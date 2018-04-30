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«Томь» объявила имя нового главного тренера
Василий Баскаков стал новым главным тренером «Томи» после отставки Валерия Петракова 28 апреля
Василий Баскаков стал новым главным тренером «Томи» после отставки Валерия Петракова 28 апреля
«Руководством “Томи” принято решение не искать сейчас наспех нового главного тренера на стороне, а доверить управление команды воспитаннику томского футбола Василию Баскакову. Он уже имеет опыт работы главным тренером “Томи” и в
«Томи» с 34 очками занимает 19-е место в турнирной таблице лиги.