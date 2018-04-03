Петербургский футбольный клуб «Динамо» может перебазироваться в Сочи
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Ранее сайт телеканала «Матч ТВ» сообщил, что в кругах владельца «Динамо» Бориса Ротенберга обсуждается вопрос переезда клуба в Сочи. Если это произойдет, то клуб сохранит свое юридическое лицо, но сменит название.
«Разговоры ведутся, но от разговоров до дела еще далеко. Команда решает вопросы в
В прошлом сезоне петербургское «Динамо» стало победителем в зоне «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги. В текущем сезоне команда занимает седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав 47 очков.