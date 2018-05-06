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18:34 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» обыграли «Кубань» в матче ФНЛ и вышли в РФПЛ

ТАСС, 6 мая. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над краснодарской «Кубанью» со счетом 1:0 в домашнем матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Источник: РИА "Новости"

Благодаря этой победе самарский клуб досрочно завоевал право принять участие в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в следующем сезоне.

Единственный гол на 41-й минуте матча забил Сергей Корниленко.

«Крылья Советов» одержали пятую победу подряд, самарский клуб вышел на второе место, набрав 82 очка. «Крылья Советов» оторвались от красноярского «Енисея», занимающего третье место с 78 очками, на пять очков. Таким образом, «Крылья Советов» гарантировали себе участие в РФПЛ в следующем сезоне, так как команда не опустится ниже второго места. «Кубань» занимает девятое место, в активе команды 48 очков.

В заключительном туре ФНЛ «Крылья Советов» на выезде сыграют с владивостокским клубом «Луч-Энергия». «Кубань» на своем поле примет томскую «Томь». Оба матча пройдут 12 мая.

Этот матч стал вторым тестовым на стадионе «Самара- Арена» в рамках подготовки к чемпионату мира. Более 40 тысяч зрителей посетили игру.

Третий тестовый матч пройдет 11 мая, «Крылья Советов-2» сыграют с саранской «Мордовией» во встрече Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Ранее «Крылья Советов» в рамках 35-го тура первенства ФНЛ провели первый тестовый матч, сыграв с воронежским «Факелом» (2:1).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и ¼ финала.

Крылья Советов 1:0
Первый тайм: 1:0
Кубань
6.05.2018, 16:00 Зрители: 40619 основной раунд: 37-й тур Самара Арена
Главные тренеры
Андрей Тихонов Евгений Калешин
Голы
41′ Сергей Корниленко 8
Составы
Евгений Конюхов 14
90+1′ Жозе Феррейра Надсон 6
Георгий Зотов 15
Тарас Бурлак 90
Евгений Башкиров 2
Азер Алиев 10
90+1′ Срджан Мияйлович 20
58′ Али Гаджибеков 5
Олег Ланин 64
79′ Алан Чочиев 9
Иван Таранов 4
89′ Александр Соболев 7
Сергей Самодин 22
90′ Сергей Корниленко 8
Владислав Кулик 25
22 Юрий Дюпин
14 Александр Клещенко
23 Николай Марков 68′
28 Азат Байрыев
8 Олег Алейник
10 Никита Маляров
19 Алексей Гай
20 Владимир Обухов
43 Роман Бугаев 68′
3 Евгений Гапон
77 Владимир Лобкарев 62′
90 Ильмир Нурисов
99 Спартак Гогниев 75′
31 Юрий Завезен
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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