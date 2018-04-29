Андрей Тихонов: После ухода из «Спартака» мне ничего не страшно

Источник: РИА "Новости"

Также специалист подчеркнул, что среди фанатов «Енисея» есть те, кто недоволен его уходом и те, кто продолжает его поддерживать.

— В той игре на тренерской скамейке «Енисея» были мои друзья, — цитирует goleada.ru Тихонова. — Обыграть Диму Аленичева и Егора Титова не было для меня принципиальным моментом. Но есть в «Енисее» один человек, у которого мне очень хотелось выиграть!

— Кто он?

— Директор клуба (Денис Рубцов).

— И почему для вас было принципиально обыграть его?

— Он обещал за третье место по итогам прошлого сезона выплатить премии игрокам и тренерскому штабу! Но на данный момент выплаты были только тем, кто остался в клубе. И это решение директора. Игроки, которые по разным причинам ушли из «Енисея», внесли большой вклад для достижения лучшего в истории клуба результата. Мне лично ничего не надо от директора клуба, но я считаю неправильным то, как поступили с футболистами и тренерами! Но у нас входит в правило: ушли и ушли, скатертью дорога!

— А красноярским болельщикам вы в матче с «Енисеем» что-то хотели передать?