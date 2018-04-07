«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2», «Тюмень» уступила «Шиннику»

Встреча проходила на стадионе «Металлург» в Самаре и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.



В составе победителей голами отметились Сергей Самодин, Георгий Зотов и Александр Соболев, оформивший хет-трик и не забивший пенальти. Единственный гол за красно-белых забил Александр Руденко.



В параллельных встречах ярославский «Шинник» переиграл «Тюмень» (2:0), нижегородский «Олимпиец» минимально уступил дома «Балтике» (1:2), а в Волгограде «Ротор» и «Факел» разошлись без забитых мячей (0:0).