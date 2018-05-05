«Балтика» реализовала все билеты на матч-открытие нового стадиона в Калининграде

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Все билеты продавались через кассы стадиона и клубный магазин. От онлайн-продаж было принято решение отказаться в целях борьбы со спекулянтами и пресечения подделки билетов. Отмечается, что в будущем онлайн-продажа билетов будет доступна.

Ранее «Балтика» провела два тестовых матча с частично закрытыми трибунами на новом стадионе.