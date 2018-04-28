Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
В Самаре освятили новый стадион к ЧМ-2018
«Самара-Арена» сегодня примет первый тестовый матч. В матче ФНЛ встретятся «Крылья Советов» и «Факел».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
«Самара-Арена» сегодня примет первый тестовый матч. В матче ФНЛ встретятся «Крылья Советов» и «Факел».
В день перед игрой новый стадион освятили.
Похожая церемония недавно прошла в Екатеринбурге.
Вчера «Самара-Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию.
«Эта арена — самая крупная из всех, построенных к чемпионату. Площадь объекта составляет 156 тысяч квадратных метров, а его высота — 60 метров», — сообщил министр спорта Павел Колобков.