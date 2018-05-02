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19:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» переиграли «Ротор-Волгоград», «Зенит-2» одолел «Химки»

«Крылья Советов» одержали победу над «Ротором-Волгоград» в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 13-й минуте защитник хозяев Руслан Абазов забил в собственные ворота, а на 25-й минуте Александр Соболев забил второй гол «Крыльев», оказавшийся последним в матче.

В параллельном матче 36-го тура «Зенит-2» одолел «Химки» (1:0) благодаря голу Андрея Панюкова с пенальти.

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