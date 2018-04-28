«Олимпиец» обыграл «Ротор-Волгоград» во 2-м матче стадиона ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Мяч в компенсированное ко второму тайму время забил Юрий Морозов.
Первый тестовый матч в Нижнем Новгороде прошел 15 апреля, тогда «Олимпиец» уступил санкт-петербургскому «Зениту-2» со счетом 0:1. Следующая игра на арене состоится 6 мая, «Олимпиец» примет владивостокский «Луч-Энергию».
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На стадионе «Нижний Новгород» пройдут матчи группового этапа Швеция — Южная Корея, Аргентина — Хорватия, Англия — Панама, Швейцария — Коста-Рика. Стадион также примет встречу 1/8 финала и четвертьфинал турнира.
В турнирной таблице ФНЛ «Олимпиец» занимает 17-е место (среди 20 команд), набрав 35 очков, «Ротор-Волгоград» с 38 очками идет 14-м. Команды, которые по итогам сезона займут последние пять мест в ФНЛ, вылетят в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), третий по силе дивизион чемпионата России.
В следующем туре «Олимпиец» в гостях сыграет с краснодарской «Кубанью», «Ротор-Волгоград» примет самарские «Крылья Советов» во втором тестовом матче на «Волгоград- Арене». Обе встречи пройдут 2 мая.