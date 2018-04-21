«Ротор» победил «Луч-Энергию» в первой тестовой игре на стадионе ЧМ-2018 «Волгоград-Арена»

В составе хозяев забитыми голами отметились Хызыр Аппаев (37-я минута), Мухаммад Султонов (45), Владислав Сысуев (49) и Андрей Горбанец (83). За гостей отличились Андрей Мязин (70) и Дмитрий Маляка (90). «Волгоград-Арена» вмещает 45 тысяч. Как отмечалось ранее, на первом матче загруженность трибун составит 30%.

«Ротор» покинул зону вылета и поднялся на 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. В активе волгоградской команды 37 очков в 34 матчах. «Ротор» прервал серию из трех игр без побед. Клуб «Луч-Энергия» опустился на 16-е место, набрав 35 очков.

В следующей встрече «Ротор» на выезде сыграет с нижегородским «Олимпийцем». Это будет второй тестовый матч на стадионе «Нижний Новгород». «Луч-Энергия» на своем поле примет краснодарскую «Кубань». Обе встречи пройдут 28 апреля.

До начала чемпионата мира на «Волгоград-Арене» пройдут еще две тестовые игры. 2 мая «Ротор» в рамках первенства ФНЛ примет самарские «Крылья Советов», загруженность трибун составит 50%. 9 мая на стадионе пройдет финальный матч Кубка России между «Тосно» и курским «Авангардом». Стадион планируется заполнить на 100%.