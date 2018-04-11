Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Поклонники заподозрили Елену Летучую в беременности
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Мэрайя Кэри рассказала о борьбе с психическим расстройством
Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.04
Бавария0
Севилья0
Футбол. Еврокубки
11.04
Реал1
Ювентус3
Футбол. Первый дивизион
11.04
Балтика1
Крылья Советов0
Футбол. Первый дивизион
11.04
Ротор-Волгоград1
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
11.04
Тамбов2
Химки0
Футбол. Первый дивизион
11.04
Факел0
Кубань2
Футбол. Первый дивизион
11.04
Тюмень1
Динамо СПб1
Футбол. Первый дивизион
11.04
Зенит-21
Луч-Энергия2
Футбол. Первый дивизион
11.04
Оренбург3
Волгарь0
Футбол. Первый дивизион
11.04
Сибирь3
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
11.04
Спартак-22
Томь1
Футбол. Первый дивизион
11.04
Енисей1
Олимпиец0
Все события
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
WADA: Глава IBU получил от россиян полный дипломат долларов
Sportsnet: Олег Знарок продолжит карьеру в Северной Америке
Наташа Королева перестаралась с пестрым нарядом
Валерия рассказала о своих бывших мужьях
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
11«Ливерпуль» и «Барселона» разгромили соперников в Лиге чемпионов
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
11 апреля, источник: ТАСС

«Балтика» победила «Крылья Советов» в первом тестовом матче на стадионе «Калининград»

КАЛИНИНГРАД, 11 апреля. /ТАСС/. «Балтика» одержала победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0 в первом тестовом матче на стадионе «Калининград».

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча была проведена в рамках 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Единственный гол на 76-й минуте забил ивуарийский нападающий Сенин Себаи. На матче присутствовало 15 тысяч зрителей.

В турнирной таблице «Балтика» поднялась на четвертое место, набрав 56 очков, «Крылья Советов» с 67 очками идут третьими. В следующем туре «Балтика» 15 апреля на выезде сыграет с томской «Томью», «Крылья Советов» в тот же день примут красноярский «Енисей». «Балтика» не проигрывает на протяжении шести игр подряд в ФНЛ, калининградская команда прервала серию «Крыльев Советов» из девяти матчей без поражений в лиге.

Весной 2018 года на арене «Калининград» состоятся еще два тестовых матча в рамках первенства ФНЛ. 21 апреля в 34-м туре «Балтика» примет подмосковные «Химки», 12 мая в 38-м туре — «Тюмень».

На время чемпионата мира вместимость стадиона составит 35 тысяч зрителей. Предполагается, что после чемпионата мира по футболу стадион в Калининграде станет домашней ареной футбольного клуба «Балтика». Его вместимость будет уменьшена до 25 тысяч человек.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии (16 июня), Сербии и Швейцарии (22 июня), Испании и Марокко (25 июня), Англии и Бельгии (28 июня).

Балтика 1:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
11.04.2018, 21:00 Зрители: 14926 основной раунд: 32-й тур Калининград
Главные тренеры
Игорь Черевченко Андрей Тихонов
Голы
78′ Сенин Себаи 19
Составы
Евгений Помазан 32
Арсений Логашов 15
Владислав Крючков 23
Руслан Магаль 28
71′ Виталий Шахов 31
Максим Тишкин 44
Виталий Каленкович 93
60′ Александр Шешуков 2
Максим Григорьев 9
80′ 83′ Дмитрий Торбинский 18
Алишер Джалилов 10
89′ Сенин Себаи 19
Александр Касьян 7
14 Евгений Конюхов
3 Дмитрий Ятченко
6 Жозе Феррейра Надсон
15 Георгий Зотов
90 Тарас Бурлак
20 Срджан Мияйлович
27 Данил Кленкин
8 Сергей Корниленко 74′
9 Алан Чочиев 76′
2 Евгений Башкиров
64 Олег Ланин 87′
22 Сергей Самодин
7 Александр Соболев 58′
4 Иван Таранов 83′
10 Азер Алиев
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Балтика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 За взятку советскому хоккеисту поставили страшный диагноз
Стало известно, кто купил призовой "олимпийский" автомобиль Ковальчука
«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Sportsnet: Олег Знарок продолжит карьеру в Северной Америке
WBA обязала Джошуа провести бой против Александра Поветкина
WADA: Глава IBU получил от россиян полный дипломат долларов
«Бавария» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в полуфинал ЛЧ
Григорий Родченков сотрудничает со следствием по делу IBU
Новости
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Санкт-Петербург пополнится пятью памятниками архитектуры
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь