По ком прозвонит колокол. Претенденты на вылет и очередь на спасение
Потуровый прогноз нижней части таблицы первенства ФНЛ.
Потуровый прогноз нижней части таблицы первенства ФНЛ.
Давайте так. Отложим в сторону все теоретические возможности, и взглянем правде в глаза, чтобы определить возможных кандидатов, как на прощание с ФНЛ, так и на спасение. Теоретически и «Волгарь» ещё не обеспечил себе место в лиге на будущий сезон, но
А теперь, давайте, попытаемся предугадать, как будут развиваться дальнейшие события в этой борьбе локтями в каждом туре.
Перед 31 туром положение у команд следующее: «Химки» — 36 очков, «Спартак-2» — 35, «Олимпиец» — 34, «Ротор-Волгоград» — 32, «Луч-Энергия» — 32, «Тюмень» — 31, «Томь» — 30, «Зенит-2» — 28, «Факел» — 22.
31 тур.
«Олимпиец» — «Балтика»: победа «Балтики».
«Крылья Советов» — «Спартак-2»: победа «Крыльев Советов».
«Томь» — «Тамбов»: ничья.
«Химки» — «Оренбург»: победа «Оренбурга».
«Луч-Энергия» — «Енисей»: ничья.
«Шинник» — «Тюмень»: победа «Шинника».
«Ротор» — «Факел»: победа «Ротора».
«Кубань» — «Зенит-2»: победа «Кубани».
Калининградцы просто обязаны позаботится о трёх очках. Пусть по привычке и 1:0, но эти набранные баллы оставляют команду в зоне стыков. В Самаре, вряд ли спартаковцы смогут сдержать «медведей в своей берлоге». В этом случае габарит проходит. А может томичи в Оренбурге просто силы берегли? Ведь «Тамбов» дома и в гостях это две разные команды. Играть сибиряки будут на победу, а в итоге получится ничья. В Химках не произойдёт то, что произошло в Самаре. «Оренбург» додавит. Скажете «Шиннику» очки не нужны, но перед полуфиналом Кубка играть на расслабоне Побегалов не позволит, а вот покомбинировать в своё удовольствие — это пожалйста. «Ротор» не для того вылезал из зоны вылета, чтобы пропускать от «Факела», тем более впервые весной сыграет дома. Если «Кубань» не загордится после Красноярска, то быть «Зениту-2» в Краснодаре битым. За «Луч» сыграет владивостокское поле. На таком много не побегаешь, и тем более не создашь.
Предполагаемое положение команд после 31 тура: «Химки» — 36, «Спартак-2» — 35, «Ротор» — 35, «Олимпиец» — 34, «Луч» — 33, «Тюмень» — 31, «Томь» — 31, «Зенит-2» — 28, «Факел» — 22.
32 тур.
«Тюмень» — «Динамо СПб»: победа «Тюмени».
«Спартак-2» — «Томь»: ничья.
«Тамбов» — «Химки»: победа «Тамбова».
«Зенит-2» — «Луч-Энергия»: победа «Луча».
«Олимпиец» — «Енисей»: победа «Енисея».
«Ротор» — «Авангард»: ничья.
«Факел» — «Кубань»: ничья.
Тюменцы до последнего будут цепляться за место в ФНЛ. Динамовцам такая игра от ножа ни к чему. Москвичи очень неудачно играют дома, томичи в гостях. Думаю, что никто не сможет переубедить друг друга в обратном. Играть на инструменте, и его настраивать — две разные вещи. Такая настройка идёт в «Химках», а, значит, и фальшивых нот больше. Тамбовчане у себя дома такие команды, как «Химки», щёлкают, как орешки. «Луч» неудачно играет в
Предполагаемое положение команд после 32 тура: «Химки» — 36, «Спартак-2» — 36, «Ротор» — 36, «Олимпиец» — 34, «Луч» — 34, «Тюмень» — 34, «Томь» — 32, «Зенит-2» — 29, «Факел» — 23.
33 тур.
«Олимпиец» — «Зенит-2»: победа «Олимпийца».
«Томь» — «Балтика»: победа «Балтики».
«Химки» — «Спартак-2»: победа «Химок».
«Кубань» — «Ротор»: ничья.
«Факел» — «Луч-Энергия»: победа «Луча».
«Авангард» — «Тюмень»: победа «Авангарда».
В Нижнем против «Олимпийца» у «Зенита-2» шансов нет.
Предполагаемое положение команд после 33 тура: «Химки» — 39, «Ротор» — 37, «Олимпиец» — 37, «Луч» — 37, «Спартак-2» — 36, «Тюмень» — 34, «Томь» — 32, «Зенит-2» — 29, «Факел» — 23.
34 тур.
«Сибирь» — «Тюмень»: победа «Сибири».
«Спартак-2» — «Волгарь»: победа «Спартака-2».
«Балтика» — «Химки»: победа «Балтики».
«Енисей» — «Томь»: победа «Енисея».
«Зенит-2» — «Крылья Советов»: победа «Крыльев Советов».
«Факел» — «Олимпиец»: победа «Факела».
«Ротор» — «Луч-Энергия»: победа «Ротора».
Над тюменцами всё больше и больше будет довлеть результат, а новосибирцы уже сейчас играют в своё удовольствие. Потерять очки в этом матче они могут или заигравшись, или
Предполагаемое положение команд после 34 тура: «Ротор» — 40, «Химки» — 39, «Спартак-2» — 39, «Олимпиец» — 37, «Луч» — 37, «Тюмень» — 34, «Томь» — 32, «Зенит-2» — 29, «Факел» — 26.
35 тур.
«Крылья Советов» — «Факел»: победа «Крыльев Советов».
«Химки» — «Енисей»: победа «Енисея».
«Томь» — «Зенит-2»: победа «Томи».
«Шинник» — «Спартак-2»: победа «Шинника».
«Тюмень» — «Оренбург»: победа «Оренбурга».
«Луч-Энергия» — «Кубань»: победа «Луча».
«Олимпиец» — «Ротор»: победа «Ротора».
Ни за что не поверю, что «Факел» может повлиять на битву грандов, то же самое можно сказать и про химчан, которые, скорее всего также постоят в сторонке. «Томь» очень постарается снять скальп с «Зенита-2». Команде Петракова никак нельзя третью строчку снизу уступить, в ней есть регламентный шанс. В Ярославле всё будет решать физическое состояние команд, но даже измотанный непрерывными играми «Шинник» всё же солидней москвичей. «Тюмени» никак не ускользнуть от «Оренбурга», а «Кубани» от владивостокцев. Сибирякам надо идти вперёд, баллы набирать, чем «газовики» с удовольствием и воспользуются, а «Кубани» негде на поле спрятаться. Нет ни одной линии, в которой они были бы сильней дальневосточников. Волгоградцы, испытавшие чувства большой арены, смогут потерпеть, и подловить нижегородцев на ошибке.
Предполагаемое положение команд после 35 тура: «Ротор» — 43, «Луч» — 40, «Химки» — 39, «Спартак-2» — 39, «Олимпиец» — 37, «Томь» — 35, «Тюмень» — 34, «Зенит-2» — 29, «Факел» — 26.
36 тур.
«Зенит-2» — «Химки»: победа «Зенита-2».
«Тамбов» — «Тюмень»: победа «Тамбова».
«Спартак-2» — «Динамо СПб»: победа «Спартака-2».
«Факел» — «Томь»: победа «Факела».
«Кубань» — «Олимпиец»: победа «Кубани».
«Ротор» — «Крылья Советов»: победа «Крыльев Советов».
«Луч-Энергия» — «Авангард»: победа «Луча».
У зенитовцев последние шансы, чтобы хоть
Предполагаемое положение команд после 36 тура: «Ротор» — 43, «Луч» — 43, «Спартак-2» — 42, «Химки» — 39, «Олимпиец» — 37, «Томь» — 35, «Тюмень» — 34, «Зенит-2» — 32, «Факел» — 29.
37 тур.
«Олимпиец» — «Луч-Энергия»: победа «Луча».
«Томь» — «Ротор»: ничья.
«Химки» — «Факел»: ничья.
«Волгарь» — «Зенит-2»: победа «Зенита-2».
«Тюмень» — «Спартак-2»: победа «Тюмени».
Ставлю на «Луч» потому, что он к этому моменту вопрос о продлении прописки в ФНЛ уже решит, а «Олимпиец» нет. Играть на результат по заказу и у больших команд не получается. «Ротор» также задачу на весну к предпоследнему туру решит, но расслабиться Павлов не позволит. То ли «Химки» не забьют, то ли «Факел» не пропустит, но будет ничья. Сложно предсказать результат в Астрахани. Сумеет ли Зырянов к тому времени
Предполагаемое положение команд после 37 тура: «Луч» — 46, «Ротор» — 44, «Спартак-2» — 42, «Химки» — 40, «Олимпиец» — 37, «Тюмень» — 37, «Томь» — 36, «Зенит-2» — 35, «Факел» — 30.
38 тур.
«Спартак-2» — «Сибирь»: победа «Спартака-2».
«Балтика» — «Тюмень»: победа «Балтики».
«Зенит-2″» — «Шинник»: победа «Зенита-2».
«Факел» — «Волгарь»: победа «Факела».
«Ротор» — «Химки»: победа «Ротора».
«Кубань» — «Томь»: победа «Кубани».
«Луч-Энергия» — «Крылья Советов»: победа «Крыльев Советов».
«Авангард» — «Олимпиец»: победа «Авангарда».
При любом раскладе все команды захотят завершить сезон перед своими зриелями на позитивной ноте, поэтому у хозяев шансы выше. В матче «Луча» отдаю победу гостям. Приморцы к этому моменту уже покажут всё, что могут и умеют, но выше самарцев не прыгнуть. К тому же волжанам в этот момент очки окажутся, ох как, нужны.
Итоговое положение команд: «Ротор» — 47, «Луч» — 46, «Спартак-2» — 45, «Химки» — 40, «Зенит-2» — 38, «Олимпиец» — 37, «Тюмень» — 37, «Томь» — 36, «Факел» — 33.
Вячеслав Смирнов