«Кубань» и «Олимпиец» сыграли вничью

Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 0:0.

В следующем туре ФНЛ «Кубань» проведёт выездной матч с «Крыльями Советов» 6 мая в Самаре на стадионе «Металлург», а «Олимпиец» в тот же день примет на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде «Луч-Энергию».