«Крылья Советов» обыграли «Факел» в 1-м тестовом матче на стадионе ЧМ-2018 «Самара-Арена»

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В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Соболев (67-я минута) и Сергей Корниленко (70, с пенальти). У проигравших отличился Максим Кузьмин (22).

«Самара-Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 27 апреля и стала последним стадионом чемпионата мира, введенным в эксплуатацию перед турниром. Строительство арены шло с отставанием от графика. На стадионе пройдут еще два тестовых матча: «Крылья Советов» — «Кубань» (6 мая) и «Крылья Советов-2» — «Мордовия» (11 мая). Стадион вмещает 45 тысяч зрителей, однако на первую игру реализовывалось ограниченное количество билетов, как сообщалось на официальном сайте «Крыльев Советов», на матче ожидалось 15 тысяч зрителей.

В турнирной таблице «Крылья Советов» за три тура до конца чемпионата вышли на второе место, набрав 76 очков. Первое место занимает «Оренбург» (77), третье — красноярский «Енисей» (74). Первые две команды по итогам сезона получат прямую путевку в премьер-лигу. «Факел» с 29 очками идет на последней, 20-й позиции.

В следующем туре «Крылья Советов» в гостях сыграют с клубом «Ротор-Волгоград», «Факел» примет «Томь». Обе встречи пройдут 2 мая.