«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче 30-го тура ФНЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Тамбове в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голами отметились Александр Соболев (на 16-й минуте) и Дмитрий Ятченко, реализовавший пенальти (54).

Лидирует в турнирной таблице ФНЛ красноярский «Енисей» с 65 очками, «Крылья Советов» и «Оренбург» отстают от первого места на один балл. «Тамбов» занимает 5-ю строчку (50).