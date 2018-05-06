«Тюмень» обыграла «Спартак-2» благодаря голу Чудина на 94-й минуте матча

Встреча прошла в Тюмени на стадионе «Геолог» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 17-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Андреа Чуканов. Во втором тайме в ворота тюменцев был назначен пенальти, который успешно реализовал полузащитник Владислав Пантелеев. На 94-й минуте полузащитник хозяев Иван Чудин смог вырвать победу для своей команды, забив гол.