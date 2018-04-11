Матч «Енисей» — «Олимпиец»: что это было?

Заметим, что «Олимпиец» выставил на игру далеко не оптимальный состав, а главный тренер нижегородцев Николай Писарев в Красноярск не прилетел из-за болезни.
Глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Андрей Будогосский поддержал решение рефери, однако сегодня стало известно, что Васильева временно отстранили от работы.
Андрей БУДОГОССКИЙ: «СУДЬЯ ВЕРНО НАЗНАЧИЛ ПЕНАЛЬТИ»
Спорный момент прокомментировал глава департамента судейства и инспектирования РФС.
Внимательно посмотрел эпизод. И хочу отметить, что арбитр разобрался в моменте, в котором игрок обороны наступает на пятку атакующему игроку. В результате атакующий игрок теряет равновесие и через шаг падает. Хочу также отметить, что инспектор матча, опытнейший в прошлом арбитр Тарас Безубяк информировал о поддержке решения судья — он просмотрел на камерах ПТС основного вещателя момент несколько раз и с нескольких ракурсов. Поэтому информация о том, что арбитр ошибся, не соответствует действительности.
АРБИТРА ВАСИЛЬЕВА ОТСТРАНИЛИ ОТ СУДЕЙСТВА
Арбитр Станислав Васильев, в среду назначивший пенальти в ворота гостей, с которого и был забит единственный гол, на время отстранен от работы. Как стало известно «СЭ», он снят с игры 33-го тура «Факел» — «Луч-Энергия», которая должна пройти 15 апреля. Вместо него в Воронеж отправится Евгений Кукуляк.
Дмитрий ПОЛЯНИН: «ПОЧЕМУ МАТЧ СТРАННЫЙ? ИГРАЛИ ТЕ, КТО ЗДОРОВ»
Корреспондент «СЭ» дозвонился до Полянина, который рассказал, что на самом деле произошло в том эпизоде с его точки зрения.
— Вы хотите узнать мое мнение? Пенальти не было, — заявил 38-летний футболист.
— Вы Кутьина не касались?
— Получается, что он коснулся меня, но не я его. То есть с моей стороны никакого движения не было. Вот и все. Это моя точка зрения.
— Кутьин, получается, симулировал?
— Не знаю, как охарактеризовать его действия. По факту мне ясно одно — с его стороны было движение, с моей — нет.
— А вот глава ДСИ Андрей Будогосский сказал следующее: «Арбитр разобрался в моменте, в котором игрок обороны наступает на пятку атакующему игроку. В результате атакующий игрок теряет равновесие и через шаг падает».
— Это его мнение. А я считаю, что пенальти не было.
— Вы не наступали на пятку Кутьину?
— Смотрите. И я, и Кутьин двигались в сторону ворот. Так получилось, что его нога нашла мою, а не наоборот.
— Некоторые увидели странные вещи в этом матче. «Олимпиец» прилетел в Красноярск не оптимальным составом, без Николая Писарева. Вы впервые вышли на поле в первенстве России в этом сезоне за пять минут до финального свистка и формально за ваш фол был назначен пенальти…
— А что тут странного? На игру приехали те, кто был здоров. А на поле вышли те, кто был лучше готов. По-моему, все понятно.
— Почему до этого не играли?
— Этот вопрос нужно задавать тренерскому штабу.
— В ФНЛ вы когда-нибудь сталкивались с договорными матчами?
Игорь ЕФРЕМОВ: «НА МОЙ ВЗГЛЯД, ПЕНАЛЬТИ НЕ БЫЛО.
НО НЕ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ КОНСПИРОЛОГИЕЙ!»
Свое мнение по поводу пенальти, назначенного в ворота гостей в матче «Енисей» — «Олимпиец», высказал президент ФНЛ.
— Гости привезли далеко не оптимальный состав, 38-летний Полянин вышел на замену впервые в этом сезоне на 85-й минуте и заработал пенальти. Вам не кажутся странными обстоятельства матча «Енисей» — «Олимпиец»? — вопрос Ефремову.
— Насколько мне известно, вдобавок к травмам ряда игроков «Олимпийца» перед выездом в Красноярск добавилась еще и вирусная инфекция. Каждая команда может столкнуться с кадровыми проблемами, и я не вижу в этом ничего странного. Вышедшие на поле футболисты, включая не имевших ранее достаточной игровой практики, провели отличный матч. А 18-летний вратарь нижегородцев Сысуев, который впервые сыграл за основной состав, вообще стал, на мой взгляд, одним из героев встречи.
Что касается пенальти, то с моей точки зрения нарушения правил со стороны защитника «Олимпийца» в том эпизоде не было. Хотя арбитру встречи Станиславу Васильеву с его позиции эпизод мог видеться несколько иначе, чем телекамерам. Вместе с тем, РФС разобрал его работу и дал ей свою оценку, заменив его в одном из матчей ближайшего тура первенства на другого судью.
А вот что действительно кажется мне странным и даже нездоровым, так это то, что каждый раз в случае судейской ошибки — особенно в пользу кого-то из лидеров — этому эпизоду априори придается конспирологический оттенок. Между тем, спорные судейские решения нередко принимаются и не в пользу лидеров.
У того же «Енисея» в домашнем матче с «Балтикой» был отменен гол из-за неочевидного офсайда. «Оренбург» совсем недавно имел основания быть недовольным решением судейской бригады в эпизоде с победным голом «Луча-Энергии». Такие эпизоды ни у кого не вызывают стремления во что бы то ни стало отыскать подтекст, в первую очередь, благодаря взвешенной позиции тренеров и руководителей «пострадавших» команд, которые воспринимают их именно как ошибки. Вместе с тем, еще раз отмечу, что каждое из такого рода решений судей во всех без исключения матчах в обязательном порядке разбирается РФС, и работе арбитров выносится компетентная оценка.
Первенство вступило в решающую стадию, когда цена ошибки — неважно, судейской или игровой — возрастает с каждым туром. В этой связи я как президент лиги хочу призвать футболистов, тренеров, руководителей клубов и судей, во-первых, более профессионально относиться к выполнению собственных обязанностей, а, во-вторых, проявлять большее уважение и доверие друг к другу.