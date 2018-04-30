«Томь» объявила имя нового главного тренера

«Руководством “Томи” принято решение не искать сейчас наспех нового главного тренера на стороне, а доверить управление команды воспитаннику томского футбола Василию Баскакову. Он уже имеет опыт работы главным тренером “Томи” и в премьер-лиге, и в ФНЛ. К тому же, Василий Владимирович работает в тренерском штабе клуба уже 15 лет, знает возможности всех ребят в команде, и футболистам он хорошо знаком», — говорится на официальном сайте клуба.