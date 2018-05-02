Останется ли Тихонов вторым? Выиграет ли Зырянов у Красножана?

Источник: Спорт-Экспресс

«ОРЕНБУРГ» СОХРАНИТ ЛИДЕРСТВО

Возглавивший в субботу турнирную таблицу фаворит первенства должен сохранить позиции и после предстоящего тура. По крайней мере, все расклады в пользу подопечных Владимира Федотова, получивших эмоциональный заряд после вырванной в концовке победы в Тюмени. Прежде всего, речь о собственных плюсах «Оренбурга». На родном «Газовике» команда одержала восемь побед подряд, а в последних шестнадцати домашних играх только два раз ограничивалась ничьими. Новосибирцы же, потеряв шансы на попадание в «стыки», сбросили обороты и не выигрывают на протяжении трех туров. Трудно поверить, что они способны на сенсацию в Ростошах. Тем более, когда проводящий последнюю в первенстве домашнюю игру (в предматчевом ролике нет даже намека на возможное участие в «стыках») «Оренбург» нуждается в максимальном результате.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiMRIjwlleS/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiMRIjwlleS/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">2 мая 16.00 #ФКОренбург - Сибирь</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fcorenburg/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Футбольный Клуб "Оренбург"</a> (@fcorenburg) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-30T10:47:20+00:00">Apr 30, 2018 at 3:47am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ШАНС ДЛЯ АЛЕНИЧЕВА

После поражения от «Химок» Дмитрий Аленичев признался, что недоволен многим. И действительно, еще недавно «Енисей» лидировал с хорошим отрывом, а сейчас не только потерял первое место, но и откатился на третью строчку, которая не дает прямой путевки в премьер-лигу и отправляет в «стыки». Красноярцев на решающем турнирном отрезке настиг кризис, потому что четыре поражения в семи турах — это уже неприятная система. Тем более, три осечки были допущены в играх с командами из второй половины таблицы. Отступать «Енисею» просто некуда: в игре с «Волгарем» нужна только победа. Пусть не самая яркая, а на зубах, но если она будет добыта, у Красноярска есть шанс опередить «Крылья Советов».

ВОЛГОГРАДСКАЯ УГРОЗА «КРЫЛЬЯМ»

Открыв построенный к ЧМ-2018 домашний стадион, самарцы отправляются на не менее роскошную «Волгоград Арену», и, как и тремя днями ранее, команде Андрея Тихонова будет не до праздничной атмосферы. Причина — исключительно грозный соперник в лице «Ротора». Волгоградцы опасны в принципе, в чем могли убедиться на своем печальном опыте такие крепкие коллективы, как «Енисей» и «Тамбов».

Сейчас же, после драматичного поражения в Нижнем Новгороде, подопечные Сергея Павлова выступят в роли раненого зверя. Расстояние от зоны вылета равняется всего одному очку, и можно не сомневаться: главный тренер настроит команду на настоящий бой, который может стоить «Крыльям» второго места. Пожалуй, в Волгограде нас ждет главный матч тура с абсолютно непредсказуемым исходом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiKySKBBkGm/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.009259259259263% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiKySKBBkGm/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Уважаемые болельщики! На матч 2 мая Ротор - Крылья Советов все билеты проданы и продаж больше не будет нигде! Ждём такой же ажиотаж 12 мая на стадионе «Зенит» на матче Ротор - Химки! #Ротор #Волгоград #РоторВолгоград #ВеримВкоманду #ФНЛ #ЧМ2018</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fc.rotor/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ФК "Ротор-Волгоград"</a> (@fc.rotor) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-29T20:55:26+00:00">Apr 29, 2018 at 1:55pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«БАЛТИКА» ВСЕ БЛИЖЕ К «ТАМБОВУ»

Снова обострилась борьба за последнюю путевку в «стыки», где «Тамбов» пока сохраняет минимальное преимущество над главным конкурентом, а его шансы в предстоящем туре оцениваются достаточно высоко. Тем не менее, на пути замыкающей первую четверку команды есть несколько подводных камней. Во-первых, дисквалификация одного из лидеров Младена Кашчелана и главного тренера Андрея Талалаева. Во-вторых, высочайшая мотивация сражающейся за выживание «Тюмени».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiOUq5cHf7s/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiOUq5cHf7s/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Побывали в Рассказово, где пообщались с юными болельщиками #ВместеМыОднаКоманда</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/pfctambov/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ПФК "Тамбов"</a> (@pfctambov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-01T05:53:38+00:00">Apr 30, 2018 at 10:53pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, серьезный соперник будет и у отстающей от табмовцев на одно очко «Балтики», временно возвращающейся на свой старый стадион. Тем более, «Шинник» пришел в себя после кубкового фиаско и в субботу выиграл у «Спартака-2». Плюс, на ярославцев ничего не давит, тогда как подопечные Игоря Черевченко в прошлом домашнем матче под грузом ответственности не сумели переиграть «Химки». Возьмут ли калининградцы реванш за поражение в первом круге? Возможно, положительный ответ на это даст отбывший очередную дисквалификацию Сенин Себаи, тогда как гостям не поможет один из самых опытных игроков Андрей Лях.

ДОМАШНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ «ЗЕНИТА-2»