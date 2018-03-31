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17:28 (мск), источник: Р-Спорт

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче 30-го тура ФНЛ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Тамбовом» в гостевом матче 30-го тура первенства ФНЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Тамбове в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голами отметились Александр Соболев (на 16-й минуте) и Дмитрий Ятченко, реализовавший пенальти (54).

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Лидирует в турнирной таблице ФНЛ красноярский «Енисей» с 65 очками, «Крылья Советов» и «Оренбург» отстают от первого места на один балл. «Тамбов» занимает 5-ю строчку (50).

Все матчи 30-го тура ФНЛ начались с минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта. Игроки всех команд вышли на встречи с траурными повязками на рукавах.

Тамбов 0:2
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
31.03.2018, 15:00 основной раунд: 30-й тур СТЦ Тамбов
Главные тренеры
Андрей Талалаев Андрей Тихонов
Голы
7 Александр Соболев 16′
3 Дмитрий Ятченко 54′
Составы
Олег Смирнов 1
Алексей Рыбин 2
Михаил Мищенко 3
53′ Илья Гультяев 33
Марат Быстров 96
Андрей Мурнин 70
Андрей Часовских 15
46′ Евгений Овсиенко 4
Сергей Шевчук 11
37′ Александр Дутов 6
65′ Олег Чернышов 7
43′ 76′ Младен Кашчелан 81
Владислав Рыжков 8
57′ Михаил Бирюков 10
Максим Трусевич 30
14 Евгений Конюхов 84′
3 Дмитрий Ятченко 43′
6 Жозе Феррейра Надсон 40′
15 Георгий Зотов
90 Тарас Бурлак 44′
10 Азер Алиев
64 Олег Ланин
9 Алан Чочиев 59′
2 Евгений Башкиров
25 Владислав Кулик 58′ 45′
27 Данил Кленкин
7 Александр Соболев 89′
20 Срджан Мияйлович
8 Сергей Корниленко 72′ 63′
4 Иван Таранов
Статистика
3 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
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