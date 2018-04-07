Григорян против Аленичева, Тихонов снова против «Спартака»

Источник: ФК "Крылья Советов"

В КРИЗИСЕ ЛИ «ЕНИСЕЙ»?

Еще недавно «Енисей» свысока поглядывал на своих преследователей, однако два поражения подряд — от сражающегося за выживание «Ротора» и не забивавшей до визита в Красноярск «Кубани» — практически ликвидировали имевшуюся у сибиряков фору. Теперь «Оренбург» и «Крылья Советов» отстают всего на одно очко, и команда Дмитрия Аленичева лишилась права на ошибку. Кризис ли это — узнаем после матча во Владивостоке, где весной уже успел проиграть «Оренбург».

«Енисей» в дальневосточном городе в этом сезоне также оступался, в октябре вылетев из Кубка России. Отчасти помешать «Лучу-Энергии» преподнести еще одну сенсацию может ненормальная ситуация с фанатами, которые на протяжении нескольких матчей оскорбляют Александра Григоряна. После четвертого случая КДК РФС закрыл 8-й сектор северной трибуны. Один раз главный тренер даже хотел подойти и разобраться, но был остановлен командой.

ТЕПЕРЬ ТИХОНОВ ФАВОРИТ

В среду Андрей Тихонов встречался с главной командой в своей карьере и уступил «Спартаку» в кубковом четвертьфинале. Теперь — перед сложнейшим для «Крыльев Советов» выездом в Калининград — в Самару приезжает вторая команда красно-белых, и по логике волжане обязаны набирать три очка. Если в прошлом сезоне возглавляемый спартаковской легендой «Енисей» уступал москвичам, то в первом круге «Крылья» забили «Спартаку-2» три безответных мяча.

Немногочисленные козыри гостей — несколько лишних дней на подготовку, умение играть в гостях, где подопечные Дмитрия Гунько получают простор для быстрых атак, а также вернувшееся чувство гола. В прошлом туре москвичи отыграли отставание в два мяча, несмотря на удаление Зелимхана Бакаева. Этот полузащитник матч в Самаре пропустит. Не сыграет в субботу из-за перебора предупреждений и его коллега по амплуа Николай Тюнин. Хозяевам же не поможет восстанавливающий после повреждения Денис Ткачук.

«БАЛТИКА» БЕЗ ГОСТЕВОГО КОМПЛЕКСА

Скоро в Калининграде откроется построенный к ЧМ-2018 стадион, и билеты на премьеру уже раскуплены. Главное, чтобы все не ограничилось эффектом новизны, и зрители увидели по-настоящему конкурентоспособную «Балтику», на матчи которой хочется ходить. Соответственно, Игорю Черевченко и его футболистам необходимо поддерживать интригу и подойти к игре с «Крыльями Советов» с максимально возможным количеством очков.

В предыдущем туре балтийцы не досчитались двух баллов во Владивостоке, что не помешало долгожданному возвращению в первую четверку. «Балтика», крайне неудачно выступавшая в прошлом году на чужих полях, не проигрывает в гостях на протяжении четырех туров, и теперь калининградцы едут в Дзержинск в роли фаворита. Удастся ли подтвердить этот статус, переиграв балансирующий в районе зоны вылета «Олимпиец»? Кстати, команда Николая Писарева в этом туре прощается с Дзержинском и возвращается в родной город на построенную к ЧМ-2018 «Арену Нижний Новгород».

ПЕТРАКОВ ПРОТИВ ТАЛАЛАЕВА

Матч против «Томи» — испытание для любой команды. Разгром команды Валерия Петракова в Оренбурге скорее исключение из правил, свидетельствующее о силе претендента на выход в премьер-лигу. Такие же цели ставит и «Тамбов», уже прилично отставший от первой тройки и по дополнительным показателям уступивший четвертое место, которое дает право сыграть в «стыках». Стабильности команде Андрея Талалаева не хватает, о чем красноречиво говорят одна победа и пять набранных очков в таком же количестве весенних туров. Сумеет ли «Тамбов» ответить скептикам и выиграть на томском «Труде», где хозяева не уступают с 16 сентября прошлого года (+3=3)? Или «Томь» с отбывшими дисквалификации Микуцкисом и Казаевым осложнит положение своего соперника?

«СИБИРЬ» ЕЩЕ В ИГРЕ?