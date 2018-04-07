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«Авангард» и «Динамо СПб» не выявили победителя
«Авангард» и «Динамо СПб» сыграли вничью в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги.
«Авангард» и «Динамо СПб» сыграли вничью в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги.
Встреча прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась со счётом 0:0.
Курская команда набрала 38 очков и занимает десятое место в турнирной таблице первого дивизиона России. В активе петербуржцев 48 баллов, и они располагаются на седьмой позиции.
В следующем туре Футбольной национальной лиги «Авангард» 11 апреля сыграет в гостях с «Ротором-Волгоград». «Динамо СПб» в этот же день на выезде встретится с «Тюменью».
|Авангард К
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Динамо СПб
|Хасанби Биджиев
|Александр Точилин
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Антон Фролов (Москва, Россия)