Открытие «Стадиона Нижний Новгород» начнется с минуты молчания в память о погибших в ВОВ

Источник: РИА "Новости"

«6 мая 2018 года на “Стадионе Нижний Новгород” пройдет третий тестовый матч, в рамках которого состоится торжественное открытие стадиона. Планируется, что матч посетят 39 тыс. болельщиков», — говорится в сообщении пресс- службы.

Игра начнется в 15.00, входные группы откроются в 13.00. Для болельщиков перед стадионом будет организована концертно-развлекательная программа, в 14.00 в чаше стадиона начнется концерт народного артиста России Дмитрия Маликова. «Перед началом матча к зрителям обратится глава Нижегородской области Глеб Никитин, прозвучит гимн России, будет объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны», — отметили в пресс-службе.

Ранее врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что два тестовых матча, которые прошли на «Стадионе Нижний Новгород» не выявили никаких критических проблем.