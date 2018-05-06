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16:03 (мск), источник: Р-Спорт

Арену «Нижний Новгород» торжественно открыли к ЧМ перед началом третьей тестовой игры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Торжественное открытие стадиона, построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, состоялось в Нижнем Новгороде в воскресенье перед началом третьего тестового матча.

В воскресенье на стадионе «Нижний Новгород» проходит третий тестовый матч: нижегородский «Олимпиец» играет с ФК «Луч-Энергия» из Владивостока.

«Сегодня мы официально открываем стадион “Нижний Новгород”, такой же красивый и величественный, как наш город», — заявил перед началом матча врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

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На стадионе «Нижний Новгород» 15 и 28 апреля прошли два тестовых матча, которые посетили 15 и 26 тысяч зрителей соответственно. На третий тестовый матч пришли более 40 тысяч болельщиков. Перед началом игры на стадионе состоялся концерт народного артиста России Дмитрия Маликова.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи. На стадионе в Нижнем Новгороде, рассчитанном на 45 тысяч зрителей, пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, а также по одной игре 1/8 и ¼ финала.

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