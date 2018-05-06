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13:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тамбов» одолел «Сибирь» в гостевом матче ФНЛ

В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» принимала на своём поле «Тамбов».

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на стадионе «РФЦ Заря — манеж» в Новосибирске и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

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Победный гол на 38-й минуте забил нападающий Андрей Часовских. Таким образом, «Тамбов» продлил свою серию без поражений до семи матчей.

«Сибирь» набрала 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. «Тамбов» (67) располагается на четвёртой строчке.

В последнем туре ФНЛ «Сибирь» сыграет на выезде с московским клубом «Спартак-2», а «Тамбов» примет на своём поле лидера турнира — «Оренбург».

Сибирь 0:1
Первый тайм: 0:1
Тамбов
6.05.2018, 12:00 основной раунд: 37-й тур РФЦ Заря
Главные тренеры
Сергей Кирсанов Андрей Талалаев
Голы
15 Андрей Часовских 38′
Составы
Николай Цыган 22
Алексей Аравин 2
Антон Кушнирук 5
Александр Макаренко 8
Антон Полюткин 20
Вячеслав Ларенц 44
Евгений Чеботару 37
Максим Житнев 9
49′ Артем Дудолев 18
Алексей Гладышев 55
25′ 68′ Роман Беляев 7
Виталий Галыш 90
63′ Александр Дегтярев 11
Роман Парфинович 17
21 Денис Вавилин
2 Алексей Рыбин
3 Михаил Мищенко
5 Евгений Шляков
29 Александр Горбатюк
7 Олег Чернышов
15 Андрей Часовских 41′
11 Сергей Шевчук 61′
96 Марат Быстров 84′
30 Максим Трусевич 70′ 15′
94 Сергей Архипов
69 Павел Игнатович 57′ 47′
81 Младен Кашчелан 74′
70 Андрей Мурнин 85′
6 Александр Дутов
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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