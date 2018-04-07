Григорян против Аленичева, Тихонов снова против «Спартака»
Представляем пять главных интриг 31-го тура первенства России.
Представляем пять главных интриг 31-го тура первенства России.
В КРИЗИСЕ ЛИ «ЕНИСЕЙ»?
Еще недавно «Енисей» свысока поглядывал на своих преследователей, однако два поражения подряд — от сражающегося за выживание «Ротора» и не забивавшей до визита в Красноярск «Кубани» — практически ликвидировали имевшуюся у сибиряков фору. Теперь «Оренбург» и «Крылья Советов» отстают всего на одно очко, и команда Дмитрия Аленичева лишилась права на ошибку. Кризис ли это — узнаем после матча во Владивостоке, где весной уже успел проиграть «Оренбург».
«Енисей» в дальневосточном городе в этом сезоне также оступался, в октябре вылетев из Кубка России. Отчасти помешать «Лучу-Энергии» преподнести еще одну сенсацию может ненормальная ситуация с фанатами, которые на протяжении нескольких матчей оскорбляют Александра Григоряна. После четвертого случая КДК РФС закрыл 8-й сектор северной трибуны. Один раз главный тренер даже хотел подойти и разобраться, но был остановлен командой.
ТЕПЕРЬ ТИХОНОВ ФАВОРИТ
В среду Андрей Тихонов встречался с главной командой в своей карьере и уступил «Спартаку» в кубковом четвертьфинале. Теперь — перед сложнейшим для «Крыльев Советов» выездом в Калининград — в Самару приезжает вторая команда
Немногочисленные козыри гостей — несколько лишних дней на подготовку, умение играть в гостях, где подопечные Дмитрия Гунько получают простор для быстрых атак, а также вернувшееся чувство гола. В прошлом туре москвичи отыграли отставание в два мяча, несмотря на удаление Зелимхана Бакаева. Этот полузащитник матч в Самаре пропустит. Не сыграет в субботу
«БАЛТИКА» БЕЗ ГОСТЕВОГО КОМПЛЕКСА
Скоро в Калининграде откроется построенный к ЧМ-2018 стадион, и билеты на премьеру уже раскуплены. Главное, чтобы все не ограничилось эффектом новизны, и зрители увидели
В предыдущем туре балтийцы не досчитались двух баллов во Владивостоке, что не помешало долгожданному возвращению в первую четверку. «Балтика», крайне неудачно выступавшая в прошлом году на чужих полях, не проигрывает в гостях на протяжении четырех туров, и теперь калининградцы едут в Дзержинск в роли фаворита. Удастся ли подтвердить этот статус, переиграв балансирующий в районе зоны вылета «Олимпиец»? Кстати, команда Николая Писарева в этом туре прощается с Дзержинском и возвращается в родной город на построенную к ЧМ-2018 «Арену Нижний Новгород».
ПЕТРАКОВ ПРОТИВ ТАЛАЛАЕВА
Матч против «Томи» — испытание для любой команды. Разгром команды Валерия Петракова в Оренбурге скорее исключение из правил, свидетельствующее о силе претендента на выход в
«СИБИРЬ» ЕЩЕ В ИГРЕ?
Сконцентрировав внимание на привычных лидерах, многие упустили из внимания «Сибирь». Команда Сергея Кирсанова, обещавшего биться во всех оставшихся матчах, теряла очки на протяжении трех туров. Однако и конкуренты были далеки от идеала, так что сейчас от четвертого места новосибирцев отделяет всего одна победа. Удастся ли одержать ее в Астрахани? «Волгарю» после ухода с поста главного тренера Юрия Газзаева и расставания с группой лидеров прочили падение в зону вылета, однако постоянно сокращающая бюджет команда не хочет превращаться в мальчиков для битья. Несмотря на три поражения, волжане достойно сыграли с соперниками из верхней части таблицы, отобрав очки у «Шинника» и питерского «Динамо». Избежит ли потерь «Сибирь»,