«Енисей» побеждает во Владивостоке и продолжает единолично лидировать

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Миллера на попадание в санкционный список
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец
Балтика
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград
Факел
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
14:30
Эвертон
Ливерпуль
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Сибирь
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Амкар2
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь0
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
15:30
Авангард К
Динамо СПб
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Ювентус
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч-Энергия0
Енисей1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Стоук Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион
Суонси
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта
Севилья
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Нант
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
СПАЛ
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Гамбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Эйбар
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Труа
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Леганес
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Дженоа
Все события
Уезжающие дипломаты США рассказали про свои впечатления о России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
Япония хочет поставить Россию на колени - СМИ
Дружба России и Белоруссии на грани войны - СМИ
СМИ: Манчини покинет «Зенит» уже в мае
НХЛ: Малкин не догнал Кучерова. До сотни не хватило 2 очков
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
12В Сочи прокатились по склонам в купальниках
12Самая красивая теннисистка мира (фото)
12:30 (мск), источник: Onedivision.ru

«Енисей» побеждает во Владивостоке и продолжает единолично лидировать

Апрельская встреча «Луча-Энергии» и «Енисея» стала уже третьей очной для команд в текущем сезоне.

Источник: РИА "Новости"

Гол: Кичин, 26 — 0:1 (пенальти).

«Луч-Энергия»: Абакумов, Больевич, Марущак, Цуканов, Таказов, Павленко (Макарчук, 76), Машнев, Фомин, Гордиенко (Гелоян, 35), Бажев (Дзахов, 46), Хлебородов (Мязин, 35).

«Енисей»: Нестеренко, Васильев, Мильдзихов, Кичин, Жиров, Стеклов (Сердеров, 64), Иванов, Исаев (Фатуллаев, 58), Камеш (Саркисов, 70), Комков (Гасанов, 83), Обрадович.

Предупреждения: Таказов, 75, Дзахов, 90+2 — Кичин, 65.

Судья: Игорь Панин (Московская область).

7 апреля 2018. Владивосток. Стадион «Динамо».

В сентябре по ходу своей шестнадцатиматчевой беспроигрышной серии красноярцы в своем манеже разгромили дальневосточников со счетом 4:0. В конце октября «Луч» взял реванш в кубковом матче, дома обыграв соперника 2:1 и пробившись в четвертьфинал.

Читайте также
«Енисей» проиграл «Кубани», потерпев второе подряд поражение в ФНЛ

Обе команды подошли к очной сшибке не в лучшем психологическом состоянии. «Луч» в последних трех матчах набрал лишь два балла и опустился в зону вылета, пропустив вперед «Ротор». «Енисей» остался лидером, но подпустил конкурентов из Оренбурга и Самары вплотную, потерпев два поражения кряду, чего ранее с красно-синими в этом сезоне не случалось.

«Енисей» начал встречу с небольшим преимуществом, и первый момент создали именно гости. Удар Кичина со штрафного пришелся в «стенку», далее удар Иванова из центра штрафной заблокировали защитники, мяч отскочил к Камешу, который с убойной позиции без помех пробил мимо створа. Хозяева ответили спустя 6 минут — Фомин подобрал мяч после верховой борьбы и пробил с 15 метров, но Нестеренко забирает мяч намертво.

Голевая засуха «Енисея», растянувшая более чем на 270 минут, была прервана на 26-й минуте отчетной встречи. Комков на правом фланге атаки выиграл единоборство у Больевича, ворвался в штрафную, где был сбит Таказовым. Валерий Кичин с пенальти пробил точно в угол, Абакумов хоть и угадал направление удара, но выручить не сумел — 0:1. Спустя три минуты уже хозяева могли претендовать на 11-метровый, Обрадович, как показалось, толкал в спину Таказова, но арбитр позволил игру продолжить. Ближе к концу первого тайма Комков нанес неплохой обводящий удар с угла штрафной, но в створ не попал.

Александр Григорян уже по ходу первого тайма вмешался в игру, бросив в бой Мязина и Гелояна, в перерыве на поле вышел и Дзахов. При этом кардинальных изменений в игре не произошло — «Луч» после перерыва по-прежнему атаковал примитивно, но, правда, и не допускал острых контратак «Енисея». Можно вспомнить разве что шанс Павленко в начале тайма, но пробил Андрей с нескольких метров уж очень слабо. Был и штрафной в исполнении Больевича, но черногорец в створ не попал.

Последний шанс что-то изменить у «Луча» был на исходе основного времени, но вышедший на замену Макарчук с левого края штрафной пальнул мимо створа. В итоге 0:1 — закономерная победа «Енисея», позволяющая подопечным Дмитрия Аленичева сохранить первую строчку в турнирной таблице в преддверии домашней игры с «Олимпийцем». «Луч-Энергия» остается в зоне вылета и в следующем туре сыграет на выезде с прямым конкурентом — «Зенитом-2».

Антон Сазонтов

Луч-Энергия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Произойдет ли смена лидера первенства?
Впали в безумие: самая сумасшедшая неделя в истории UFC
Появилось полное видео нападения Макгрегора на автобус
СМИ: Манчини покинет «Зенит» уже в мае
НХЛ: Малкин не догнал Кучерова. До сотни не хватило 2 очков
Британский журналист советует «Ньюкаслу» Головина
«СКА-Хабаровск» проиграл в первом матче под руководством Передни
Диллиан Уайт недоволен Поветкиным
Новости
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь