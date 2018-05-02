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20:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Арбитр, назначивший «левый» пенальти в Красноярске, серьезно наказан

Арбитр Владимир Москалев, судивший матч 36-го тура первенства России «Енисей» — «Волгарь» (2:1) и допустивший ошибку, серьезно наказан.

Источник: Спорт-Экспресс

Судья снят с очередной игры — 5 мая он должен был судить встречу 29-го тура чемпионата страны «Тосно» — «Динамо». Вместо него этот матч доверили Павлу Кукуяну.

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Ошибка Москалева заключается в назначении 11-метрового удара в ворота «Волгаря» на 81-й минуте. Кичин его реализовал — красноярцы одержали победу. В том эпизоде нападающий «Енисея» Обрадович в единоборстве с игроком астраханской команды Мурачевым толкнул соперника в спину. В результате Мурачев потерял равновесие и сыграл в мяч рукой. Москалев же определил, что футболист «Волгаря» нарушил правила, и наказал его пенальти.

— Те, кто видел видеоповтор, поймут, что арбитр ошибся. Защитника толкнули в спину, и он в итоге, потеряв равновесие, сыграл рукой. Как вы считаете? — вопрос исполняющему обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

— Пока не знаю оценку инспектора. Но сам я видел этот момент. Мое мнение: 11-метровый удар назначен ошибочно. К сожалению, Москалев ошибся.

— Он был назначен на игру в премьер-лиге…

— Теперь он будет с нее снят. Произведем замену. (Александр БОБРОВ)​.

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