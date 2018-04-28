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11:57 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В Самаре освятили новый стадион к ЧМ-2018

«Самара-Арена» сегодня примет первый тестовый матч. В матче ФНЛ встретятся «Крылья Советов» и «Факел».

В день перед игрой новый стадион освятили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Похожая церемония недавно прошла в Екатеринбурге.

Вчера «Самара-Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Эта арена — самая крупная из всех, построенных к чемпионату. Площадь объекта составляет 156 тысяч квадратных метров, а его высота — 60 метров», — сообщил министр спорта Павел Колобков.

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