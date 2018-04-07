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13:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Томь» на своём поле сыграла вничью с «Тамбовым»

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала на своём поле «Тамбов».

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 0:0.

С 53-й минуты гости играли вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил защитник Илья Гультяев. Таким образом, «Томь» продлился серию без побед в ФНЛ до четырёх матчей (три ничьи и одно поражение), а «Тамбов» не может выиграть в трёх играх кряду (две ничьи и одно поражение).

Томь 0:0
Первый тайм: 0:0
Тамбов
7.04.2018, 11:00 основной раунд: 31-й тур Труд
Главные тренеры
Валерий Петраков Андрей Талалаев
Составы
Александр Мелихов 42
76′ Андрей Иванов 2
Томас Микуцкис 5
Анте Пульич 6
26′ Сергей Зуйков 23
Алексей Померко 16
Анзор Саная 10
76′ Александр Павленко 4
Илья Кузьмичев 9
68′ Павел Деобальд 11
Исламнур Абдулавов 99
55′ 56′ Василий Алейников 27
Антон Макурин 31
77′ Илья Кухарчук 44
Ян Казаев 38
21 Денис Вавилин
2 Алексей Рыбин
3 Михаил Мищенко
5 Евгений Шляков
33 Илья Гультяев 25′ 53′
30 Максим Трусевич
81 Младен Кашчелан
7 Олег Чернышов 64′ 42′
88 Антон Килин
11 Сергей Шевчук 57′
96 Марат Быстров 90+3′
70 Андрей Мурнин 64′
10 Михаил Бирюков
15 Андрей Часовских 90′
69 Павел Игнатович
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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