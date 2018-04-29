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00:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Тихонов: После ухода из «Спартака» мне ничего не страшно

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал, что матчи против его бывшего клуба «Енисея» носят для него принципиальный характер из-за директора красноярцев.

Источник: РИА "Новости"

Также специалист подчеркнул, что среди фанатов «Енисея» есть те, кто недоволен его уходом и те, кто продолжает его поддерживать.

— В той игре на тренерской скамейке «Енисея» были мои друзья, — цитирует goleada.ru Тихонова. — Обыграть Диму Аленичева и Егора Титова не было для меня принципиальным моментом. Но есть в «Енисее» один человек, у которого мне очень хотелось выиграть!

— Кто он?

— Директор клуба (Денис Рубцов).

— И почему для вас было принципиально обыграть его?

— Он обещал за третье место по итогам прошлого сезона выплатить премии игрокам и тренерскому штабу! Но на данный момент выплаты были только тем, кто остался в клубе. И это решение директора. Игроки, которые по разным причинам ушли из «Енисея», внесли большой вклад для достижения лучшего в истории клуба результата. Мне лично ничего не надо от директора клуба, но я считаю неправильным то, как поступили с футболистами и тренерами! Но у нас входит в правило: ушли и ушли, скатертью дорога!

— А красноярским болельщикам вы в матче с «Енисеем» что-то хотели передать?

— У фанатов «Енисея» разное мнение насчет Андрея Тихонова. В прошлом году мы с сибирской командой поднялись на уровень, на котором «Енисей» никогда не был. Но кто-то все равно остался недоволен. Когда я уходил, были те, кто писал какие-то неприятные вещи про меня. Это мнение людей, я их не осуждаю. Я благодарен настоящим болельщикам «Енисея» за поддержку на протяжении всего сезона! А те, кто постоянно льет на всех грязь… Это их жизнь. После ухода из «Спартака» в 2000 году, мне ничего не страшно.

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