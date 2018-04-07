«Томь» на своём поле сыграла вничью с «Тамбовым»

С 53-й минуты гости играли вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил защитник Илья Гультяев. Таким образом, «Томь» продлился серию без побед в ФНЛ до четырёх матчей (три ничьи и одно поражение), а «Тамбов» не может выиграть в трёх играх кряду (две ничьи и одно поражение).