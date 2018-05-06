«Крылья Советов» обыграли «Кубань» в матче ФНЛ и вышли в РФПЛ

Источник: РИА "Новости"

Благодаря этой победе самарский клуб досрочно завоевал право принять участие в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в следующем сезоне.

Единственный гол на 41-й минуте матча забил Сергей Корниленко.

«Крылья Советов» одержали пятую победу подряд, самарский клуб вышел на второе место, набрав 82 очка. «Крылья Советов» оторвались от красноярского «Енисея», занимающего третье место с 78 очками, на пять очков. Таким образом, «Крылья Советов» гарантировали себе участие в РФПЛ в следующем сезоне, так как команда не опустится ниже второго места. «Кубань» занимает девятое место, в активе команды 48 очков.

В заключительном туре ФНЛ «Крылья Советов» на выезде сыграют с владивостокским клубом «Луч-Энергия». «Кубань» на своем поле примет томскую «Томь». Оба матча пройдут 12 мая.

Этот матч стал вторым тестовым на стадионе «Самара- Арена» в рамках подготовки к чемпионату мира. Более 40 тысяч зрителей посетили игру.

Третий тестовый матч пройдет 11 мая, «Крылья Советов-2» сыграют с саранской «Мордовией» во встрече Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Ранее «Крылья Советов» в рамках 35-го тура первенства ФНЛ провели первый тестовый матч, сыграв с воронежским «Факелом» (2:1).