«Енисей» побеждает во Владивостоке и продолжает единолично лидировать
Апрельская встреча «Луча-Энергии» и «Енисея» стала уже третьей очной для команд в текущем сезоне.
Апрельская встреча «Луча-Энергии» и «Енисея» стала уже третьей очной для команд в текущем сезоне.
Гол: Кичин, 26 — 0:1 (пенальти).
«Луч-Энергия»: Абакумов, Больевич, Марущак, Цуканов, Таказов, Павленко (Макарчук, 76), Машнев, Фомин, Гордиенко (Гелоян, 35), Бажев (Дзахов, 46), Хлебородов (Мязин, 35).
«Енисей»: Нестеренко, Васильев, Мильдзихов, Кичин, Жиров, Стеклов (Сердеров, 64), Иванов, Исаев (Фатуллаев, 58), Камеш (Саркисов, 70), Комков (Гасанов, 83), Обрадович.
Предупреждения: Таказов, 75, Дзахов, 90+2 — Кичин, 65.
Судья: Игорь Панин (Московская область).
7 апреля 2018. Владивосток. Стадион «Динамо».
В сентябре по ходу своей шестнадцатиматчевой беспроигрышной серии красноярцы в своем манеже разгромили дальневосточников со счетом 4:0. В конце октября «Луч» взял реванш в кубковом матче, дома обыграв соперника 2:1 и пробившись в четвертьфинал.
Обе команды подошли к очной сшибке не в лучшем психологическом состоянии. «Луч» в последних трех матчах набрал лишь два балла и опустился в зону вылета, пропустив вперед «Ротор». «Енисей» остался лидером, но подпустил конкурентов из Оренбурга и Самары вплотную, потерпев два поражения кряду, чего ранее с
«Енисей» начал встречу с небольшим преимуществом, и первый момент создали именно гости. Удар Кичина со штрафного пришелся в «стенку», далее удар Иванова из центра штрафной заблокировали защитники, мяч отскочил к Камешу, который с убойной позиции без помех пробил мимо створа. Хозяева ответили спустя 6 минут — Фомин подобрал мяч после верховой борьбы и пробил с 15 метров, но Нестеренко забирает мяч намертво.
Голевая засуха «Енисея», растянувшая более чем на 270 минут, была прервана на 26-й минуте отчетной встречи. Комков на правом фланге атаки выиграл единоборство у Больевича, ворвался в штрафную, где был сбит Таказовым. Валерий Кичин с пенальти пробил точно в угол, Абакумов хоть и угадал направление удара, но выручить не сумел — 0:1. Спустя три минуты уже хозяева могли претендовать на 11-метровый, Обрадович, как показалось, толкал в спину Таказова, но арбитр позволил игру продолжить. Ближе к концу первого тайма Комков нанес неплохой обводящий удар с угла штрафной, но в створ не попал.
Александр Григорян уже по ходу первого тайма вмешался в игру, бросив в бой Мязина и Гелояна, в перерыве на поле вышел и Дзахов. При этом кардинальных изменений в игре не произошло — «Луч» после перерыва
Последний шанс
Антон Сазонтов