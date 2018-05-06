Арену «Нижний Новгород» торжественно открыли к ЧМ перед началом третьей тестовой игры

В воскресенье на стадионе «Нижний Новгород» проходит третий тестовый матч: нижегородский «Олимпиец» играет с ФК «Луч-Энергия» из Владивостока.

«Сегодня мы официально открываем стадион “Нижний Новгород”, такой же красивый и величественный, как наш город», — заявил перед началом матча врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

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На стадионе «Нижний Новгород» 15 и 28 апреля прошли два тестовых матча, которые посетили 15 и 26 тысяч зрителей соответственно. На третий тестовый матч пришли более 40 тысяч болельщиков. Перед началом игры на стадионе состоялся концерт народного артиста России Дмитрия Маликова.