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22:20 (мск), источник: ТАСС

«Олимпиец» обыграл «Ротор-Волгоград» во 2-м матче стадиона ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апреля. /ТАСС/. Нижегородский «Олимпиец» одержал победу над «Ротором-Волгоградом» со счетом 1:0 в матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча стала второй тестовой игрой, прошедшей на стадионе «Нижний Новгород», который примет матчи чемпионата мира 2018 года.

Источник: ИТАР-ТАСС

Мяч в компенсированное ко второму тайму время забил Юрий Морозов.

Первый тестовый матч в Нижнем Новгороде прошел 15 апреля, тогда «Олимпиец» уступил санкт-петербургскому «Зениту-2» со счетом 0:1. Следующая игра на арене состоится 6 мая, «Олимпиец» примет владивостокский «Луч-Энергию».

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На стадионе «Нижний Новгород» пройдут матчи группового этапа Швеция — Южная Корея, Аргентина — Хорватия, Англия — Панама, Швейцария — Коста-Рика. Стадион также примет встречу 1/8 финала и четвертьфинал турнира.

В турнирной таблице ФНЛ «Олимпиец» занимает 17-е место (среди 20 команд), набрав 35 очков, «Ротор-Волгоград» с 38 очками идет 14-м. Команды, которые по итогам сезона займут последние пять мест в ФНЛ, вылетят в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), третий по силе дивизион чемпионата России.

В следующем туре «Олимпиец» в гостях сыграет с краснодарской «Кубанью», «Ротор-Волгоград» примет самарские «Крылья Советов» во втором тестовом матче на «Волгоград- Арене». Обе встречи пройдут 2 мая.

Олимпиец 1:0
Первый тайм: 0:0
Ротор-Волгоград
28.04.2018, 18:00 Зрители: 26000 основной раунд: 35-й тур Нижний Новгород
Главные тренеры
Николай Писарев Сергей Павлов
Голы
90+3′ Юрий Морозов 55
Составы
90+4′ Николай Сысуев 99
Александр Филин 25
Юрий Морозов 55
Андрей Хрипков 90
Лео Гогличидзе 91
Антон Бочаров 95
Даниил Фомин 74
65′ Тимур Аюпов 5
Радик Хайруллов 92
78′ Анатолий Нежелев 7
Игорь Ламбарский 20
67′ Виктор Сергеев 14
Игорь Беляков 10
59′ Ловре Чирьяк 33
Игорь Горбунов 11
12 Николай Заболотный
5 Антон Пискунов
57 Руслан Абазов
80 Игорь Климов
7 Владимир Романенко 87′
47 Владислав Сысуев
14 Хызыр Аппаев
22 Мухаммад Султонов 61′
32 Андрей Горбанец
26 Сергей Кузнецов 75′
18 Олег Николаев
30 Алексей Друзин 56′
45 Максим Вотинов
31 Александр Коротаев 70′
13 Игорь Крутов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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