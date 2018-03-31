Петербургское «Динамо» и «Шинник» обошлись без голов. Отчет

Источник: РИА "Новости"

«Динамо-СПб»: Генералов, Юрганов, Бычков, Коваленко, Бабенков, Кулишев, Песегов, Цвейба, Соловьев (Рогов, 63), Барсов, Киреенко.

«Шинник»: Антипин, Ятченко, Чистяков, Жестоков, Самойлов (Булия, 78), Щадин, Дроздов, Крамаренко (Кагермазов, 90), Нарылков, Низамутдинов, Безлихотнов (Земсков, 61).

Судья: Сергей Чебан (Москва).

Предупреждения: нет — Низамутдинов, 54; Самойлов, 73.

Удаления: нет — нет.

31 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский», Малая арена. 590 зрителей. +3 градуса, ясно.

Хозяевам победа нужна была для того, чтобы подобраться в борьбе за переходные матчи вплотную к «Балтике», потерявшей ранним утром два очка во Владивостоке. Ярославцы от зоны стыков отстали уже прилично, однако в случае своего успеха они догоняли бы динамовцев в таблице.

В целом игра была равной, и отрезки преимущества одной команды сменялись отрезками преимущества другой. В первом тайме моменты как из рога изобилия не сыпались, однако всё же наблюдались. На 19-й минуте гости отметились попаданием в штангу с длинной дистанции, на 28-й минуте после прострела Крамаренко едва не отличился автоголом капитан хозяев Песегов — мяч сумел поймать в руки Генералов. А у ворот ярославцев самая жаркая ситуация возникла уже в концовке первого тайма, когда после мощного дальнего удара Коваленко красивый сэйв записал на свой счёт Антипин.

После перерыва обе команды продолжили играть в атаку, вот только мяч никак не хотел заходить в ворота. По голевым возможностям во втором тайме явно первенствовали динамовцы. На 64-й минуте и в добавленное время отчаянные спасения после мощных дальних выстрелов Песегова оформил Антипин. Ранее, на 51-й минуте, два прекрасных шанса не использовал Барсов — сначала он пробил в штангу, а затем на пути мяча встал голкипер «Шинника». Также Барсов нанёс удар выше из хорошей позиции на 85-й минуте. На 81-й минуте не использовал свой шанс Булия, пробивший немного мимо штанги ворот Генералова.