«Сибирь» прервала безвыигрышную серию. Отчет

Источник: РИА "Новости"

Голы: Житнев, 18 (1:0 — с пен.), Житнев, 74 (2:0).

«Сибирь»: Цыган, Ларенц, Полюткин, Цховребов, Аравин, Макаренко, Чеботару, Беляев (Азаров, 64), Дегтярёв (Коржунов, 61), Галыш (Гладышев, 45), Житнев (Дудолев, 90+3).

«Химки»: Исупов, Данилкин, Шумских, Заика, А. Яковлев (Петрусёв, 46) Лисинков, Поярков (Пичугин, 60), Мостовой (Радченко, 71), Талалай, М. Яковлев (Батов, 82), Веркашанский.

Голевые моменты: 5 — 1

Удары (в створ): 16 (10) — 5 (2)

Угловые: 6 — 2.

Судья: Павел Шадыханов (Москва)

Предупреждения: Беляев, 57. Полюткин, 90. — Шумских, 18. Данилкин, 90+3.

Удаление: нет.

Лучшие игроки матча: Житнев — Талалай

31 марта. Новосибирск. РФЦ «Заря».

В предыдущем туре команда Сергея Кирсанова на последних минутах упустила победу в Томске, сведя сибирское дерби к ничейному результату. Тем не менее, «орлы» остаются на седьмом месте в турнирной таблице, сохраняя шансы на участие в стыковых матчах за право выйти в Премьер-Лигу. Что касается «Химок», то они в своём последнем поединке у себя дома взяли верх над «Тюменью» — 1:0. Благодаря той виктории коллектив Юрия Красножана сумел подняться на десятую позицию в «табели» о рангах и немного оторваться от опасной зоны. Игра обещала быть крайне занимательной. В первую очередь, из-за затянувшейся безвыигрышной серии новосибирцев.

Хозяева мощно начали встречу. У них получилось организовать настоящий натиск на ворота Исупова. «Орлы» подали несколько угловых возле чужих ворот, но извлечь дивиденды из данных стандартов сибиряки не смогли. А на исходе стартовой десятиминутки Житнев не использовал стопроцентный момент, пробив в перекладину из выгодной позиции! Правда, вскоре форвард «Сибири» сполна реабилитировался за свой промах. Шумских допустил грубую ошибку и сбил Галыша в пределах собственной штрафной площади. Главный арбитр матча Павел Шадыханов назначил пенальти, который Житнев уверенно реализовал — 1:0. Поведя в счёте, коллектив Сергея Кирсанова не собирался сбавлять обороты. Продолжали сибиряки владеть заметным игровым преимуществом, а вот «Химки» в нападении ничего интересного не показывали. Серьёзной работы у Цыгана не было по ходу первой половины встречи. Более того, новосибирцы незадолго до перерыва не использовали пару отличных шансов организовать второе взятие чужих ворот. Сначала Беляев после замечательного сольного прохода из выгодной позиции пробил прямо в руки Исупову. Чуть позже Дегтярёв убежал на рандеву с вратарём, однако довести дело до завершающего удара у Александра не получилось. Кроме того, ещё до пятнадцатиминутной паузы Сергею Кирсанову пришлось сделать вынужденную замену. Получившего повреждение Галыша сменил Гладышев.