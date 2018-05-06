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13:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тюмень» обыграла «Спартак-2» благодаря голу Чудина на 94-й минуте матча

В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала на своём поле «Спартак-2».

Встреча прошла в Тюмени на стадионе «Геолог» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 17-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Андреа Чуканов. Во втором тайме в ворота тюменцев был назначен пенальти, который успешно реализовал полузащитник Владислав Пантелеев. На 94-й минуте полузащитник хозяев Иван Чудин смог вырвать победу для своей команды, забив гол.

«Тюмень» набрала 39 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак-2» (39) располагается на 13-й строчке.

Тюмень 2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак-2
6.05.2018, 11:00 Зрители: 2100 основной раунд: 37-й тур Геолог
Главные тренеры
Владимир Маминов Дмитрий Гунько
Голы
16′ Андреа Чуканов 9
90+4′ Иван Чудин 8
83 Владислав Пантелеев 62′
Составы
Станислав Бучнев 1
46′ Максим Ненахов 22
Дмитрий Гузь 27
Павел Маслов 29
Иван Чудин 8
Андреа Чуканов 9
Александр Ставпец 61
46′ Андрей Кузнецов 91
Павел Степанец 4
73′ Артур Рябокобыленко 5
Артем Юсупов 79
79′ Никита Саламатов 30
Альберт Богатырев 11
62′ Сергей Шумилин 99
Камиль Муллин 71
95 Владислав Терешкин
46 Артем Мамин
63 Шамсиддин Шанбиев
93 Артем Сокол 90+2′
94 Иван Хомуха
88 Данил Полубояринов
60 Джуниор Фэшн Сакала
4 Николай Тюнин 46′
66 Сильванус Нимели
18 Зелимхан Бакаев 88′
79 Александр Руденко
27 Александр Ломовицкий 46′
69 Денис Давыдов
83 Владислав Пантелеев 80′
20 Игорь Леонтьев
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Панин (Дмитров, Россия)
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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