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21:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч «Енисей» — «Олимпиец»: что это было?

Вчера на 89-й минуте матча 32-го тура первенства России «Енисей» — «Олимпиец» (1:0) судья Станислав Васильев поставил весьма спорный пенальти в ворота гостей. Арбитр усмотрел фол со стороны вышедшего на замену на 85-й минуте Дмитрия Полянина на Александре Кутьине.

Источник: ФК "Енисей"

Заметим, что «Олимпиец» выставил на игру далеко не оптимальный состав, а главный тренер нижегородцев Николай Писарев в Красноярск не прилетел из-за болезни.

Глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Андрей Будогосский поддержал решение рефери, однако сегодня стало известно, что Васильева временно отстранили от работы.

Андрей БУДОГОССКИЙ: «СУДЬЯ ВЕРНО НАЗНАЧИЛ ПЕНАЛЬТИ»

Спорный момент прокомментировал глава департамента судейства и инспектирования РФС.

Внимательно посмотрел эпизод. И хочу отметить, что арбитр разобрался в моменте, в котором игрок обороны наступает на пятку атакующему игроку. В результате атакующий игрок теряет равновесие и через шаг падает. Хочу также отметить, что инспектор матча, опытнейший в прошлом арбитр Тарас Безубяк информировал о поддержке решения судья — он просмотрел на камерах ПТС основного вещателя момент несколько раз и с нескольких ракурсов. Поэтому информация о том, что арбитр ошибся, не соответствует действительности.

АРБИТРА ВАСИЛЬЕВА ОТСТРАНИЛИ ОТ СУДЕЙСТВА

Арбитр Станислав Васильев, в среду назначивший пенальти в ворота гостей, с которого и был забит единственный гол, на время отстранен от работы. Как стало известно «СЭ», он снят с игры 33-го тура «Факел» — «Луч-Энергия», которая должна пройти 15 апреля. Вместо него в Воронеж отправится Евгений Кукуляк.

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Корреспондент «СЭ» дозвонился до Полянина, который рассказал, что на самом деле произошло в том эпизоде с его точки зрения.

— Вы хотите узнать мое мнение? Пенальти не было, — заявил 38-летний футболист.

— Вы Кутьина не касались?

— Получается, что он коснулся меня, но не я его. То есть с моей стороны никакого движения не было. Вот и все. Это моя точка зрения.

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— Кутьин, получается, симулировал?

— Не знаю, как охарактеризовать его действия. По факту мне ясно одно — с его стороны было движение, с моей — нет.

— А вот глава ДСИ Андрей Будогосский сказал следующее: «Арбитр разобрался в моменте, в котором игрок обороны наступает на пятку атакующему игроку. В результате атакующий игрок теряет равновесие и через шаг падает».

— Это его мнение. А я считаю, что пенальти не было.

— Вы не наступали на пятку Кутьину?

— Смотрите. И я, и Кутьин двигались в сторону ворот. Так получилось, что его нога нашла мою, а не наоборот.

— Некоторые увидели странные вещи в этом матче. «Олимпиец» прилетел в Красноярск не оптимальным составом, без Николая Писарева. Вы впервые вышли на поле в первенстве России в этом сезоне за пять минут до финального свистка и формально за ваш фол был назначен пенальти…

— А что тут странного? На игру приехали те, кто был здоров. А на поле вышли те, кто был лучше готов. По-моему, все понятно.

— А что касается вас?

— Получил игровое время.

— Почему до этого не играли?

— Этот вопрос нужно задавать тренерскому штабу.

— В ФНЛ вы когда-нибудь сталкивались с договорными матчами?

— Лично я? Нет.

Игорь ЕФРЕМОВ: «НА МОЙ ВЗГЛЯД, ПЕНАЛЬТИ НЕ БЫЛО.
НО НЕ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ КОНСПИРОЛОГИЕЙ!»

Свое мнение по поводу пенальти, назначенного в ворота гостей в матче «Енисей» — «Олимпиец», высказал президент ФНЛ.

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— Гости привезли далеко не оптимальный состав, 38-летний Полянин вышел на замену впервые в этом сезоне на 85-й минуте и заработал пенальти. Вам не кажутся странными обстоятельства матча «Енисей» — «Олимпиец»? — вопрос Ефремову.

— Насколько мне известно, вдобавок к травмам ряда игроков «Олимпийца» перед выездом в Красноярск добавилась еще и вирусная инфекция. Каждая команда может столкнуться с кадровыми проблемами, и я не вижу в этом ничего странного. Вышедшие на поле футболисты, включая не имевших ранее достаточной игровой практики, провели отличный матч. А 18-летний вратарь нижегородцев Сысуев, который впервые сыграл за основной состав, вообще стал, на мой взгляд, одним из героев встречи.

Что касается пенальти, то с моей точки зрения нарушения правил со стороны защитника «Олимпийца» в том эпизоде не было. Хотя арбитру встречи Станиславу Васильеву с его позиции эпизод мог видеться несколько иначе, чем телекамерам. Вместе с тем, РФС разобрал его работу и дал ей свою оценку, заменив его в одном из матчей ближайшего тура первенства на другого судью.

А вот что действительно кажется мне странным и даже нездоровым, так это то, что каждый раз в случае судейской ошибки — особенно в пользу кого-то из лидеров — этому эпизоду априори придается конспирологический оттенок. Между тем, спорные судейские решения нередко принимаются и не в пользу лидеров.

У того же «Енисея» в домашнем матче с «Балтикой» был отменен гол из-за неочевидного офсайда. «Оренбург» совсем недавно имел основания быть недовольным решением судейской бригады в эпизоде с победным голом «Луча-Энергии». Такие эпизоды ни у кого не вызывают стремления во что бы то ни стало отыскать подтекст, в первую очередь, благодаря взвешенной позиции тренеров и руководителей «пострадавших» команд, которые воспринимают их именно как ошибки. Вместе с тем, еще раз отмечу, что каждое из такого рода решений судей во всех без исключения матчах в обязательном порядке разбирается РФС, и работе арбитров выносится компетентная оценка.

Первенство вступило в решающую стадию, когда цена ошибки — неважно, судейской или игровой — возрастает с каждым туром. В этой связи я как президент лиги хочу призвать футболистов, тренеров, руководителей клубов и судей, во-первых, более профессионально относиться к выполнению собственных обязанностей, а, во-вторых, проявлять большее уважение и доверие друг к другу.

Енисей 1:0
Первый тайм: 0:0
Олимпиец
11.04.2018, 15:00 Зрители: 2700 основной раунд: 32-й тур Манеж Футбол-Арена Енисей
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Николай Писарев
Голы
90′ Александр Кутьин 48
Составы
Юрий Нестеренко 1
90+3′ Александр Жиров 3
Давид Мильдзихов 32
Максим Васильев 39
Егор Иванов 21
Вадим Стеклов 77
Михаил Комков 10
9′ 45′ Валерий Кичин 2
Александр Ломакин 90
57′ Владимир Камеш 8
Артур Саркисов 11
45′ Алексей Исаев 55
Александр Кутьин 48
77′ Марко Обрадович 91
Артур Малоян 38
99 Николай Сысуев 71′
25 Александр Филин
55 Юрий Морозов
90 Андрей Хрипков
91 Лео Гогличидзе
7 Анатолий Нежелев
10 Игорь Беляков
2 Кирилл Маляров 79′
27 Аркадий Симанов
4 Артем Абрамов 89′
8 Руслан Заерко
95 Антон Бочаров 85′
6 Дмитрий Полянин 89′
11 Игорь Горбунов 86′
94 Дану Спэтару
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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