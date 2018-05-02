Аленичев и Тихонов рвутся в элиту. Расклады в ФНЛ за два тура до конца сезона

Источник: Советский спорт

Во второй по рангу российской лиге завершился 36-й тур. До конца сезона командам осталось сыграть всего по два матча. Кто готов подняться в элитный дивизион, а кто отправится в пекло ПФЛ?

Прямой выход в РФПЛ

За две путевки в высший дивизион бьются три клуба — «Оренбург» (80 очков), «Крылья Советов» (79) и «Енисей» (77). В прошедшем туре команды одержали синхронные победы и сохранили расклад сил на оставшиеся два.

Фаворитом выглядит «Оренбург». Под руководством Темури Кецбая клуб выдал очень неудачный старт, но руководство быстро спохватилось и заменило его Владимиром Федотовым, работавшим в Оренбурге с 2015 года (с паузой на двухмесячную командировку в московский «Арарат»). Со сменой наставника игра команды преобразилась, и осечек она почти не допускает. Хотя в заключительном туре «Оренбургу» ехать в гости к амбициозному и мотивированному «Тамбову», так что шансы у конкурентов есть.

Столь же уверенно выглядят «Крылья Советов» Андрея Тихонова. Пусть, крупных результатов и ярких побед у его подопечных немного, зато набор очков впечатляет — 9 побед, 1 ничья и 1 поражение в 11 весенних турах. Отметим также, что самарцы пропускают меньше всех в лиге. Им в заключительном туре ехать во Владивосток, где местный «Луч-Энергия» будет неистово сражаться за право остаться в ФНЛ.

А вот у «Енисея» на 7 побед весной приходится 4 поражения. В результате красно-синие растеряли добытое осенью с таким трудом преимущество и пропустили конкурентов вперед.

Важнейшей в этом отношении стала игра 33-го тура в Самаре, проигранная со счетом 0:1. При этом в целом красноярцы радуют болельщиков зрелищной атакующей игрой и являются лидерами по количеству забитых мячей. Преимуществом команды Аленичева будет календарь — ни «Кубань», ни «Динамо Спб» большого интереса к нынешнему сезону уже не испытывают.

Наш прогноз: «Крылья Советов» и «Енисей».

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Переходные матчи в РФПЛ

Здесь два претендента на одну оставшуюся позицию (понятно, что вторую займет неудачник гонки лидеров) — «Тамбов» (64 очка) и «Балтика» (61), — и между ними развернется очень интересная борьба.

В пользу подопечных Андрея Талалаева говорят три очка преимущества и, что еще более важно, отличная форма — в пяти последних матчах команда 13 очков из 15 и забила 11 мячей. Однако в заключительном туре «Тамбов» ожидает встреча на своем поле с лидером, и от ее результата будут зависеть расклады для всех претендентов на повышение. «Тамбову» в случае победы над «Сибирью» в 37 туре достаточно будет и ничьей, чтобы попытать счастья в переходных матчах.

Однако поражение поставит команду на край пропасти, поскольку «Балтика» Игоря Черевченко имеет преимущество в личных встречах (3:0, 1:2). В соперниках у калининградцев немотивированное «Динамо Спб» и аутсайдер «Тюмень» в заключительном туре на своем поле. Проблема в том, что подопечные Черевченко разучились забивать: 1 гол в 4 последних матчах. Более того, весной «Балтика» забила более одного мяча за матч всего однажды — удручающая статистика для претендента на повышение.

Наш прогноз: «Оренбург» и «Тамбов».

Вылет в ПФЛ

Супернапряженная борьба развернется в оставшихся турах в нижней части турнирной таблицы, где сразу восемь клубов борются за выживание: «Волгарь» (42), «Спартак-2» (39), «Олимпиец» (38), «Зенит-2» (37), «Ротор-Волгоград» (37), «Томь» (37), «Луч-Энергия» (37) и «Тюмень» (36).

Наибольшие шансы спастись, очевидно, у «Волгаря», имеющего 5-очковый отрыв, однако весной астраханцы откровенно провалились и выиграли только 1 матч (3 ничьи, 7 поражений).

Отвратительно под руководством Дмитрия Гунько играет «Спартак-2», приучивший при Евгении Бушманове к тому, что является как минимум крепким середняком ФНЛ, если не одним из лидеров. Наверняка у тренерского штаба найдется куча объяснений провальному сезону, но факт остается фактом — за два тура до конца красно-белые в двух очках от зоны вылета. И в 37-м туре им ехать в Тюмень.

Москвичи пропустили в 36 турах 61 мяч — на 5 больше, чем вторая команда лиги по этому показателю («Зенит-2» — 56). Питерцы, к слову, одержали под руководством Константина Зырянова три победы в четырех последних матчах и покинули зону вылета.

Прямо-таки мистической волею календаря все восемь претендентов на спасение сыграют между собой в предпоследнем, 37-м, туре: «Волгарь» — «Зенит-2», «Тюмень» — «Спартак-2», «Олимпиец» — «Луч-Энергия», «Томь» — «Ротор».

Оформил вылет — «Факел» (29 очков).