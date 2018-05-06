«Крылья Советов» обыграли «Кубань» в матче ФНЛ и вышли в РФПЛ
ТАСС, 6 мая. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над краснодарской «Кубанью» со счетом 1:0 в домашнем матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС, 6 мая. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над краснодарской «Кубанью» со счетом 1:0 в домашнем матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Благодаря этой победе самарский клуб досрочно завоевал право принять участие в чемпионате Российской футбольной
Единственный гол на 41-й минуте матча забил Сергей Корниленко.
«Крылья Советов» одержали пятую победу подряд, самарский клуб вышел на второе место, набрав 82 очка. «Крылья Советов» оторвались от красноярского «Енисея», занимающего третье место с 78 очками, на пять очков. Таким образом, «Крылья Советов» гарантировали себе участие в РФПЛ в следующем сезоне, так как команда не опустится ниже второго места. «Кубань» занимает девятое место, в активе команды 48 очков.
В заключительном туре ФНЛ «Крылья Советов» на выезде сыграют с владивостокским клубом «Луч-Энергия». «Кубань» на своем поле примет томскую «Томь». Оба матча пройдут 12 мая.
Третий тестовый матч пройдет 11 мая, «Крылья Советов-2» сыграют с саранской «Мордовией» во встрече Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Ранее «Крылья Советов» в рамках 35-го тура первенства ФНЛ провели первый тестовый матч, сыграв с воронежским «Факелом» (2:1).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа
|Крылья Советов
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1:0
Первый тайм: 1:0
|Кубань
|Андрей Тихонов
|Евгений Калешин
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)