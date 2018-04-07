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«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2», «Тюмень» уступила «Шиннику»
В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали на своём поле «Спартак-2».
В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали на своём поле «Спартак-2».
Встреча проходила на стадионе «Металлург» в Самаре и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей голами отметились Сергей Самодин, Георгий Зотов и Александр Соболев, оформивший
В параллельных встречах ярославский «Шинник» переиграл «Тюмень» (2:0), нижегородский «Олимпиец» минимально уступил дома «Балтике» (1:2), а в Волгограде «Ротор» и «Факел» разошлись без забитых мячей (0:0).