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16:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2», «Тюмень» уступила «Шиннику»

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали на своём поле «Спартак-2».

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Металлург» в Самаре и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей голами отметились Сергей Самодин, Георгий Зотов и Александр Соболев, оформивший хет-трик и не забивший пенальти. Единственный гол за красно-белых забил Александр Руденко.

В параллельных встречах ярославский «Шинник» переиграл «Тюмень» (2:0), нижегородский «Олимпиец» минимально уступил дома «Балтике» (1:2), а в Волгограде «Ротор» и «Факел» разошлись без забитых мячей (0:0).

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