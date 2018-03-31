«Оренбург» разгромил «Томь» в матче 30-го тура ФНЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Оренбурге, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голами отметились Сергей Терехов (на 15-й минуте), Алексей Сутормин (39) и Адесойе Ойеволе (82).

«Оренбург» занимает 2-е место в турнирной таблице с 64 очками и отстает от лидера чемпионата красноярского «Енисея» на один балл. «Томь» находится в зоне вылета на 17-й позиции (30).

В другом матче дня «Тюмень» на домашней арене обыграла астраханский «Волгарь» со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Андреа Чуканов (60, 76), еще один гол на счету Максима Лаука (35). У «Волгаря» отличился Данила Ящук (22).