«Балтика» победила «Крылья Советов» в первом тестовом матче на стадионе «Калининград»

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча была проведена в рамках 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Единственный гол на 76-й минуте забил ивуарийский нападающий Сенин Себаи. На матче присутствовало 15 тысяч зрителей.

В турнирной таблице «Балтика» поднялась на четвертое место, набрав 56 очков, «Крылья Советов» с 67 очками идут третьими. В следующем туре «Балтика» 15 апреля на выезде сыграет с томской «Томью», «Крылья Советов» в тот же день примут красноярский «Енисей». «Балтика» не проигрывает на протяжении шести игр подряд в ФНЛ, калининградская команда прервала серию «Крыльев Советов» из девяти матчей без поражений в лиге.

Весной 2018 года на арене «Калининград» состоятся еще два тестовых матча в рамках первенства ФНЛ. 21 апреля в 34-м туре «Балтика» примет подмосковные «Химки», 12 мая в 38-м туре — «Тюмень».

На время чемпионата мира вместимость стадиона составит 35 тысяч зрителей. Предполагается, что после чемпионата мира по футболу стадион в Калининграде станет домашней ареной футбольного клуба «Балтика». Его вместимость будет уменьшена до 25 тысяч человек.