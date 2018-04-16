КДК РФС рассмотрит инцидент с брошенным во время матча в тренера петухом

Один из болельщиков «Луча-Энергии» кинул петуха по направлению к тренерской скамейке владивостокской команды, где располагался Григорян. Однако в ходе полета петух, сменив направление, проследовал по исходящей от скамейки траектории и приземлился на кромке поля. Ее он покинул только после того, как к нему подошел резервный арбитр.

«Сначала я думал, что все это недоразумение, — приводит слова Григоряна Sport24. — Но потом, когда увидел, как в масштабах всей страны, так сказать, перемещаются эти люди из Владивостока, я понял, что все проплачивается. Вы же представляете, сколько стоят билеты из Владивостока туда-сюда? Кто-то это преднамеренно делает? Возможно. Кто именно? Я не знаю, мне трудно сказать. Тут два варианта: либо лично мои враги, которых я на Дальнем Востоке приобрел, либо через меня пытаются повлиять на новое руководство, потому что в “Луч-Энергию” планировались прийти другие руководители. Возможно, все вместе».