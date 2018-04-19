Билеты на первый тестовый матч на «Самара Арене» будут стоить от 200 до 400 рублей

Это будет первая тестовая игра на «Самара Арене» перед чемпионатом мира.



Билеты на центральные трибуны будут стоить 300−400 рублей, за ворота — 200 рублей.



Количество билетов на матч 28 апреля «Крылья Советов» — «Факел» будет ограничено.