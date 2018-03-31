«Сибирь» прервала безвыигрышную серию. Отчет

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наш ответ «Великолепному веку»: как снимают «Султан моего сердца»
Назван лучший автомобиль в мире
Эмин Агаларов показал забавное селфи с приемной дочкой
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо М0
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм0
Кельн0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-040
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ганновер-960
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер0
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт0
Гамбург0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел0
Авангард К0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер2
Верона0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина1
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио1
Беневенто1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри0
Торино0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа1
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта0
Удинезе0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тамбов0
Крылья Советов2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Ротор-Волгоград
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Суонси
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Сельта
Футбол. Зарубежный
18:00
Дижон
Марсель
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас1
Ливерпуль2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:00
Кьево
Сампдория
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар2
Локомотив М1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат0
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень3
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург3
Томь0
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона1
Леванте1
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Реал
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья1
Рома1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Динамо СПб0
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Химки0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей0
Кубань2
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Севилья
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Милан
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия0
Балтика0
Все события
СМИ: Дочь Скрипаля заговорила
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Без права на ошибку. Почему возвращение Шараповой стало кошмаром
Шипулин вернулся и проиграл всем на ЧР по биатлону
Ксения Бородина изменила прическу
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
8Феттель выиграл Гран-при Австралии
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
15:43 (мск), источник: Onedivision.ru

«Сибирь» прервала безвыигрышную серию. Отчет

Новосибирская «Сибирь» не лучшим образом начала весеннюю часть чемпионата, набрав пять очков в четырёх проведённых матчах.

Источник: РИА "Новости"

Голы: Житнев, 18 (1:0 — с пен.), Житнев, 74 (2:0).

«Сибирь»: Цыган, Ларенц, Полюткин, Цховребов, Аравин, Макаренко, Чеботару, Беляев (Азаров, 64), Дегтярёв (Коржунов, 61), Галыш (Гладышев, 45), Житнев (Дудолев, 90+3).

«Химки»: Исупов, Данилкин, Шумских, Заика, А. Яковлев (Петрусёв, 46) Лисинков, Поярков (Пичугин, 60), Мостовой (Радченко, 71), Талалай, М. Яковлев (Батов, 82), Веркашанский.

Голевые моменты: 5 — 1
Удары (в створ): 16 (10) — 5 (2)
Угловые: 6 — 2.

Судья: Павел Шадыханов (Москва)
Предупреждения: Беляев, 57. Полюткин, 90. — Шумских, 18. Данилкин, 90+3.
Удаление: нет.

Лучшие игроки матча: Житнев — Талалай
31 марта. Новосибирск. РФЦ «Заря».

Читайте также
Посещаемость ФНЛ все хуже и хуже. Что делать?

В предыдущем туре команда Сергея Кирсанова на последних минутах упустила победу в Томске, сведя сибирское дерби к ничейному результату. Тем не менее, «орлы» остаются на седьмом месте в турнирной таблице, сохраняя шансы на участие в стыковых матчах за право выйти в Премьер-Лигу. Что касается «Химок», то они в своём последнем поединке у себя дома взяли верх над «Тюменью» — 1:0. Благодаря той виктории коллектив Юрия Красножана сумел подняться на десятую позицию в «табели» о рангах и немного оторваться от опасной зоны. Игра обещала быть крайне занимательной. В первую очередь, из-за затянувшейся безвыигрышной серии новосибирцев.

Хозяева мощно начали встречу. У них получилось организовать настоящий натиск на ворота Исупова. «Орлы» подали несколько угловых возле чужих ворот, но извлечь дивиденды из данных стандартов сибиряки не смогли. А на исходе стартовой десятиминутки Житнев не использовал стопроцентный момент, пробив в перекладину из выгодной позиции! Правда, вскоре форвард «Сибири» сполна реабилитировался за свой промах. Шумских допустил грубую ошибку и сбил Галыша в пределах собственной штрафной площади. Главный арбитр матча Павел Шадыханов назначил пенальти, который Житнев уверенно реализовал — 1:0. Поведя в счёте, коллектив Сергея Кирсанова не собирался сбавлять обороты. Продолжали сибиряки владеть заметным игровым преимуществом, а вот «Химки» в нападении ничего интересного не показывали. Серьёзной работы у Цыгана не было по ходу первой половины встречи. Более того, новосибирцы незадолго до перерыва не использовали пару отличных шансов организовать второе взятие чужих ворот. Сначала Беляев после замечательного сольного прохода из выгодной позиции пробил прямо в руки Исупову. Чуть позже Дегтярёв убежал на рандеву с вратарём, однако довести дело до завершающего удара у Александра не получилось. Кроме того, ещё до пятнадцатиминутной паузы Сергею Кирсанову пришлось сделать вынужденную замену. Получившего повреждение Галыша сменил Гладышев.

Во второй половине встречи на протяжении долгого времени на поле ничего интересного не происходило. Хозяева явно сбавили обороты, и стали больше времени уделять обороне собственных ворот. «Химки» пытались забрать себе инициативу и внести в игру перелом, однако в атаке у гостей ничего не клеилось. Работы у Цыгана по-прежнему было крайне мало. Более того, в середине тайма новосибирцы организовали второе взятие ворот Исупова и сделали весомую заявку на победу. После удара в исполнении Чеботару мяч, срикошетив от защитника гостей, удачно отскочил к Житневу, и форвард «Сибири» с близкого расстояния направил снаряд в сетку, оформив дубль — 2:0. К чести игроков подмосковного клуба, они не сдавались и боролись до конца. Более того, под занавес основного времени Талалай отметился шикарным ударом в перекладину ворот Цыгана. Тем не менее, хотя «гол престижа» забить у команды Юрия Красножана не получилось. «Сибирь» прервала свою безвыигрышную серию.

Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Химки
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Черти" сделали серьёзную заявку на выход в ФНЛ
Приехали, чтобы победить. «Амкар» обыграл в Москве «Локомотив»
Шипулин вернулся и проиграл всем на ЧР по биатлону
В «Зените» пообещали «всех рвать»
Без права на ошибку. Почему возвращение Шараповой стало кошмаром
Русский Витязь в Британии: Поветкин против гиганта
«Барселона» положила глаз на вундеркинда из Голландии
Брызгалова: Есть ощущение, что нам верят
Спорт-Экспресс
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь