Аленичев отдал власть в ФНЛ, Талалаев пнул мячом в судью
Очередное поражение «Енисея», непростая победа «Оренбурга» и открытие стадиона в Самаре — в обзоре 35-го тура ФНЛ.
Очередное поражение «Енисея», непростая победа «Оренбурга» и открытие стадиона в Самаре — в обзоре 35-го тура ФНЛ.
ПЕРВОЕ ОЧКО ПОСЛЕ УХОДА ГРИГОРЯНА
Второй матч после того, как «Луч-Энергию» покинул Александр Григорян, принес клубу из Владивостока положительный результат. Ничья это хорошо для «Луча». На совершенно отвратительном поле во Владивостоке хозяева смогли дважды поразить ворота «Кубани». Хотя лучший гол в этой встрече удалось забить команде из Краснодара. Владимир Обухов убежал один на один почти с центра поля. Это был второй гол «Кубани» за три минуты.
— Нужно честно признаться, что на таком газоне сложно показывать комбинационный футбол, который радует глаз болельщика. Да, это была искренняя борьба, обилие единоборств, что тоже неотъемлемая часть игры, но думаю все же, зрители заслуживают большего, — заявил на
Тем не менее, «Луч» опустился в зону вылета.
ТАЛАЛАЕВ УШЕЛ С ПОЛЯ И ЗАВЕЛ КОМАНДУ
Матч в
Такое поведение тренера лишь завело игроков «Тамбова», которые на последних минутах заработали пенальти и вырвали ничью.
«Тамбову» удалось сохранить четвертое место, позволяющее сыграть в стыках. Важное достижение для Талалаева.
ОЧЕРЕДНАЯ НЕУДАЧА «ЕНИСЕЯ»
Команду Дмитрия Аленичева продолжает лихорадить. Матч в Химках совсем не удался «Енисею». Посмотреть на игру в Красноярске собрался целый манеж, но это не помогло команде в игре с «Химками». Еще в первом тайме гости пропустили два гола — с 11-метровой отметки отличился Денис Талалай, в свои ворота мяч срезал Валерий Кичин. «Енисей» смог ответить только одним точным ударом после перерыва.
— Абсолютно закономерная победа «Химок», — сказал на
Как итог, четвертое поражение в семи последних матчах, которое привело «Енисей» на третью строчку в ФНЛ.
НЕВЕРОЯТНОЕ ОТКРЫТИЕ СТАДИОНА В САМАРЕ
Первый тестовый матч на «Самара Арене» мог легко разочаровать собравшиеся 10 тысяч зрителей. Билеты на игру с аутсайдером ФНЛ «Факелом» были раскуплены за пять часов. Но в перерыве мало кто понимал, почему «Крылья Советов», стремящиеся вернуться в РФПЛ, проигрывают со счетом 0:1.
К счастью, подопечные Андрея Тихонова все же подарили трибунам праздник. В течение трех минут «Крылья» забили два мяча и обеспечили себе три очка. Однако победный гол был забит с неверно назначенного пенальти. Арбитр матча Дмитрий Недвижай из Ставрополя зафиксировал фол Максима Осипенко на форварде хозяев Александре Соболеве. Но нарушения не было, Соболев сам упал в штрафной, симулировав нарушение правил.
Впрочем, трибуны были в восторге, «Крылья» победили, а значит — праздник открытия удался.
— Сегодня мы играли так, как будто на выезд приехали. Такие стадионы встречаются только за границей. Теперь они есть и у нас, — отметил Тихонов на
Эта победа позволила «Крыльям» обогнать «Енисей» и подняться на второе место в лиге.
НОВЫЙ ЛИДЕР
Матч против «Тюмени», в котором «Оренбург» возглавил ФНЛ, не обошелся без яркой концовки и скандала с судейством. В начале матча оренбуржцы заработали пенальти, который вызвал вопросы у главного тренера «Тюмени» Владимира Маминова. С точки не промахнулся Денис Попович. Во втором тайме хозяева сравняли счет после розыгрыша стандарта. Но «Оренбург» вырвал победу — на 89-й минуте Сергей Терехов завершил отличный проход по левому флангу ударом в дальний угол, с которым голкипер хозяев не справился.
— Мы выдали очень хороший матч, — заявил на
Победа в Тюмени позволила «Оренбургу» выйти на чистое первое место.