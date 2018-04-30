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10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Томь» объявила имя нового главного тренера

Василий Баскаков стал новым главным тренером «Томи» после отставки Валерия Петракова 28 апреля из-за домашнего поражения в ФНЛ от «Зенита-2» со счетом 1:2.

Источник: РИА "Новости"

«Руководством “Томи” принято решение не искать сейчас наспех нового главного тренера на стороне, а доверить управление команды воспитаннику томского футбола Василию Баскакову. Он уже имеет опыт работы главным тренером “Томи” и в премьер-лиге, и в ФНЛ. К тому же, Василий Владимирович работает в тренерском штабе клуба уже 15 лет, знает возможности всех ребят в команде, и футболистам он хорошо знаком», — говорится на официальном сайте клуба.

«Томи» с 34 очками занимает 19-е место в турнирной таблице лиги.

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