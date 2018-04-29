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01:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аленичев отдал власть в ФНЛ, Талалаев пнул мячом в судью

Очередное поражение «Енисея», непростая победа «Оренбурга» и открытие стадиона в Самаре — в обзоре 35-го тура ФНЛ.

ПЕРВОЕ ОЧКО ПОСЛЕ УХОДА ГРИГОРЯНА

Второй матч после того, как «Луч-Энергию» покинул Александр Григорян, принес клубу из Владивостока положительный результат. Ничья это хорошо для «Луча». На совершенно отвратительном поле во Владивостоке хозяева смогли дважды поразить ворота «Кубани». Хотя лучший гол в этой встрече удалось забить команде из Краснодара. Владимир Обухов убежал один на один почти с центра поля. Это был второй гол «Кубани» за три минуты.

— Нужно честно признаться, что на таком газоне сложно показывать комбинационный футбол, который радует глаз болельщика. Да, это была искренняя борьба, обилие единоборств, что тоже неотъемлемая часть игры, но думаю все же, зрители заслуживают большего, — заявил на пресс-конференции главный тренер «Кубани» Евгений Калешин.

Тем не менее, «Луч» опустился в зону вылета.

ТАЛАЛАЕВ УШЕЛ С ПОЛЯ И ЗАВЕЛ КОМАНДУ

Матч в Санкт-Петербурге против местного «Динамо» начался для «Тамбова» очень неудачно — с пропущенного на шестой минуте гола. Под конец первого тайма гости остались в меньшинстве — за разговоры с арбитром вторую желтую получил Младен Кашчелан. В большинстве бело-голубые создали достаточно моментов, чтобы забить второй мяч. Но не смогли этого сделать и после второго удаления в составе «Тамбова». Судья наказал красной карточкой главного тренера гостей Андрея Талалаева. Он весь матч эмоционально реагировал на все происходящее на поле, а в концовке перешел границу. Талалаев пнул мяч в арбитра. За что сразу же был удален.

Такое поведение тренера лишь завело игроков «Тамбова», которые на последних минутах заработали пенальти и вырвали ничью.

«Тамбову» удалось сохранить четвертое место, позволяющее сыграть в стыках. Важное достижение для Талалаева.

ОЧЕРЕДНАЯ НЕУДАЧА «ЕНИСЕЯ»

Команду Дмитрия Аленичева продолжает лихорадить. Матч в Химках совсем не удался «Енисею». Посмотреть на игру в Красноярске собрался целый манеж, но это не помогло команде в игре с «Химками». Еще в первом тайме гости пропустили два гола — с 11-метровой отметки отличился Денис Талалай, в свои ворота мяч срезал Валерий Кичин. «Енисей» смог ответить только одним точным ударом после перерыва.

— Абсолютно закономерная победа «Химок», — сказал на пресс-конференции Аленичев. — Игроки соперника превзошли нас во всем, провели очень удачный первый тайм. Мы пропустили два быстрых гола, по сути игра закончилась в первом тайме. Разочаровался во всем. В игре в обороне, в игре в атаке, в желании, очень неприятный матч. Я просто не увидел желания игроков сохранить первую строчку в турнирной таблице.

Как итог, четвертое поражение в семи последних матчах, которое привело «Енисей» на третью строчку в ФНЛ.

НЕВЕРОЯТНОЕ ОТКРЫТИЕ СТАДИОНА В САМАРЕ

Первый тестовый матч на «Самара Арене» мог легко разочаровать собравшиеся 10 тысяч зрителей. Билеты на игру с аутсайдером ФНЛ «Факелом» были раскуплены за пять часов. Но в перерыве мало кто понимал, почему «Крылья Советов», стремящиеся вернуться в РФПЛ, проигрывают со счетом 0:1.

К счастью, подопечные Андрея Тихонова все же подарили трибунам праздник. В течение трех минут «Крылья» забили два мяча и обеспечили себе три очка. Однако победный гол был забит с неверно назначенного пенальти. Арбитр матча Дмитрий Недвижай из Ставрополя зафиксировал фол Максима Осипенко на форварде хозяев Александре Соболеве. Но нарушения не было, Соболев сам упал в штрафной, симулировав нарушение правил.

Впрочем, трибуны были в восторге, «Крылья» победили, а значит — праздник открытия удался.

— Сегодня мы играли так, как будто на выезд приехали. Такие стадионы встречаются только за границей. Теперь они есть и у нас, — отметил Тихонов на пресс-конференции.

Эта победа позволила «Крыльям» обогнать «Енисей» и подняться на второе место в лиге.

НОВЫЙ ЛИДЕР

Матч против «Тюмени», в котором «Оренбург» возглавил ФНЛ, не обошелся без яркой концовки и скандала с судейством. В начале матча оренбуржцы заработали пенальти, который вызвал вопросы у главного тренера «Тюмени» Владимира Маминова. С точки не промахнулся Денис Попович. Во втором тайме хозяева сравняли счет после розыгрыша стандарта. Но «Оренбург» вырвал победу — на 89-й минуте Сергей Терехов завершил отличный проход по левому флангу ударом в дальний угол, с которым голкипер хозяев не справился.

— Мы выдали очень хороший матч, — заявил на пресс-конференции Маминов. — Я никогда не высказываюсь о судьях и к ним очень лояльно отношусь. Но специально сходил и посмотрел повтор — пенальти не было. Во втором голе при вбрасывании аута случилось нарушение за центром поля. Игрок «Оренбурга» отодвинул линию штрафного на 3−4 метра вперед, другой подхватил мяч и побежал. Как судья это просмотрел? Судейство должно быть одинаковым для команд из верхней и нижней части таблицы. Кажется, кто-то этого не различает.

Победа в Тюмени позволила «Оренбургу» выйти на чистое первое место.

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