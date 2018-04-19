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Билеты на первый тестовый матч на «Самара Арене» будут стоить от 200 до 400 рублей
«Крылья Советов» сообщили, за сколько будут продаваться билеты на матч ФНЛ с «Факелом».
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«Крылья Советов» сообщили, за сколько будут продаваться билеты на матч ФНЛ с «Факелом».
Это будет первая тестовая игра на «Самара Арене» перед чемпионатом мира.
Билеты на центральные трибуны будут стоить 300−400 рублей, за ворота — 200 рублей.
Количество билетов на матч 28 апреля «Крылья Советов» — «Факел» будет ограничено.