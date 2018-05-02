Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
ФНЛ. «Крылья Советов» с Сергеем Корниленко в составе обыграли «Ротор»
В поединке 36-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» на выезде оказались сильнее «Ротора» (2:0).
В поединке 36-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» на выезде оказались сильнее «Ротора» (2:0).
Белорусский форвард гостей Сергей Корниленко вышел на поле с капитанской повязкой, а на 84-й минуте заработал желтую карточку.
После этой встречи самарцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России Д2.
|Ротор-Волгоград
|
0:2
Первый тайм: 0:2
|Крылья Советов
|Сергей Павлов
|Андрей Тихонов
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)