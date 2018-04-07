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17:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» и «Динамо СПб» не выявили победителя

«Авангард» и «Динамо СПб» сыграли вничью в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги.

Встреча прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась со счётом 0:0.

Курская команда набрала 38 очков и занимает десятое место в турнирной таблице первого дивизиона России. В активе петербуржцев 48 баллов, и они располагаются на седьмой позиции.

В следующем туре Футбольной национальной лиги «Авангард» 11 апреля сыграет в гостях с «Ротором-Волгоград». «Динамо СПб» в этот же день на выезде встретится с «Тюменью».

Авангард К 0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо СПб
7.04.2018, 15:30 основной раунд: 31-й тур Трудовые резервы
Главные тренеры
Хасанби Биджиев Александр Точилин
Составы
Никита Чагров 13
Аслан Дашаев 4
Кирилл Гоцук 24
Михаил Багаев 71
Азамат Гурфов 10
Равиль Нетфуллин 52
Дмитрий Коробов 87
59′ Денис Синяев 17
Игорь Киреев 8
87′ Ильнур Альшин 70
Артем Митасов 9
68′ Ислам Тлупов 14
Артем Федчук 67
82′ Роман Минаев 77
Руслан Болов 58
1 Егор Генералов
4 Олег Бабенков
15 Михаил Коваленко
20 Игорь Юрганов 49′
25 Андрей Бычков
7 Евгений Песегов
32 Артем Кулишев
5 Сандро Цвейба 65′
94 Душан Лагатор
90 Иван Соловьев 61′
2 Алексей Житников
10 Максим Барсов 88′
84 Олег Власов
55 Павел Киреенко 84′
92 Федор Дворников
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Антон Фролов (Москва, Россия)
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