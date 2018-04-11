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17:59 (мск), источник: Р-Спорт

«Енисей» победил «Олимпиец», «Сибирь» разгромила «Шинник» в 32-м туре ФНЛ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Красноярский «Енисей» дома обыграл нижегородский «Олимпиец» в матче 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил с пенальти на 89-й минуте Александр Кутьин.

В другом матче тура новосибирская «Сибирь» на своем поле разгромила ярославский «Шинник» со счетом 3:0 благодаря хет-трику Максима Житнева, отличившегося на 26-й, 28-й и 65-й минутах.

Московский «Спартак-2» дома переиграл томскую «Томь» со счетом 2:1. У победителей отличились Владислав Пантелеев (25 — с пенальти) и Фэшн Сакала (40), у гостей мяч забил Алексей Пугин (14). Команды заканчивали матч в неполных составах после удалений спартаковца Александра Ломовицкого (87) и томича Андрея Иванова (90).

«Енисей» набрал 71 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ, «Сибирь» набрала 51 очко и сравнялась с идущим на пятом месте «Тамбовом» с отставанием от зоны стыковых матчей в два балла. «Спартак-2» прервал 12-матчевую безвыигрышную серию и с 38 очками занимает 11-ю строчку.

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