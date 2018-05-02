Останется ли Тихонов вторым? Выиграет ли Зырянов у Красножана?
«СЭ» представляет пять главных интриг 36-го тура первенства ФНЛ.
«СЭ» представляет пять главных интриг 36-го тура первенства ФНЛ.
«ОРЕНБУРГ» СОХРАНИТ ЛИДЕРСТВО
Возглавивший в субботу турнирную таблицу фаворит первенства должен сохранить позиции и после предстоящего тура. По крайней мере, все расклады в пользу подопечных Владимира Федотова, получивших эмоциональный заряд после вырванной в концовке победы в Тюмени. Прежде всего, речь о собственных плюсах «Оренбурга». На родном «Газовике» команда одержала восемь побед подряд, а в последних шестнадцати домашних играх только два раз ограничивалась ничьими. Новосибирцы же, потеряв шансы на попадание в «стыки», сбросили обороты и не выигрывают на протяжении трех туров. Трудно поверить, что они способны на сенсацию в Ростошах. Тем более, когда проводящий последнюю в первенстве домашнюю игру (в предматчевом ролике нет даже намека на возможное участие в «стыках») «Оренбург» нуждается в максимальном результате.
ШАНС ДЛЯ АЛЕНИЧЕВА
После поражения от «Химок» Дмитрий Аленичев признался, что недоволен многим. И действительно, еще недавно «Енисей» лидировал с хорошим отрывом, а сейчас не только потерял первое место, но и откатился на третью строчку, которая не дает прямой путевки в
ВОЛГОГРАДСКАЯ УГРОЗА «КРЫЛЬЯМ»
Открыв построенный к ЧМ-2018 домашний стадион, самарцы отправляются на не менее роскошную «Волгоград Арену», и, как и тремя днями ранее, команде Андрея Тихонова будет не до праздничной атмосферы. Причина — исключительно грозный соперник в лице «Ротора». Волгоградцы опасны в принципе, в чем могли убедиться на своем печальном опыте такие крепкие коллективы, как «Енисей» и «Тамбов».
Сейчас же, после драматичного поражения в Нижнем Новгороде, подопечные Сергея Павлова выступят в роли раненого зверя. Расстояние от зоны вылета равняется всего одному очку, и можно не сомневаться: главный тренер настроит команду на настоящий бой, который может стоить «Крыльям» второго места. Пожалуй, в Волгограде нас ждет главный матч тура с абсолютно непредсказуемым исходом.
«БАЛТИКА» ВСЕ БЛИЖЕ К «ТАМБОВУ»
Снова обострилась борьба за последнюю путевку в «стыки», где «Тамбов» пока сохраняет минимальное преимущество над главным конкурентом, а его шансы в предстоящем туре оцениваются достаточно высоко. Тем не менее, на пути замыкающей первую четверку команды есть несколько подводных камней.
Впрочем, серьезный соперник будет и у отстающей от табмовцев на одно очко «Балтики», временно возвращающейся на свой старый стадион. Тем более, «Шинник» пришел в себя после кубкового фиаско и в субботу выиграл у «Спартака-2». Плюс, на ярославцев ничего не давит, тогда как подопечные Игоря Черевченко в прошлом домашнем матче под грузом ответственности не сумели переиграть «Химки». Возьмут ли калининградцы реванш за поражение в первом круге? Возможно, положительный ответ на это даст отбывший очередную дисквалификацию Сенин Себаи, тогда как гостям не поможет один из самых опытных игроков Андрей Лях.
ДОМАШНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ «ЗЕНИТА-2»
Среди сражающихся за выживание команд в предстоящем туре стоит выделить «Зенит-2». И причина не в звучном имени питерской команды, а в уникальной статистике