42 100 зрителей и стал самым посещаемым как в семилетней истории Футбольной национальной лиги, так и российского первого дивизиона. Ранее рекорд ФНЛ принадлежал другой нижегородской встрече 35-го тура ФНЛ в сезоне-2017/18 «Олимпиец» — «Ротор-Волгоград», которая прошла 28 апреля на стадионе «Нижний Новгород» и собрала 26 тысяч зрителей. Что касается российской истории второго по значимости дивизиона в целом, то здесь лучшим достижением до сегодняшнего дня были 32 тысячи зрителей на матче 43-го тура первенства России-1999 «Факел» — «Анжи» (1:0).