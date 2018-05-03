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20:47 (мск), источник: Р-Спорт

Третий тестовый матч ЧМ в Нижнем Новгороде посетят 39 тыс зрителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин ожидает, что третий тестовый матч в рамках чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде посетят не менее 39 тысяч зрителей, сообщила пресс-служба правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы, такую информацию Никитин озвучил в четверг на селекторном совещании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018» под руководством президента РФ Владимира Путина.

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«На “Стадионе Нижний Новгород” 15 и 28 апреля уже прошли два тестовых мероприятия, которые посетили 15 и 26 тысяч зрителей соответственно. Стадион показал себя полностью готовым, тестовые мероприятия не выявили каких-либо критических проблем. 6 мая пройдет третий тестовый матч, планируемое количество зрителей — 39 тысяч», — приводит пресс-служба слова Никитина, которые он озвучил во время доклада на совещании.

Позже врио главы области сообщил журналистам, что в ходе доклада он также доложил о завершении строительства всех спортивных объектов для ЧМ, о полной готовности инфраструктуры размещения участников и гостей мундиаля с учетом их максимального количества. Кроме того, в городе готова транспортная инфраструктура — построен новый терминал аэропорта, реконструировано здание железнодорожного вокзала. Также завершилась подготовка структуры медицинского обслуживания, обеспечено обновление подвижного состава скорой медицинской помощи, подготовлены медицинские пункты.

По словам Никитина, в Нижнем Новгороде к Чемпионату осталось благоустроить некоторые участки и завершить ремонт фасадов. Все это планируется сделать до конца мая.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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