«Авангард» и «Динамо СПб» не выявили победителя

Встреча прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась со счётом 0:0.

Курская команда набрала 38 очков и занимает десятое место в турнирной таблице первого дивизиона России. В активе петербуржцев 48 баллов, и они располагаются на седьмой позиции.