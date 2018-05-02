«Ротор» проиграл «Крыльям Советов» во втором тестовом матче на арене ЧМ-2018 в Волгограде

В составе победителей на 25-й минуте отличился Александр Соболев, гол в свои ворота забил защитник «Ротора» Руслан Абазов (13).

В турнирной таблице «Ротор» занимает 16-е место, набрав 37 очков, «Крылья Советов» с 79 очками идут вторыми. Лидирует в турнирной таблице ФНЛ «Оренбург» (80), третье место занимает красноярский «Енисей» (77 очков).

В следующем матче «Ротор» 6 мая на выезде сыграет с «Томью», «Крылья Советов» в тот же день встретятся с «Кубанью».

«Волгоград-Арена» вмещает 45 тысяч зрителей, в прошедшем матче загруженность трибун составила 50%. До начала чемпионата мира на стадионе пройдет еще одна тестовая игра — 9 мая состоится финальный матч Кубка России между «Тосно» из Ленинградской области и курским «Авангардом». Стадион планируется заполнить на 100%.