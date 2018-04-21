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19:48 (мск), источник: ТАСС

«Ротор» победил «Луч-Энергию» в первой тестовой игре на стадионе ЧМ-2018 «Волгоград-Арена»

ВОЛГОГРАД, 21 апреля. /ТАСС/. Волгоградский «Ротор» победил владивостокский клуб «Луч-Энергия» со счетом 4:2 в домашнем матче 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча стала первым тестовым матчем на «Волгоград-Арене», где пройдут игры чемпионата мира 2018 года.

В составе хозяев забитыми голами отметились Хызыр Аппаев (37-я минута), Мухаммад Султонов (45), Владислав Сысуев (49) и Андрей Горбанец (83). За гостей отличились Андрей Мязин (70) и Дмитрий Маляка (90). «Волгоград-Арена» вмещает 45 тысяч. Как отмечалось ранее, на первом матче загруженность трибун составит 30%.

«Ротор» покинул зону вылета и поднялся на 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. В активе волгоградской команды 37 очков в 34 матчах. «Ротор» прервал серию из трех игр без побед. Клуб «Луч-Энергия» опустился на 16-е место, набрав 35 очков.

В следующей встрече «Ротор» на выезде сыграет с нижегородским «Олимпийцем». Это будет второй тестовый матч на стадионе «Нижний Новгород». «Луч-Энергия» на своем поле примет краснодарскую «Кубань». Обе встречи пройдут 28 апреля.

До начала чемпионата мира на «Волгоград-Арене» пройдут еще две тестовые игры. 2 мая «Ротор» в рамках первенства ФНЛ примет самарские «Крылья Советов», загруженность трибун составит 50%. 9 мая на стадионе пройдет финальный матч Кубка России между «Тосно» и курским «Авангардом». Стадион планируется заполнить на 100%.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На «Волгоград-Арене» состоятся четыре матча группового этапа турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).

Ротор-Волгоград 4:2
Первый тайм: 2:0
Луч-Энергия
21.04.2018, 17:00 основной раунд: 34-й тур Волгоград Арена
Главные тренеры
Сергей Павлов Александр Алферов
Голы
37′ Хызыр Аппаев 14
45′ Мухаммад Султонов 22
50′ Владислав Сысуев 47
83′ Андрей Горбанец 32
87 Андрей Мязин 70′
15 Дмитрий Маляка 90′
Составы
Николай Заболотный 12
Антон Пискунов 5
Руслан Абазов 57
Игорь Климов 80
Владимир Романенко 7
Сергей Кузнецов 26
Владислав Сысуев 47
75′ Мухаммад Султонов 22
Игорь Крутов 13
86′ Никита Бурмистров 39
Олег Николаев 18
72′ Хызыр Аппаев 14
Максим Вотинов 45
68′ Александр Коротаев 31
Андрей Горбанец 32
50 Егор Шамов
3 Максим Насадюк
6 Дмитрий Тихий
90 Деян Болевич
7 Ишхан Гелоян
12 Сергей Пономаренко
87 Андрей Мязин
30 Сослан Таказов 62′
19 Максим Машнев
4 Семен Фомин 73′
15 Дмитрий Маляка
73 Артем Макарчук 54′
9 Руслан Гордиенко
77 Андрей Павленко 49′
10 Александр Носов
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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