Первый матч в истории стадиона ЧМ в Нижнем Новгороде прошел в атмосфере праздника

В воскресенье на местном стадионе с одноименным названием прошла первая официальная игра, в которой встретились команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Олимпиец» (Нижний Новгород) и «Зенит-2» (Санкт- Петербург). Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Зрители начали собираться у арены за несколько часов до начала матча. Учитывая, что на игру реализовывалось лишь 15 тысяч билетов при вместимости стадиона в 45 тысяч, ажиотаж у касс был объясним. «Мы с друзьями в последний момент решили, что пойдем на игру, поэтому приходится сейчас стоять в очереди и не факт, что нам достанутся билеты. В следующий раз подумаем о них заблаговременно», — рассказал 27-летний болельщик «Олимпийца» Александр.

На территории стадиона любителей футбола встречали волонтеры, которые помогали пришедшим добраться до своего сектора. «Я работала на матчах Кубка конфедераций, поэтому могу назвать себя опытной. У нас все проходит в штатном режиме. Объясняем болельщикам, как найти кратчайший путь до своего сектора, пока никто не потерялся», — с улыбкой рассказала волонтер Елена.

За час до стартового свистка началась предматчевая разминка команд. А чтобы собравшиеся любители футбола не скучали, на размещенной возле поля сцене свое выступление начала российская группа «Uma2rman». Группа отыграла 40-минутный «живой» сет, исполнив свои самые известные хиты.

За несколько минут до начала встречи на поле вышли ветераны нижегородского футбола Аркадий и Владимир Афанасьевы, которые исполнили первые удары на новом стадионе. Сам матч прошел в постоянных атаках хозяев, но единственный мяч в игре был забит на 59-й минуте форвардом «Зенита-2» Андреем Панюковым. Несмотря на отрицательный результат, зрители на трибунах не унывали — они активно поддерживали своих любимцев кричалками и даже запускали волну.

Мнения очевидцев

В этот день на игре присутствовало много статусных гостей, среди которых были вице-премьер РФ Виталий Мутко и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

«Атмосфера игры неплохая, первый тайм был очень интересным. В целом футбол был достойным, для уровня ФНЛ он был очень хорошим. Здесь прекрасный газон, но ему нужно подрасти, его недавно “разбудили”. Он будет отличным, поверьте мне», — сказал после матча Мутко.

Никитин заявил, что следующий тестовый матч, 28 апреля, пройдет еще на более высоком уровне. «Будет больше людей, столкнемся с большими вызовами в плане дорожного движения, но это все просчитано математически. Думаю, что все будет хорошо. Важно работать над культурно-массовыми мероприятиями, нужно сделать так, чтобы все проходило в атмосфере праздника», — считает руководитель регоина.

Своим впечатлением также поделился главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев. «Команда волновалась, потому что впервые играла на таком большом стадионе и при таком количестве зрителей. Приятно было видеть на трибунах не только фанатов, но и семьи с детьми. Здорово, когда выбор семейного досуга падает на футбол», — сказал специалист.

Не остались в стороне и обычные футбольные болельщики. «Отличный стадион, которого город ждал уже давно. Очень приятно находиться на трибунах — отличные кресла, хороший обзор. Даже не верится, что скоро здесь будут играть сборные Англии, Аргентины, Хорватии. Жаль, конечно, что “Олимпиец” не смог сегодня победить, но верю, что он сделает это в следующих матчах», — рассказал об эмоциях от игры 42-летний болельщик Сергей.

Масштабное строительство

Программа подготовки Нижегородской области к чемпионату мира стала одной из самых масштабных в стране. В нее вошло строительство около 60 объектов и 130 мероприятий с общим финансированием в 67 млрд рублей. Одним из самых крупных возведенных объектов в регионе стал «Стадион Нижний Новгород» на 45 тысяч мест, который расположен возле слияния Оки и Волги, на так называемой Стрелке. Это место долгое время было закрыто для нижегородцев, на Стрелке располагался речной грузовой порт, теперь же здесь будет новое общественное пространство.

За время подготовки к турниру в регионе появились две базы команд — в Дзержинске и на Бору, последнюю для своего размещения выбрала сборная Уругвая. Готовы три тренировочные площадки, автовокзал и автостанция в Нижнем Новгороде, а также десятки реконструированных и вновь построенных дорог, гостиницы, закуплены новые автобусы и вагоны метро. Завершается реконструкция железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде и строительство станции метро «Стрелка».

Новую станцию нижегородского метрополитена возводят недалеко от стадиона и микрорайона «Мещерское озеро», откуда до уже работающих станций метро пока можно добраться только на наземном транспорте. Предполагается, что пользоваться станцией «Стрелка» будут до 104,5 тыс. пассажиров в сутки, или порядка 30,5 млн в год. Запуск станции разрешит проблему многих жителей микрорайона, где движение транспорта традиционно затруднено.

В рамках своего визита, строящийся объект посетил вице- премьер Виталий Мутко. «Подробно осмотрели станцию метро, считаю, что это было очень правильное решение. Сейчас уже видно, что абсолютно точно она будет введена в строй. Улучшится транспортная логистика, люди получат комфорт и удобства», — считает член Правительства РФ.

Развитие транспортной инфраструктуры

По словам врио губернатора региона Глеба Никитина, в рамках подготовки к турниру регион существенно продвинулся в развитии транспортной инфраструктуры. Например, введение в эксплуатацию третьей очереди Южного обхода в 2016 году позволило вывести за пределы Нижнего Новгорода весь транзитный транспорт, идущий из Казани в Москву и обратно. Затем был открыт дублер Борского моста на участке трассы Р159 «Нижний Новгород — Шахунья — Киров», благодаря которому сократилось время в пути до получаса в часы пик с прежних двух-трех часов.

«Мы и после чемпионата планируем развивать транспортную инфраструктуру, формировать транспортный каркас. Для этого будем использовать механизмы государственно-частного партнерства, так называемой “инфраструктурной ипотеки”. Одним из проектов может стать строительство Северного обхода Нижнего Новгорода», — рассказал Никитин.

Одним из первых объектов, который ввели в эксплуатацию в рамках подготовки 30 марта 2016 года, стал аэропорт Стригино. Аэровокзальный комплекс прошел реконструкцию и теперь соответствует международным стандартам. Ежегодно он пропускает около 1 млн человек, во время чемпионата мира аэропорт готов принять около 9 тысяч болельщиков в день проведения матча в течение 12 часов до начала игры и 12 часов после нее. Это 20% от количества зрителей, на которое рассчитан «Стадион Нижний Новгород».

Благодаря реконструированному проспекту Молодежный, который соединяет аэропорт с центром Автозаводского района, значительно сократилось время проезда до станции метро «Парк Культуры», откуда во время чемпионата будет начинаться путь болельщиков к стадиону, прилетевших на самолете.

Увеличение туристического потока

По прогнозам региональных властей, на матчи приедет более 200 тысяч иногородних зрителей. Проведение чемпионата должно повысить туристическую привлекательность всего региона. По предварительным прогнозам, к 2020 году общий турпоток увеличится примерно до 3 млн человек.

В городе создана система навигации для туристов, разработаны туристические маршруты и программы приема иностранных туристов. Туры сформированы по трем направлениям: программа для гостей чемпионата класса luxury, сформированные межрегиональные туры нижегородскими и российскими туроператорами — в основном из Москвы в Нижний Новгород и далее в город, где будет проходить очередная игра, и третье направление — пешеходные и автобусно-пешеходные экскурсии по областному центру.

Всего более 20 маршрутов, среди них «Футбол в столице Великой Волги», «Футбол в Волжской столице и город крылатой мечты — Чкаловск», «Футбол в столице Волги и столица Золотой Хохломы Семенов» и другие, в том числе с посещением Городца, Балахны, Арзамаса, Дивеево, Большого Болдино, Выксы, Богородска. Продолжительность туров — от коротких получасовых пешком по центру Нижнего Новгорода до четырехдневных.

Принимать большой поток гостей готовы и нижегородские гостиницы. За период подготовки в регион пришли международные гостиничные сети — Шератон (Sheraton), Марриот (Marriott) и Хилтон (Hilton). Впервые появились отели высшей категории 5 звезд.

ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде