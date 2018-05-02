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20:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кубань» и «Олимпиец» сыграли вничью

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги «Кубань» принимала на своём поле «Олимпиец».

Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 0:0.

«Кубань» набрала 48 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Олимпиец» (38) поднялся на 14-ю строчку.

В следующем туре ФНЛ «Кубань» проведёт выездной матч с «Крыльями Советов» 6 мая в Самаре на стадионе «Металлург», а «Олимпиец» в тот же день примет на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде «Луч-Энергию».

Кубань 0:0
Первый тайм: 0:0
Олимпиец
2.05.2018, 18:00 основной раунд: 36-й тур Кубань
Главные тренеры
Евгений Калешин Николай Писарев
Составы
Юрий Дюпин 22
Николай Марков 23
Азат Байрыев 28
54′ Владимир Лобкарев 77
Олег Алейник 8
Никита Маляров 10
36′ Владимир Обухов 20
82′ Сергей Бендзь 26
Александр Клещенко 14
46′ Роман Бугаев 43
Евгений Гапон 3
66′ Алексей Гай 19
Спартак Гогниев 99
71′ Юрий Завезен 31
Ильмир Нурисов 90
99 Николай Сысуев
25 Александр Филин
55 Юрий Морозов
90 Андрей Хрипков
91 Лео Гогличидзе
92 Радик Хайруллов
95 Антон Бочаров
74 Даниил Фомин
7 Анатолий Нежелев 78′
2 Кирилл Маляров
14 Виктор Сергеев 56′ 53′
10 Игорь Беляков
33 Ловре Чирьяк 61′ 59′
20 Игорь Ламбарский
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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