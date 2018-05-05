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15:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Балтика» реализовала все билеты на матч-открытие нового стадиона в Калининграде

«Балтика» объявила о том, что реализовала все билеты на домашний матч 38-го тура ФНЛ с «Тюменью», который в рамках открытия нового стадиона в Калининграде пройдёт 12 мая.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Все билеты продавались через кассы стадиона и клубный магазин. От онлайн-продаж было принято решение отказаться в целях борьбы со спекулянтами и пресечения подделки билетов. Отмечается, что в будущем онлайн-продажа билетов будет доступна.

Ранее «Балтика» провела два тестовых матча с частично закрытыми трибунами на новом стадионе.

Первоначально планировалось, что новый стадион в Калининграде будет вмещать 45 015 зрителей, однако в конце сентября принято решение изменить вместимость на 35 000 мест. Во время ЧМ-2018 на арене пройдут четыре матча группового этапа: Хорватия — Нигерия, Сербия — Швейцария, Испания — Марокко и Англия — Бельгия.

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