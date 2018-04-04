По ком прозвонит колокол. Претенденты на вылет и очередь на спасение

Источник: РИА "Новости"

Давайте так. Отложим в сторону все теоретические возможности, и взглянем правде в глаза, чтобы определить возможных кандидатов, как на прощание с ФНЛ, так и на спасение. Теоретически и «Волгарь» ещё не обеспечил себе место в лиге на будущий сезон, но что-то очень мало вериться, что астраханцы смогут растерять запас в 6 очков перед «Лучом-Энергией» за 8 оставшихся игр. Поэтому волжан, как кандидата на падение в пропасть рассматривать не будем. Своей игрой в последних матчах не дают повода сокрушаться болельщикам «Кубань» и «Авангард». В Курске, хоть и идёт черезполосица, но именно она и не даёт повода сомневаться в том, что куряне в лиге задержаться, и «своим парнем в ней станут». То, что кубанцы мастеровиты мы знали, а они это доказали в Красноярске. Думаю, если краснодарцы и покинут лигу, то только из-за околофутбольных дел. А вот дальше вниз всё не так очевидно. У каждой команды есть свои плюсы и свои минусы. Химчане, вроде, и запас очков имеют, но транжирят его направо и налево. От «Спартака-2» явно отвернулась удача в играх на своём поле, из-за этого появилась психологическая неустойчивость, хотя обученность и настойчивость команде присущи. «Олимпиец» скоро вернётся домой, и это для команды стимул. К тому же и Писарев опыт ФНЛ наработал. Теперь лепит командочку крепенькую и симпатичную. О «Роторе» сказано уже столько, что и добавить-то нечего. Если и произойдёт сбой, то только из-за внутренних проблем. Весной волжане идут по графику лидеров, и соперников бьют и качеством и умением, и характером. Пока футбольный бог на стороне «Луча-Энергии». Как тут не вспомнить игры с «Оренбургом» и «Спартаком-2». А ну как отвернётся? Соперники у владивостокцев впереди далеко не простые. Из кожи вон лезет «Тюмень», стараясь добыть столь необходимые очки, но всё время не хватает какого-то дополнительного рывка, усилия, поэтому дома игры, как правило, заканчиваются вничью, а с выезда команда привезла всего 10 очков. Там, выходит, ловить нечего, заграница им не поможет. «Томь» губит сама себя. Играть есть кому, умения хватает, но по принципу «как пойдёт» за место под солнцем не борются. Без административного ресурса трудно будет зацепиться за место в лиге «Зениту-2», ведь игрового ресурса явно не хватает. И, наконец, воронежский «Факел», который может смело подавать заявку на приём в ПФЛ. С такой результативностью впору не о месте в турнирной таблице говорить, а о том, когда мы увидим первый гол «огнеопасных» весной, и увидим ли? Чудес не бывает. Все 5 победителей зон ПФЛ от повышения не откажутся, а остаться в ФНЛ с последнего места у «Факела» только такой, регламентный вариант, игрового, футбольного нет.

А теперь, давайте, попытаемся предугадать, как будут развиваться дальнейшие события в этой борьбе локтями в каждом туре.

Перед 31 туром положение у команд следующее: «Химки» — 36 очков, «Спартак-2» — 35, «Олимпиец» — 34, «Ротор-Волгоград» — 32, «Луч-Энергия» — 32, «Тюмень» — 31, «Томь» — 30, «Зенит-2» — 28, «Факел» — 22.

31 тур.

«Олимпиец» — «Балтика»: победа «Балтики».

«Крылья Советов» — «Спартак-2»: победа «Крыльев Советов».

«Томь» — «Тамбов»: ничья.

«Химки» — «Оренбург»: победа «Оренбурга».

«Луч-Энергия» — «Енисей»: ничья.

«Шинник» — «Тюмень»: победа «Шинника».

«Ротор» — «Факел»: победа «Ротора».

«Кубань» — «Зенит-2»: победа «Кубани».

Калининградцы просто обязаны позаботится о трёх очках. Пусть по привычке и 1:0, но эти набранные баллы оставляют команду в зоне стыков. В Самаре, вряд ли спартаковцы смогут сдержать «медведей в своей берлоге». В этом случае габарит проходит. А может томичи в Оренбурге просто силы берегли? Ведь «Тамбов» дома и в гостях это две разные команды. Играть сибиряки будут на победу, а в итоге получится ничья. В Химках не произойдёт то, что произошло в Самаре. «Оренбург» додавит. Скажете «Шиннику» очки не нужны, но перед полуфиналом Кубка играть на расслабоне Побегалов не позволит, а вот покомбинировать в своё удовольствие — это пожалйста. «Ротор» не для того вылезал из зоны вылета, чтобы пропускать от «Факела», тем более впервые весной сыграет дома. Если «Кубань» не загордится после Красноярска, то быть «Зениту-2» в Краснодаре битым. За «Луч» сыграет владивостокское поле. На таком много не побегаешь, и тем более не создашь.

Предполагаемое положение команд после 31 тура: «Химки» — 36, «Спартак-2» — 35, «Ротор» — 35, «Олимпиец» — 34, «Луч» — 33, «Тюмень» — 31, «Томь» — 31, «Зенит-2» — 28, «Факел» — 22.

32 тур.

«Тюмень» — «Динамо СПб»: победа «Тюмени».

«Спартак-2» — «Томь»: ничья.

«Тамбов» — «Химки»: победа «Тамбова».

«Зенит-2» — «Луч-Энергия»: победа «Луча».

«Олимпиец» — «Енисей»: победа «Енисея».

«Ротор» — «Авангард»: ничья.

«Факел» — «Кубань»: ничья.

Тюменцы до последнего будут цепляться за место в ФНЛ. Динамовцам такая игра от ножа ни к чему. Москвичи очень неудачно играют дома, томичи в гостях. Думаю, что никто не сможет переубедить друг друга в обратном. Играть на инструменте, и его настраивать — две разные вещи. Такая настройка идёт в «Химках», а, значит, и фальшивых нот больше. Тамбовчане у себя дома такие команды, как «Химки», щёлкают, как орешки. «Луч» неудачно играет в Санкт-Петербурге, но у «Зенита-2» слишком ажурные сети, чтобы спеленать приморцев. «Енисею» надо будет приложить усилия и проявить волю, чтобы не получить конфуз уже от команды Писарева. «Ротору» очень сложно будет раскачать оборону команды Биджиева, а куряне не затем пожалуют в Волгоград, что сделать очередные 4:0. Если «Факел» не махнул на всё рукой, то ничьей добиться сможет.

Предполагаемое положение команд после 32 тура: «Химки» — 36, «Спартак-2» — 36, «Ротор» — 36, «Олимпиец» — 34, «Луч» — 34, «Тюмень» — 34, «Томь» — 32, «Зенит-2» — 29, «Факел» — 23.

33 тур.

«Олимпиец» — «Зенит-2»: победа «Олимпийца».

«Томь» — «Балтика»: победа «Балтики».

«Химки» — «Спартак-2»: победа «Химок».

«Кубань» — «Ротор»: ничья.

«Факел» — «Луч-Энергия»: победа «Луча».

«Авангард» — «Тюмень»: победа «Авангарда».

В Нижнем против «Олимпийца» у «Зенита-2» шансов нет. Во-первых, против них полный новенький стадион, а, во-вторых, скажется тренерский опыт Писарева. «Балтика» для томичей не тот раздражитель, а зря. «Химки» знают, как выигрывать у играющих команд. «Ротор» просто придерживается правила, что на выезде и один балл хорошо. Конечно, три лучше, но для Павлова лучшее всегда враг хорошего. Огня у «Факела» нет, и не предвидится, а без него «тигров» ничем не напугаешь. Куряне победят просто потому, что они сильней тюменцев. Однако не надо забывать, что через три дня у «Авангарда» битва в полуфинале Кубка, и кто от этого может оказаться в выигрыше, догадаться не сложно.

Предполагаемое положение команд после 33 тура: «Химки» — 39, «Ротор» — 37, «Олимпиец» — 37, «Луч» — 37, «Спартак-2» — 36, «Тюмень» — 34, «Томь» — 32, «Зенит-2» — 29, «Факел» — 23.

34 тур.

«Сибирь» — «Тюмень»: победа «Сибири».

«Спартак-2» — «Волгарь»: победа «Спартака-2».

«Балтика» — «Химки»: победа «Балтики».

«Енисей» — «Томь»: победа «Енисея».

«Зенит-2» — «Крылья Советов»: победа «Крыльев Советов».

«Факел» — «Олимпиец»: победа «Факела».

«Ротор» — «Луч-Энергия»: победа «Ротора».

Над тюменцами всё больше и больше будет довлеть результат, а новосибирцы уже сейчас играют в своё удовольствие. Потерять очки в этом матче они могут или заигравшись, или из-за сострадания. Спартаковцы не могут не понимать, куда их ведёт домашняя кривая, к тому же, возможно, кто-то из основной команды подтянется. «Балтика» снова будет тестировать свой будущий стадион, снова при большом скоплении народа. Заметят ли балтийцы химчан, расчищая себе путь в премьер-лигу. То, что гостям мешает, «Енисею» и поможет. Это я про манеж. Сравнивать, какая река больше и полноводней Волга или Нева — бессмысленно, так же бессмысленно сравнивать силы молодых зенитовцев и самарской команды. Верю, что воронежцы, хоть один раз, да смогут кого-нибудь зацепить, а нижегородцы могут оставить все эмоции в предыдущем матче. К новому стадиону надо ещё привыкнуть. И в Волгограде будет первый тестовый матч на новенькой арене. С одной стороны командам повезло — сыграют в комфортных условиях, но если трибуны погонят дружину Павлова вперёд, «Лучу» не сдобровать.

Предполагаемое положение команд после 34 тура: «Ротор» — 40, «Химки» — 39, «Спартак-2» — 39, «Олимпиец» — 37, «Луч» — 37, «Тюмень» — 34, «Томь» — 32, «Зенит-2» — 29, «Факел» — 26.

35 тур.

«Крылья Советов» — «Факел»: победа «Крыльев Советов».

«Химки» — «Енисей»: победа «Енисея».

«Томь» — «Зенит-2»: победа «Томи».

«Шинник» — «Спартак-2»: победа «Шинника».

«Тюмень» — «Оренбург»: победа «Оренбурга».

«Луч-Энергия» — «Кубань»: победа «Луча».

«Олимпиец» — «Ротор»: победа «Ротора».

Ни за что не поверю, что «Факел» может повлиять на битву грандов, то же самое можно сказать и про химчан, которые, скорее всего также постоят в сторонке. «Томь» очень постарается снять скальп с «Зенита-2». Команде Петракова никак нельзя третью строчку снизу уступить, в ней есть регламентный шанс. В Ярославле всё будет решать физическое состояние команд, но даже измотанный непрерывными играми «Шинник» всё же солидней москвичей. «Тюмени» никак не ускользнуть от «Оренбурга», а «Кубани» от владивостокцев. Сибирякам надо идти вперёд, баллы набирать, чем «газовики» с удовольствием и воспользуются, а «Кубани» негде на поле спрятаться. Нет ни одной линии, в которой они были бы сильней дальневосточников. Волгоградцы, испытавшие чувства большой арены, смогут потерпеть, и подловить нижегородцев на ошибке.

Предполагаемое положение команд после 35 тура: «Ротор» — 43, «Луч» — 40, «Химки» — 39, «Спартак-2» — 39, «Олимпиец» — 37, «Томь» — 35, «Тюмень» — 34, «Зенит-2» — 29, «Факел» — 26.

36 тур.

«Зенит-2» — «Химки»: победа «Зенита-2».

«Тамбов» — «Тюмень»: победа «Тамбова».

«Спартак-2» — «Динамо СПб»: победа «Спартака-2».

«Факел» — «Томь»: победа «Факела».

«Кубань» — «Олимпиец»: победа «Кубани».

«Ротор» — «Крылья Советов»: победа «Крыльев Советов».

«Луч-Энергия» — «Авангард»: победа «Луча».

У зенитовцев последние шансы, чтобы хоть куда-то выкарабкаться. Наверняка, включатся ещё какие-нибудь ресурсы, кроме футбольных. Что привлекает в «Тамбове», так это неуспокоенность, желание биться до конца. Так было в прошлом сезоне, надеемся, что будет и в этом. Спартаковцы должны побеждать в этой малой битве двух столиц, ведь в этот момент вопрос о сохранении ими места в первом дивизионе может быть ещё не решён. «Факел» вполне может хлопнуть дверью, вот только захочет ли. Кубанцам надо зарабатывать очки для Петреску. Вдруг он своего добьётся, хотя как-то не верится, что бы со своим уставом, да в чужой монастырь? Нет, у нас это не прокатывает. Самарцы, только обыграв в волжском дерби «Ротор», останутся в деле. У курян нет опыта подготовки и проведения игр на Дальнем Востоке. Могут попасть, как кур в ощип.

Предполагаемое положение команд после 36 тура: «Ротор» — 43, «Луч» — 43, «Спартак-2» — 42, «Химки» — 39, «Олимпиец» — 37, «Томь» — 35, «Тюмень» — 34, «Зенит-2» — 32, «Факел» — 29.

37 тур.

«Олимпиец» — «Луч-Энергия»: победа «Луча».

«Томь» — «Ротор»: ничья.

«Химки» — «Факел»: ничья.

«Волгарь» — «Зенит-2»: победа «Зенита-2».

«Тюмень» — «Спартак-2»: победа «Тюмени».

Ставлю на «Луч» потому, что он к этому моменту вопрос о продлении прописки в ФНЛ уже решит, а «Олимпиец» нет. Играть на результат по заказу и у больших команд не получается. «Ротор» также задачу на весну к предпоследнему туру решит, но расслабиться Павлов не позволит. То ли «Химки» не забьют, то ли «Факел» не пропустит, но будет ничья. Сложно предсказать результат в Астрахани. Сумеет ли Зырянов к тому времени чему-либо научить своих пацанов? Сложится ли у волжан коллектив? Всё же ставлю на определившегося с основным составом Зырянова. Тюменцы перед своими зрителями белый флаг никогда не выбросят.

Предполагаемое положение команд после 37 тура: «Луч» — 46, «Ротор» — 44, «Спартак-2» — 42, «Химки» — 40, «Олимпиец» — 37, «Тюмень» — 37, «Томь» — 36, «Зенит-2» — 35, «Факел» — 30.

38 тур.

«Спартак-2» — «Сибирь»: победа «Спартака-2».

«Балтика» — «Тюмень»: победа «Балтики».

«Зенит-2″» — «Шинник»: победа «Зенита-2».

«Факел» — «Волгарь»: победа «Факела».

«Ротор» — «Химки»: победа «Ротора».

«Кубань» — «Томь»: победа «Кубани».

«Луч-Энергия» — «Крылья Советов»: победа «Крыльев Советов».

«Авангард» — «Олимпиец»: победа «Авангарда».

При любом раскладе все команды захотят завершить сезон перед своими зриелями на позитивной ноте, поэтому у хозяев шансы выше. В матче «Луча» отдаю победу гостям. Приморцы к этому моменту уже покажут всё, что могут и умеют, но выше самарцев не прыгнуть. К тому же волжанам в этот момент очки окажутся, ох как, нужны.

Итоговое положение команд: «Ротор» — 47, «Луч» — 46, «Спартак-2» — 45, «Химки» — 40, «Зенит-2» — 38, «Олимпиец» — 37, «Тюмень» — 37, «Томь» — 36, «Факел» — 33.