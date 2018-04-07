«Енисей» побеждает во Владивостоке и продолжает единолично лидировать

Источник: РИА "Новости"

Гол: Кичин, 26 — 0:1 (пенальти).

«Луч-Энергия»: Абакумов, Больевич, Марущак, Цуканов, Таказов, Павленко (Макарчук, 76), Машнев, Фомин, Гордиенко (Гелоян, 35), Бажев (Дзахов, 46), Хлебородов (Мязин, 35).

«Енисей»: Нестеренко, Васильев, Мильдзихов, Кичин, Жиров, Стеклов (Сердеров, 64), Иванов, Исаев (Фатуллаев, 58), Камеш (Саркисов, 70), Комков (Гасанов, 83), Обрадович.

Предупреждения: Таказов, 75, Дзахов, 90+2 — Кичин, 65.

Судья: Игорь Панин (Московская область).

7 апреля 2018. Владивосток. Стадион «Динамо».

В сентябре по ходу своей шестнадцатиматчевой беспроигрышной серии красноярцы в своем манеже разгромили дальневосточников со счетом 4:0. В конце октября «Луч» взял реванш в кубковом матче, дома обыграв соперника 2:1 и пробившись в четвертьфинал.

Обе команды подошли к очной сшибке не в лучшем психологическом состоянии. «Луч» в последних трех матчах набрал лишь два балла и опустился в зону вылета, пропустив вперед «Ротор». «Енисей» остался лидером, но подпустил конкурентов из Оренбурга и Самары вплотную, потерпев два поражения кряду, чего ранее с красно-синими в этом сезоне не случалось.

«Енисей» начал встречу с небольшим преимуществом, и первый момент создали именно гости. Удар Кичина со штрафного пришелся в «стенку», далее удар Иванова из центра штрафной заблокировали защитники, мяч отскочил к Камешу, который с убойной позиции без помех пробил мимо створа. Хозяева ответили спустя 6 минут — Фомин подобрал мяч после верховой борьбы и пробил с 15 метров, но Нестеренко забирает мяч намертво.

Голевая засуха «Енисея», растянувшая более чем на 270 минут, была прервана на 26-й минуте отчетной встречи. Комков на правом фланге атаки выиграл единоборство у Больевича, ворвался в штрафную, где был сбит Таказовым. Валерий Кичин с пенальти пробил точно в угол, Абакумов хоть и угадал направление удара, но выручить не сумел — 0:1. Спустя три минуты уже хозяева могли претендовать на 11-метровый, Обрадович, как показалось, толкал в спину Таказова, но арбитр позволил игру продолжить. Ближе к концу первого тайма Комков нанес неплохой обводящий удар с угла штрафной, но в створ не попал.

Александр Григорян уже по ходу первого тайма вмешался в игру, бросив в бой Мязина и Гелояна, в перерыве на поле вышел и Дзахов. При этом кардинальных изменений в игре не произошло — «Луч» после перерыва по-прежнему атаковал примитивно, но, правда, и не допускал острых контратак «Енисея». Можно вспомнить разве что шанс Павленко в начале тайма, но пробил Андрей с нескольких метров уж очень слабо. Был и штрафной в исполнении Больевича, но черногорец в створ не попал.

Последний шанс что-то изменить у «Луча» был на исходе основного времени, но вышедший на замену Макарчук с левого края штрафной пальнул мимо створа. В итоге 0:1 — закономерная победа «Енисея», позволяющая подопечным Дмитрия Аленичева сохранить первую строчку в турнирной таблице в преддверии домашней игры с «Олимпийцем». «Луч-Энергия» остается в зоне вылета и в следующем туре сыграет на выезде с прямым конкурентом — «Зенитом-2».