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01:33 (мск), источник: Р-Спорт

Первый тестовый матч пройдет в субботу на стадионе ЧМ-2018 в Самаре

САМАРА, 28 апр — РИА Новости. Первый тестовый матч между самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом» в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) состоится в субботу в 18.00 (17.00 мск) на стадионе, построенном для проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре.

Источник: РИА "Новости"

Стадион «Самара Арена» рассчитан на 45 тысяч зрителей. Ранее дирекция, занимающаяся организацией матчей ЧМ-2018 в Самаре, сообщала, что в соответствии с требованиями по безопасности стадион будет загружаться поэтапно: первый тестовый матч на новой арене смогут посетить до 15 тысяч человек. Билеты на игру поступили в продажу утром 23 апреля и были раскуплены за несколько часов.

По информации пресс-службы правительства региона, всех, кому все-таки удалось купить билеты, ждет большой спортивный праздник. Мероприятия начнутся за два часа до начала матча.

«Фанаты смогут посоревноваться с самарскими футболистами в сдаче норм ГТО, продемонстрировать класс в набивании мяча и “гигантском кикере”, сделать селфи на фоне нового стадиона в компании талисмана чемпионата мира по футболу волка Забиваки и талисмана самарского футбольного клуба Крыса Лютика», — говорится в сообщении.

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Также на площадках будут работать вокалисты молодежных групп «Карица», «Экватор», «Беллини», федерация черлидинга и государственный волжский русский народный хор. Кроме того, болельщики примут участие в «пиксель-шоу». На сиденьях будут разложены цветные листы, болельщики, подняв их, образуют флаг России. Новой традицией на «Самара Арене» станет акция «Пять секунд до матча»: обратный отсчет до свистка судьи в унисон с трибунами проведут ведущие и почетные гости матча.

Первый удар по мячу на новом стадионе сделают заслуженные ветераны самарского футбола Равиль Аряпов, Андрей Каряка и Валерьян Панфилов. После окончания игры в небе над «Самара Ареной» прогремит праздничный салют.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. На стадионе в Самаре запланировано проведение шести матчей, это встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, также здесь пройдут один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.

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