КДК РФС рассмотрит инцидент с брошенным во время матча в тренера петухом
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU —
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU —
«В распоряжение КДК поступили документы по матчу “Факел” — “Луч-Энергия”. Заседание комитета состоится завтра», — приводит «Чемпионат» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.
Один из болельщиков «Луча-Энергии» кинул петуха по направлению к тренерской скамейке владивостокской команды, где располагался Григорян. Однако в ходе полета петух, сменив направление, проследовал по исходящей от скамейки траектории и приземлился на кромке поля. Ее он покинул только после того, как к нему подошел резервный арбитр.
Григорян, у которого с болельщиками «Луча-Энергия» напряженные отношения, прокомментировал ситуацию следующим образом:
«Сначала я думал, что все это недоразумение, — приводит слова Григоряна Sport24. — Но потом, когда увидел, как в масштабах всей страны, так сказать, перемещаются эти люди из Владивостока, я понял, что все проплачивается. Вы же представляете, сколько стоят билеты из Владивостока
Матч «Факел» — «Луч-Энергия» прошел в воскресенье и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.