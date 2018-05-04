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15:58 (мск), источник: Р-Спорт

Тренеры «Крыльев Советов» разных лет посетят второй тестовый матч на «Самара Арене»

САМАРА, 4 мая — РИА Новости. Десять главных тренеров самарского футбольного клуба «Крылья Советов», возглавлявшие команду в разное время, посетят второй тестовый матч на стадионе «Самара Арена», который примет игры чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает в пятницу пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

Второй тестовый матч на стадионе на 45 тысяч зрительских мест пройдет 6 мая в рамках 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

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Встретятся «Крылья Советов» и краснодарская «Кубань». На матч продано более 40 тысяч билетов, ожидается рекорд посещаемости домашних матчей «Крыльев Советов» в 21-м веке.

«Матч 37-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ “Крылья Советов” — “Кубань”, который пройдет 6 мая на “Самара Арене”, посетят главные тренеры, возглавлявшие нашу команду в разное время… Они совершат круг почета в честь 76-го дня рождения клуба», — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

По данным пресс-службы, перед началом матча на поле выйдут Александр Аверьянов, Виктор Антихович, Александр Богданов, Гаджи Гаджиев, Юрий Газзаев, Виктор Карпов, Владимир Кухлевский, Валерьян Панфилов, Геннадий Сарычев и Александр Цыганков.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. На стадионе в Самаре запланировано проведение шести матчей, это встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, также здесь пройдут один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.

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