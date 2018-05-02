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00:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Останется ли Тихонов вторым? Выиграет ли Зырянов у Красножана?

«СЭ» представляет пять главных интриг 36-го тура первенства ФНЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

«ОРЕНБУРГ» СОХРАНИТ ЛИДЕРСТВО

Возглавивший в субботу турнирную таблицу фаворит первенства должен сохранить позиции и после предстоящего тура. По крайней мере, все расклады в пользу подопечных Владимира Федотова, получивших эмоциональный заряд после вырванной в концовке победы в Тюмени. Прежде всего, речь о собственных плюсах «Оренбурга». На родном «Газовике» команда одержала восемь побед подряд, а в последних шестнадцати домашних играх только два раз ограничивалась ничьими. Новосибирцы же, потеряв шансы на попадание в «стыки», сбросили обороты и не выигрывают на протяжении трех туров. Трудно поверить, что они способны на сенсацию в Ростошах. Тем более, когда проводящий последнюю в первенстве домашнюю игру (в предматчевом ролике нет даже намека на возможное участие в «стыках») «Оренбург» нуждается в максимальном результате.

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ШАНС ДЛЯ АЛЕНИЧЕВА

После поражения от «Химок» Дмитрий Аленичев признался, что недоволен многим. И действительно, еще недавно «Енисей» лидировал с хорошим отрывом, а сейчас не только потерял первое место, но и откатился на третью строчку, которая не дает прямой путевки в премьер-лигу и отправляет в «стыки». Красноярцев на решающем турнирном отрезке настиг кризис, потому что четыре поражения в семи турах — это уже неприятная система. Тем более, три осечки были допущены в играх с командами из второй половины таблицы. Отступать «Енисею» просто некуда: в игре с «Волгарем» нужна только победа. Пусть не самая яркая, а на зубах, но если она будет добыта, у Красноярска есть шанс опередить «Крылья Советов».

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ВОЛГОГРАДСКАЯ УГРОЗА «КРЫЛЬЯМ»

Открыв построенный к ЧМ-2018 домашний стадион, самарцы отправляются на не менее роскошную «Волгоград Арену», и, как и тремя днями ранее, команде Андрея Тихонова будет не до праздничной атмосферы. Причина — исключительно грозный соперник в лице «Ротора». Волгоградцы опасны в принципе, в чем могли убедиться на своем печальном опыте такие крепкие коллективы, как «Енисей» и «Тамбов».

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Сейчас же, после драматичного поражения в Нижнем Новгороде, подопечные Сергея Павлова выступят в роли раненого зверя. Расстояние от зоны вылета равняется всего одному очку, и можно не сомневаться: главный тренер настроит команду на настоящий бой, который может стоить «Крыльям» второго места. Пожалуй, в Волгограде нас ждет главный матч тура с абсолютно непредсказуемым исходом.

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«БАЛТИКА» ВСЕ БЛИЖЕ К «ТАМБОВУ»

Снова обострилась борьба за последнюю путевку в «стыки», где «Тамбов» пока сохраняет минимальное преимущество над главным конкурентом, а его шансы в предстоящем туре оцениваются достаточно высоко. Тем не менее, на пути замыкающей первую четверку команды есть несколько подводных камней. Во-первых, дисквалификация одного из лидеров Младена Кашчелана и главного тренера Андрея Талалаева. Во-вторых, высочайшая мотивация сражающейся за выживание «Тюмени».

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Впрочем, серьезный соперник будет и у отстающей от табмовцев на одно очко «Балтики», временно возвращающейся на свой старый стадион. Тем более, «Шинник» пришел в себя после кубкового фиаско и в субботу выиграл у «Спартака-2». Плюс, на ярославцев ничего не давит, тогда как подопечные Игоря Черевченко в прошлом домашнем матче под грузом ответственности не сумели переиграть «Химки». Возьмут ли калининградцы реванш за поражение в первом круге? Возможно, положительный ответ на это даст отбывший очередную дисквалификацию Сенин Себаи, тогда как гостям не поможет один из самых опытных игроков Андрей Лях.

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ДОМАШНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ «ЗЕНИТА-2»

Среди сражающихся за выживание команд в предстоящем туре стоит выделить «Зенит-2». И причина не в звучном имени питерской команды, а в уникальной статистике сине-бело-голубых, которые под началом Константина Зырянова побеждают исключительно на выезде. Весной они набрали 12 очков благодаря успехам в Калининграде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Томске. Последний выигрыш особенно важен, так как позволил обойти прямого конкурента. Вместе с тем вторая зенитовская команда в последний раз выиграла в родном городе 7 октября, в последующих девяти играх набрав одно очко (=1−8)! Удастся ли ей справиться с домашним проклятием в игре с «Химками», которые под началом Юрия Красножана ставят в тупик куда более крепкие коллективы вроде «Балтики» и «Енисея»?

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