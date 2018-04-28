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20:22 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» обыграли «Факел» в 1-м тестовом матче на стадионе ЧМ-2018 «Самара-Арена»

САМАРА, 28 апреля. /ТАСС/. «Крылья Советов» одержали победу над воронежским «Факелом» со счетом 2:1 в матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в Самаре и стала первым тестовым матчем на местном стадионе, который примет игры чемпионата мира 2018 года.

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Соболев (67-я минута) и Сергей Корниленко (70, с пенальти). У проигравших отличился Максим Кузьмин (22).

«Самара-Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 27 апреля и стала последним стадионом чемпионата мира, введенным в эксплуатацию перед турниром. Строительство арены шло с отставанием от графика. На стадионе пройдут еще два тестовых матча: «Крылья Советов» — «Кубань» (6 мая) и «Крылья Советов-2» — «Мордовия» (11 мая). Стадион вмещает 45 тысяч зрителей, однако на первую игру реализовывалось ограниченное количество билетов, как сообщалось на официальном сайте «Крыльев Советов», на матче ожидалось 15 тысяч зрителей.

В турнирной таблице «Крылья Советов» за три тура до конца чемпионата вышли на второе место, набрав 76 очков. Первое место занимает «Оренбург» (77), третье — красноярский «Енисей» (74). Первые две команды по итогам сезона получат прямую путевку в премьер-лигу. «Факел» с 29 очками идет на последней, 20-й позиции.

В следующем туре «Крылья Советов» в гостях сыграют с клубом «Ротор-Волгоград», «Факел» примет «Томь». Обе встречи пройдут 2 мая.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и четвертьфинала.

Крылья Советов 2:1
Первый тайм: 0:1
Факел
28.04.2018, 17:00 Зрители: 14017 основной раунд: 35-й тур Самара Арена
Главные тренеры
Андрей Тихонов Павел Гусев
Голы
67′ Александр Соболев 7
70′ Сергей Корниленко 8
96 Максим Кузьмин 21′
Составы
Евгений Конюхов 14
Жозе Феррейра Надсон 6
Георгий Зотов 15
Тарас Бурлак 90
Олег Ланин 64
Александр Соболев 7
Сергей Корниленко 8
66′ Дмитрий Ятченко 3
Срджан Мияйлович 20
86′ Алан Чочиев 9
Данил Кленкин 27
90′ Азер Алиев 10
Антон Бобер 87
61′ Владислав Кулик 25
Евгений Башкиров 2
16 Артем Федоров 68′
3 Игорь Хайманов
55 Максим Осипенко
63 Темур Мустафин
92 Андрей Семенов 16′
8 Александр Мануковский
5 Игорь Лебеденко
10 Армен Амбарцумян 90′
11 Артем Сердюк
77 Михаил Афанасьев 71′
27 Артем Молодцов
96 Максим Кузьмин 77′ 27′
17 Артур Арустамян
22 Александр Алхазов 68′
23 Иван Лукьянов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Дмитрий Недвижай (Ставрополь, Россия)
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