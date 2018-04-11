«Енисей» победил «Олимпиец», «Сибирь» разгромила «Шинник» в 32-м туре ФНЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил с пенальти на 89-й минуте Александр Кутьин.

В другом матче тура новосибирская «Сибирь» на своем поле разгромила ярославский «Шинник» со счетом 3:0 благодаря хет-трику Максима Житнева, отличившегося на 26-й, 28-й и 65-й минутах.

Московский «Спартак-2» дома переиграл томскую «Томь» со счетом 2:1. У победителей отличились Владислав Пантелеев (25 — с пенальти) и Фэшн Сакала (40), у гостей мяч забил Алексей Пугин (14). Команды заканчивали матч в неполных составах после удалений спартаковца Александра Ломовицкого (87) и томича Андрея Иванова (90).