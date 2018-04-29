Андрей Тихонов: После ухода из «Спартака» мне ничего не страшно
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал, что матчи против его бывшего клуба «Енисея» носят для него принципиальный характер
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал, что матчи против его бывшего клуба «Енисея» носят для него принципиальный характер
Также специалист подчеркнул, что среди фанатов «Енисея» есть те, кто недоволен его уходом и те, кто продолжает его поддерживать.
— В той игре на тренерской скамейке «Енисея» были мои друзья, — цитирует goleada.ru Тихонова. — Обыграть Диму Аленичева и Егора Титова не было для меня принципиальным моментом. Но есть в «Енисее» один человек, у которого мне очень хотелось выиграть!
— Кто он?
— Директор клуба (Денис Рубцов).
— И почему для вас было принципиально обыграть его?
— Он обещал за третье место по итогам прошлого сезона выплатить премии игрокам и тренерскому штабу! Но на данный момент выплаты были только тем, кто остался в клубе. И это решение директора. Игроки, которые по разным причинам ушли из «Енисея», внесли большой вклад для достижения лучшего в истории клуба результата. Мне лично ничего не надо от директора клуба, но я считаю неправильным то, как поступили с футболистами и тренерами! Но у нас входит в правило: ушли и ушли, скатертью дорога!
— А красноярским болельщикам вы в матче с «Енисеем»
— У фанатов «Енисея» разное мнение насчет Андрея Тихонова. В прошлом году мы с сибирской командой поднялись на уровень, на котором «Енисей» никогда не был. Но