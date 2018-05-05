Валерий Нененко: Спорт в Воронежской области заброшен полностью

— Что говорить? 20-е место… Такого не было очень давно. Я уже не раз говорил, что нужно было сделать все возможное для того, чтобы сохранить прописку в первом дивизионе. Считаю, что Воронеж этого достоин. Негоже «Факелу» играть в зоне «Центр» второй лиги. Вон количество зрителей на трибунах прямое тому подтверждение. Даже во времена выступлений во Втором дивизионе на Центральный стадион профсоюзов приходило 3−4 тысячи человек.

Читайте также Аленичев и Тихонов рвутся в элиту. Расклады в ФНЛ за два тура до конца сезона

Вылеты случались не раз, но воронежская команда достаточно быстро возвращалась. Правда, последний раз, если мне не изменяет память, на это ушло целых три года. Сначала тульский «Арсенал» нас обошел, потом — саратовский «Сокол». Только с третьей попытки заняли первое место в зоне «Центр», где кроме «Факела» ни у кого не было ни финансовых возможностей, ни желания идти на повышение в классе.

Были потрачены огромные средства для того, чтобы выйти в первый дивизион. У Павла Гусева был хороший подбор игроков и первые два сезона команда выступала неплохо. Но в прошлом году ситуация изменилась. По непонятным мне причинам из команды ушли почти все футболисты. Впрочем, уже на весеннем отрезке первенства-2016/17, чего греха таить, ряд ведущих игроков откровенно отбывали номер на поле. Потому что им что Рязань, что Казань — все равно! Никогда не поверю в то, что руководство клуба об этом не догадывалось. И это в ситуации, когда футболистам платили зарплату в размере 400−600 тысяч рублей.

— Что плохого в том, что люди хорошо зарабатывают?

— А кто против? Но уместно ли было так делать в ситуации, когда развалена вся футбольная пирамида, начиная с детского футбола и заканчивая командой мастеров. В детско-юношеском сегменте у нас вообще хаос и бардак. О чем говорить, если юношеское зимнее первенство области оказалось фактически сорвано? Я вот недавно ездил со своей юношеской командой на турнир в Белгород, так вот там все поля зимой были расчищены от снега. У нас почему-то этого сделать не могли. Стоит ли после этого удивляться тому, что специализированная футбольная школа «Факел» постоянно занимает на турнирах 12−15-е места. Я давно ратую за то, чтобы создать в городе сильнейший коллектив, в который привлечь всех лучших воронежских футболистов.

— Эта проблема известна давно, что же нужно делать для того, чтобы ее решить. Что делать, если власти просто не обращают на это внимания?

— Первая программа развития воронежского футбола на моей памяти была написана в 80-е годы прошлого века еще при Викторе Марьенко. И там главным пунктом фигурировало открытие футбольного интерната. А воз, как говорится, и ныне там. И кто же тогда будет делать: Гусев, Нененко или Севергин? Да и не потянет здесь один президент футбольного клуба. Ему бы с «Факелом» разобраться, да вовремя футболистам деньги платить. И здесь мы переходим к другой важной проблеме — кадровой. Павел Гусев говорил, что сделает все, чтобы сохранить прописку в ФНЛ. А что ему еще было делать? Он выполнял локальную задачу. Вот только с такой обоймой игроков это было сделать почти нереально. Каждая позиция требовала приглашения в команду сильного футболиста по меркам ФНЛ. А то и премьер-лиги, потому что опыт в таких ситуациях точно бы не помешал.

— А ведь много воронежских воспитанников стабильно играют и в хороших клубах премьер-лиги, и в сильнейших командах ФНЛ, и даже за границей.

— Полностью согласен!

Вот кто виноват в том, что в прошлом году в главную команду области не попали такие футболисты, как Сапельников и Егорычев? Из воронежских игроков сколотить такую команду, которая вернет местному футболу былую славу. Но это, увы, никому не нужно.

Спорт в области заброшен вовсе. Женская и гандбольные «Энергии», «Буран»… Воронеж такой большой город, но почему-то в Курске и Тамбове, где даже на кубковые матчи с командами премьер-лили ходит 2−3 калеки, деньги на команды нашли.

А мы им проигрываем. Тому же «Авангарду» с таким счетом — 0:4. Травмировать болельщиков и так было дальше некуда. Получались какие-то рывки в агонии. Могли обыграть «Крылья Советов» и «Балтику» — команды из первой четверки, — а «Химки», «Зенит-2» и подобных — нет.

Лучше бы в команде играли молодые игроки из нашей футбольной школы. А так зачем их мариновать только ради лимита? Почему им не дают играть? Уже давно пора. На их месте я бы ушел даже во Вторую лигу и играл там в основном составе. А там обратили бы внимание представители Первого дивизиона, а затем и Высшего.