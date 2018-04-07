Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
«Томь» на своём поле сыграла вничью с «Тамбовым»
В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала на своём поле «Тамбов».
В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала на своём поле «Тамбов».
Встреча проходила на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 0:0.
С 53-й минуты гости играли вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил защитник Илья Гультяев. Таким образом, «Томь» продлился серию без побед в ФНЛ до четырёх матчей (три ничьи и одно поражение), а «Тамбов» не может выиграть в трёх играх кряду (две ничьи и одно поражение).
|Валерий Петраков
|Андрей Талалаев
|
|
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Павел Шадыханов (Москва, Россия)