Первый матч в истории стадиона ЧМ в Нижнем Новгороде прошел в атмосфере праздника
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апреля. /ТАСС/. Эстафета проведения тестовых матчей на аренах чемпионата мира дошла и до Нижнего Новгорода.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апреля. /ТАСС/. Эстафета проведения тестовых матчей на аренах чемпионата мира дошла и до Нижнего Новгорода.
В воскресенье на местном стадионе с одноименным названием прошла первая официальная игра, в которой встретились команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Олимпиец» (Нижний Новгород) и «Зенит-2» (Санкт- Петербург). Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.
Зрители начали собираться у арены за несколько часов до начала матча. Учитывая, что на игру реализовывалось лишь 15 тысяч билетов при вместимости стадиона в 45 тысяч, ажиотаж у касс был объясним. «Мы с друзьями в последний момент решили, что пойдем на игру, поэтому приходится сейчас стоять в очереди и не факт, что нам достанутся билеты. В следующий раз подумаем о них заблаговременно», — рассказал 27-летний болельщик «Олимпийца» Александр.
На территории стадиона любителей футбола встречали волонтеры, которые помогали пришедшим добраться до своего сектора. «Я работала на матчах Кубка конфедераций, поэтому могу назвать себя опытной. У нас все проходит в штатном режиме. Объясняем болельщикам, как найти кратчайший путь до своего сектора, пока никто не потерялся», — с улыбкой рассказала волонтер Елена.
За час до стартового свистка началась предматчевая разминка команд. А чтобы собравшиеся любители футбола не скучали, на размещенной возле поля сцене свое выступление начала российская группа «Uma2rman». Группа отыграла 40-минутный «живой» сет, исполнив свои самые известные хиты.
За несколько минут до начала встречи на поле вышли ветераны нижегородского футбола Аркадий и Владимир Афанасьевы, которые исполнили первые удары на новом стадионе. Сам матч прошел в постоянных атаках хозяев, но единственный мяч в игре был забит на 59-й минуте форвардом «Зенита-2» Андреем Панюковым. Несмотря на отрицательный результат, зрители на трибунах не унывали — они активно поддерживали своих любимцев кричалками и даже запускали волну.
Мнения очевидцев
В этот день на игре присутствовало много статусных гостей, среди которых были
«Атмосфера игры неплохая, первый тайм был очень интересным. В целом футбол был достойным, для уровня ФНЛ он был очень хорошим. Здесь прекрасный газон, но ему нужно подрасти, его недавно “разбудили”. Он будет отличным, поверьте мне», — сказал после матча Мутко.
Никитин заявил, что следующий тестовый матч, 28 апреля, пройдет еще на более высоком уровне. «Будет больше людей, столкнемся с большими вызовами в плане дорожного движения, но это все просчитано математически. Думаю, что все будет хорошо. Важно работать над
Своим впечатлением также поделился главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев. «Команда волновалась, потому что впервые играла на таком большом стадионе и при таком количестве зрителей. Приятно было видеть на трибунах не только фанатов, но и семьи с детьми. Здорово, когда выбор семейного досуга падает на футбол», — сказал специалист.
Не остались в стороне и обычные футбольные болельщики. «Отличный стадион, которого город ждал уже давно. Очень приятно находиться на трибунах — отличные кресла, хороший обзор. Даже не верится, что скоро здесь будут играть сборные Англии, Аргентины, Хорватии. Жаль, конечно, что “Олимпиец” не смог сегодня победить, но верю, что он сделает это в следующих матчах», — рассказал об эмоциях от игры 42-летний болельщик Сергей.
Масштабное строительство
Программа подготовки Нижегородской области к чемпионату мира стала одной из самых масштабных в стране. В нее вошло строительство около 60 объектов и 130 мероприятий с общим финансированием в 67 млрд рублей. Одним из самых крупных возведенных объектов в регионе стал «Стадион Нижний Новгород» на 45 тысяч мест, который расположен возле слияния Оки и Волги, на так называемой Стрелке. Это место долгое время было закрыто для нижегородцев, на Стрелке располагался речной грузовой порт, теперь же здесь будет новое общественное пространство.
За время подготовки к турниру в регионе появились две базы команд — в Дзержинске и на Бору, последнюю для своего размещения выбрала сборная Уругвая. Готовы три тренировочные площадки, автовокзал и автостанция в Нижнем Новгороде, а также десятки реконструированных и вновь построенных дорог, гостиницы, закуплены новые автобусы и вагоны метро. Завершается реконструкция железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде и строительство станции метро «Стрелка».
Новую станцию нижегородского метрополитена возводят недалеко от стадиона и микрорайона «Мещерское озеро», откуда до уже работающих станций метро пока можно добраться только на наземном транспорте. Предполагается, что пользоваться станцией «Стрелка» будут до 104,5 тыс. пассажиров в сутки, или порядка 30,5 млн в год. Запуск станции разрешит проблему многих жителей микрорайона, где движение транспорта традиционно затруднено.
В рамках своего визита, строящийся объект посетил вице- премьер Виталий Мутко. «Подробно осмотрели станцию метро, считаю, что это было очень правильное решение. Сейчас уже видно, что абсолютно точно она будет введена в строй. Улучшится транспортная логистика, люди получат комфорт и удобства», — считает член Правительства РФ.
Развитие транспортной инфраструктуры
По словам врио губернатора региона Глеба Никитина, в рамках подготовки к турниру регион существенно продвинулся в развитии транспортной инфраструктуры. Например, введение в эксплуатацию третьей очереди Южного обхода в 2016 году позволило вывести за пределы Нижнего Новгорода весь транзитный транспорт, идущий из Казани в Москву и обратно. Затем был открыт дублер Борского моста на участке трассы Р159 «Нижний Новгород — Шахунья — Киров», благодаря которому сократилось время в пути до получаса в часы пик с прежних
«Мы и после чемпионата планируем развивать транспортную инфраструктуру, формировать транспортный каркас. Для этого будем использовать механизмы
Одним из первых объектов, который ввели в эксплуатацию в рамках подготовки 30 марта 2016 года, стал аэропорт Стригино. Аэровокзальный комплекс прошел реконструкцию и теперь соответствует международным стандартам. Ежегодно он пропускает около 1 млн человек, во время чемпионата мира аэропорт готов принять около 9 тысяч болельщиков в день проведения матча в течение 12 часов до начала игры и 12 часов после нее. Это 20% от количества зрителей, на которое рассчитан «Стадион Нижний Новгород».
Благодаря реконструированному проспекту Молодежный, который соединяет аэропорт с центром Автозаводского района, значительно сократилось время проезда до станции метро «Парк Культуры», откуда во время чемпионата будет начинаться путь болельщиков к стадиону, прилетевших на самолете.
Увеличение туристического потока
По прогнозам региональных властей, на матчи приедет более 200 тысяч иногородних зрителей. Проведение чемпионата должно повысить туристическую привлекательность всего региона. По предварительным прогнозам, к 2020 году общий турпоток увеличится примерно до 3 млн человек.
В городе создана система навигации для туристов, разработаны туристические маршруты и программы приема иностранных туристов. Туры сформированы по трем направлениям: программа для гостей чемпионата класса luxury, сформированные межрегиональные туры нижегородскими и российскими туроператорами — в основном из Москвы в Нижний Новгород и далее в город, где будет проходить очередная игра, и третье направление — пешеходные и
Всего более 20 маршрутов, среди них «Футбол в столице Великой Волги», «Футбол в Волжской столице и город крылатой мечты — Чкаловск», «Футбол в столице Волги и столица Золотой Хохломы Семенов» и другие, в том числе с посещением Городца, Балахны, Арзамаса, Дивеево, Большого Болдино, Выксы, Богородска. Продолжительность туров — от коротких получасовых пешком по центру Нижнего Новгорода до четырехдневных.
Принимать большой поток гостей готовы и нижегородские гостиницы. За период подготовки в регион пришли международные гостиничные сети — Шератон (Sheraton), Марриот (Marriott) и Хилтон (Hilton). Впервые появились отели высшей категории 5 звезд.
ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа: 18 июня сборная Швеции сыграет с южнокорейцами, 21 июня аргентинцы встретятся с хорватами, 24 июня англичане — с панамцами, а 27 июня сборная Швейцарии сыграет с командой
|Николай Писарев
|Константин Зырянов
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Павел Шадыханов (Москва, Россия)