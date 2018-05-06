«Тамбов» одолел «Сибирь» в гостевом матче ФНЛ

Встреча прошла на стадионе «РФЦ Заря — манеж» в Новосибирске и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Победный гол на 38-й минуте забил нападающий Андрей Часовских. Таким образом, «Тамбов» продлил свою серию без поражений до семи матчей.
«Сибирь» набрала 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. «Тамбов» (67) располагается на четвёртой строчке.
В последнем туре ФНЛ «Сибирь» сыграет на выезде с московским клубом «Спартак-2», а «Тамбов» примет на своём поле лидера турнира — «Оренбург».