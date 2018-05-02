Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
«Кубань» и «Олимпиец» сыграли вничью
В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги «Кубань» принимала на своём поле «Олимпиец».
В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги «Кубань» принимала на своём поле «Олимпиец».
Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 0:0.
«Кубань» набрала 48 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Олимпиец» (38) поднялся на 14-ю строчку.
В следующем туре ФНЛ «Кубань» проведёт выездной матч с «Крыльями Советов» 6 мая в Самаре на стадионе «Металлург», а «Олимпиец» в тот же день примет на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде «Луч-Энергию».
|Евгений Калешин
|Николай Писарев
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)