«Енисей» победил «Олимпиец», «Сибирь» разгромила «Шинник» в 32-м туре ФНЛ
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Красноярский «Енисей» дома обыграл нижегородский «Олимпиец» в матче 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Красноярский «Енисей» дома обыграл нижегородский «Олимпиец» в матче 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил с пенальти на 89-й минуте Александр Кутьин.
В другом матче тура новосибирская «Сибирь» на своем поле разгромила ярославский «Шинник» со счетом 3:0 благодаря
Московский «Спартак-2» дома переиграл томскую «Томь» со счетом 2:1. У победителей отличились Владислав Пантелеев (25 — с пенальти) и Фэшн Сакала (40), у гостей мяч забил Алексей Пугин (14). Команды заканчивали матч в неполных составах после удалений спартаковца Александра Ломовицкого (87) и томича Андрея Иванова (90).
«Енисей» набрал 71 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ, «Сибирь» набрала 51 очко и сравнялась с идущим на пятом месте «Тамбовом» с отставанием от зоны стыковых матчей в два балла. «Спартак-2» прервал 12-матчевую безвыигрышную серию и с 38 очками занимает 11-ю строчку.