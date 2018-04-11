Матч «Енисей» — «Олимпиец»: что это было?

Источник: ФК "Енисей"

Заметим, что «Олимпиец» выставил на игру далеко не оптимальный состав, а главный тренер нижегородцев Николай Писарев в Красноярск не прилетел из-за болезни.



Глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Андрей Будогосский поддержал решение рефери, однако сегодня стало известно, что Васильева временно отстранили от работы.

Андрей БУДОГОССКИЙ: «СУДЬЯ ВЕРНО НАЗНАЧИЛ ПЕНАЛЬТИ»

Спорный момент прокомментировал глава департамента судейства и инспектирования РФС.

Внимательно посмотрел эпизод. И хочу отметить, что арбитр разобрался в моменте, в котором игрок обороны наступает на пятку атакующему игроку. В результате атакующий игрок теряет равновесие и через шаг падает. Хочу также отметить, что инспектор матча, опытнейший в прошлом арбитр Тарас Безубяк информировал о поддержке решения судья — он просмотрел на камерах ПТС основного вещателя момент несколько раз и с нескольких ракурсов. Поэтому информация о том, что арбитр ошибся, не соответствует действительности.

АРБИТРА ВАСИЛЬЕВА ОТСТРАНИЛИ ОТ СУДЕЙСТВА

Арбитр Станислав Васильев, в среду назначивший пенальти в ворота гостей, с которого и был забит единственный гол, на время отстранен от работы. Как стало известно «СЭ», он снят с игры 33-го тура «Факел» — «Луч-Энергия», которая должна пройти 15 апреля. Вместо него в Воронеж отправится Евгений Кукуляк.

Дмитрий ПОЛЯНИН: «ПОЧЕМУ МАТЧ СТРАННЫЙ? ИГРАЛИ ТЕ, КТО ЗДОРОВ»

Корреспондент «СЭ» дозвонился до Полянина, который рассказал, что на самом деле произошло в том эпизоде с его точки зрения.

— Вы хотите узнать мое мнение? Пенальти не было, — заявил 38-летний футболист.

— Вы Кутьина не касались?

— Получается, что он коснулся меня, но не я его. То есть с моей стороны никакого движения не было. Вот и все. Это моя точка зрения.

— Кутьин, получается, симулировал?

— Не знаю, как охарактеризовать его действия. По факту мне ясно одно — с его стороны было движение, с моей — нет.

— А вот глава ДСИ Андрей Будогосский сказал следующее: «Арбитр разобрался в моменте, в котором игрок обороны наступает на пятку атакующему игроку. В результате атакующий игрок теряет равновесие и через шаг падает».

— Это его мнение. А я считаю, что пенальти не было.

— Вы не наступали на пятку Кутьину?

— Смотрите. И я, и Кутьин двигались в сторону ворот. Так получилось, что его нога нашла мою, а не наоборот.

— Некоторые увидели странные вещи в этом матче. «Олимпиец» прилетел в Красноярск не оптимальным составом, без Николая Писарева. Вы впервые вышли на поле в первенстве России в этом сезоне за пять минут до финального свистка и формально за ваш фол был назначен пенальти…

— А что тут странного? На игру приехали те, кто был здоров. А на поле вышли те, кто был лучше готов. По-моему, все понятно.

— А что касается вас?

— Получил игровое время.

— Почему до этого не играли?

— Этот вопрос нужно задавать тренерскому штабу.

— В ФНЛ вы когда-нибудь сталкивались с договорными матчами?

— Лично я? Нет.

Игорь ЕФРЕМОВ: «НА МОЙ ВЗГЛЯД, ПЕНАЛЬТИ НЕ БЫЛО.

НО НЕ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ КОНСПИРОЛОГИЕЙ!»

Свое мнение по поводу пенальти, назначенного в ворота гостей в матче «Енисей» — «Олимпиец», высказал президент ФНЛ.

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— Гости привезли далеко не оптимальный состав, 38-летний Полянин вышел на замену впервые в этом сезоне на 85-й минуте и заработал пенальти. Вам не кажутся странными обстоятельства матча «Енисей» — «Олимпиец»? — вопрос Ефремову.

— Насколько мне известно, вдобавок к травмам ряда игроков «Олимпийца» перед выездом в Красноярск добавилась еще и вирусная инфекция. Каждая команда может столкнуться с кадровыми проблемами, и я не вижу в этом ничего странного. Вышедшие на поле футболисты, включая не имевших ранее достаточной игровой практики, провели отличный матч. А 18-летний вратарь нижегородцев Сысуев, который впервые сыграл за основной состав, вообще стал, на мой взгляд, одним из героев встречи.

Что касается пенальти, то с моей точки зрения нарушения правил со стороны защитника «Олимпийца» в том эпизоде не было. Хотя арбитру встречи Станиславу Васильеву с его позиции эпизод мог видеться несколько иначе, чем телекамерам. Вместе с тем, РФС разобрал его работу и дал ей свою оценку, заменив его в одном из матчей ближайшего тура первенства на другого судью.

А вот что действительно кажется мне странным и даже нездоровым, так это то, что каждый раз в случае судейской ошибки — особенно в пользу кого-то из лидеров — этому эпизоду априори придается конспирологический оттенок. Между тем, спорные судейские решения нередко принимаются и не в пользу лидеров.

У того же «Енисея» в домашнем матче с «Балтикой» был отменен гол из-за неочевидного офсайда. «Оренбург» совсем недавно имел основания быть недовольным решением судейской бригады в эпизоде с победным голом «Луча-Энергии». Такие эпизоды ни у кого не вызывают стремления во что бы то ни стало отыскать подтекст, в первую очередь, благодаря взвешенной позиции тренеров и руководителей «пострадавших» команд, которые воспринимают их именно как ошибки. Вместе с тем, еще раз отмечу, что каждое из такого рода решений судей во всех без исключения матчах в обязательном порядке разбирается РФС, и работе арбитров выносится компетентная оценка.