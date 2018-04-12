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11:21 (мск), источник: Onedivision.ru

Итоги КДК РФС по 31-му туру ФНЛ

В среду, 11 апреля, в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были вынесены следующие решения:

Источник: РИА "Новости"

ФНЛ

«Волгарь» — «Сибирь»

— В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Волгарь» г. Астрахань на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

— В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 12 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении Официальных лиц матча — дисквалифицировать главного тренера Кирсанова С. С. (ФК «Сибирь» г. Новосибирск) на 2 (два) матча 33 и 34 тура Первенства России по футболу и оштрафовать его на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

«Луч-Энергия» — «Енисей»

— В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Луч-Энергия» г. Владивосток на 10 000 (Десять тысяч) рублей и запретить ФК «Луч-Энергия» г. Владивосток допуск зрителей в сектор 8 северной трибуны и в сектор 8 южной трибуны стадиона «Динамо» г. Владивосток на 1 (один) ближайший домашний матч Первенства России по футболу.

«Ротор-Волгоград» — «Факел»

— В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК «Ротор-Волгоград» г. Волгоград Павлова С. А. на 5 000 (Пять тысяч) рублей.

«Химки» — «Оренбург»

— В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Химки» г. Химки на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

«Шинник» — «Тюмень»

— В соответствии со статьей 12 и статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 6.5 Технического регламента) — вынести ФК «Шинник» г. Ярославль замечание.

«Кубань» — «Зенит-2»

— В соответствии со статьей 12 и статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (пункт 11.14 Технического регламента) — вынести ФК «Кубань» г. Краснодар замечание.

Дисциплинарные нарушения футболистов

— В соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста Бакаева З. (ФК «Спартак-Москва» г. Москва) на 2 (два) матча Первенства России по футболу.

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