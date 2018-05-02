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19:23 (мск), источник: Прессбол

ФНЛ. «Крылья Советов» с Сергеем Корниленко в составе обыграли «Ротор»

В поединке 36-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» на выезде оказались сильнее «Ротора» (2:0).

Источник: РИА "Новости"

Белорусский форвард гостей Сергей Корниленко вышел на поле с капитанской повязкой, а на 84-й минуте заработал желтую карточку.

После этой встречи самарцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России Д2.

Ротор-Волгоград 0:2
Первый тайм: 0:2
Крылья Советов
2.05.2018, 17:00 Зрители: 24192 основной раунд: 36-й тур Волгоград Арена
Главные тренеры
Сергей Павлов Андрей Тихонов
Голы
57 Руслан Абазов 13′
7 Александр Соболев 25′
Составы
Николай Заболотный 12
10′ Илья Ионов 2
Руслан Абазов 57
Игорь Климов 80
Владимир Романенко 7
Владислав Сысуев 47
55′ Хызыр Аппаев 14
46′ Мухаммад Султонов 22
Сергей Косицин 23
76′ Сергей Кузнецов 26
Олег Николаев 18
70′ Никита Бурмистров 39
Алексей Друзин 30
24′ 76′ Александр Коротаев 31
Максим Вотинов 45
14 Евгений Конюхов
3 Дмитрий Ятченко 45′
6 Жозе Феррейра Надсон
90 Тарас Бурлак
2 Евгений Башкиров
10 Азер Алиев
8 Сергей Корниленко 83′
15 Георгий Зотов 87′
5 Али Гаджибеков
9 Алан Чочиев 88′
25 Владислав Кулик
20 Срджан Мияйлович 90′
4 Иван Таранов
7 Александр Соболев 70′
27 Данил Кленкин 77′
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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