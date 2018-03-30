Посещаемость ФНЛ все хуже и хуже. Что делать?

Источник: Спорт-Экспресс

ГРУСТНЫЕ ЦИФРЫ

По итогам сезона-2016/17 был зафиксирован самый низкий средний показатель посещаемости матчей в истории существования первого дивизиона чемпионата России — 2249 зрителей. Кривая неумолимо ползет вниз. В переходном чемпионате-2011/12 за матчами на стадионах в среднем наблюдало по 4812 болельщика. Уже год спустя показатель рухнул вниз на полторы тысячи (3322), потом стал уменьшаться дальше — 3122, 2708, 2446, 2250…

В нынешнем чемпионате по итогам 29 туров он составляет еще меньше — 2029 зрителей. По сравнению с 2001 годом это падение более, чем в четыре раза.

Приведем и несколько других фактов, описывающих болельщицкое равнодушие:

1) Самая посещаемая команда ФНЛ — «Крылья Советов», которые стали единственным клубом, перешагнувшим отметку в 5000 зрителей. У самарцев — 5020. На втором месте расположилась «Балтика» (4405), на третьем — «Авангард» (3896).

2) Сразу у шести клубов средняя посещаемость домашних матчей ниже 1000 зрителей: у «Олимпийца» (953), «Шинника» (719), «Динамо» СПб (647), «Химок» (667), «Спартака-2» (380) и «Зенита-2» (500).

3) На «Кубань», ставшую по итогам сезона-2012/13 в РФПЛ самой посещаемой командой России (!) с показателем в 20934 зрителя, теперь ходит в среднем 2606 человек.

4) Лишь у двух стадионов — красноярского манежа и арены в Тамбове — заполняемость превышает 50 процентов от номинальной. У подавляющего большинства она колеблется вокруг отметки в 20 процентов.

5) Самый посещаемый матч сезона — встреча 7-го тура между «Балтикой» и «Енисеем» в Калининграде, собравшая 8600 зрителей. До отметки в 10 тысяч ни одна игра пока не дотянула.

6) «Факел», собиравший полные трибуны в начале 2000-х, теперь имеет жалкую цифру в 1950. В прошлом сезоне в Воронеже имел место краткосрочный всплеск посещаемости, матч с «Динамо» собрал 12900 болельщиков, а со «Спартаком-2» — 10600. Однако уже в конце чемпионата показатели резко опустились. Сейчас никакой положительной динамики также не наблюдается.

ПОЧЕМУ ВСЕ ТАК ПЛОХО?

Интерес к футболу в России упал и продолжает падать — это ни для кого не новость. Даже в премьер-лиге среднюю посещаемость помогают держать на приличной отметке большие, популярные и благополучные клубы — «Зенит» с его новой и всегда теплой ареной, «Спартак» и «Краснодар», также имеющие шикарные стадионы, в меньшей степени — ЦСКА, «Локомотив» и «Ахмат». А в качестве обратного примера можно привести «Анжи», «Урал»,

«Амкар», «Уфу» или даже «Рубин», которые играют в лучшем случае при полупустых трибунах. Так почему же в ФНЛ дела должны идти веселее?

Но все же у первого дивизиона есть и свои факторы, повлиявшие на грустные цифры.

МАЛЕНЬКИМ ЗРИТЕЛЯМ ХОЛОДНО ЗИМОЙ

Кто бы что ни говорил, сказывается фактор перехода на систему «осень-весна». Раньше в первом дивизионе сезон стартовал в последних числах марта (а то и в начале апреля), а заканчивался — в первую неделю ноября. Летние месяцы не выпадали, за исключением короткой паузы между кругами. С сезона-2012/13 все изменилось. Чемпионат теперь начинается в начале (середине) июля и заканчивается в середине (конце) мая. В июне в футбол больше не играют.

Просто пример: если в 2010-м в холодном ноябре состоялись два тура, то в 2017-м в этом же месяце — все пять. Последний из них, 25-й, — в 24−25 числах. Средняя посещаемость тура составила 1417 зрителей, то есть даже меньше, чем по сезону. Во Владивостоке, к примеру, пришли 150 болельщиков, в Астрахани — 620, в Волгограде — 700, в Дзержинске (на «Олимпиец») — 600.

Возобновляется сезон теперь в начале марта. В этом году первый месяц весны вместил в себя пять туров. В 2010-м их было два. Фотографии со знаменитого матча между «Факелом» и «Балтикой», где в футбол играли в сугробах, а вместо трибун были снежные горки, облетели весь мир. Учитывая отсутствие комфорта на стареньких стадионах ФНЛ, погода и посещаемость прямо пропорционально зависят друг от друга: чем ниже температура, тем меньше болельщиков на трибунах.

СЛЕЗЫ ПО ВЕЛИКОЙ ИСТОРИИ

Психология современного болельщика не та, что была прежде. Теперь провинциальные команды — это не «ребята с нашего двора», поэтому толпами, независимо от результатов, на них народ не валит. Для высокой посещаемости нужны победы и благополучие.

В ФНЛ же клубы с историей и серьезным зрительским потенциалом переживают плохой период. В «Кубани» — всем известные кошмарные организационные и финансовые проблемы. Она не претендует на возвращение в элиту, плюс в городе появился стабильный «Краснодар» с шикарной новенькой ареной. Зрительский отток в такой ситуации неизбежен, хотя снижение количества болельщиков в восемь (!) раз за пять лет все равно впечатляет.

«Факел» влачит жалкое существование на последнем месте в таблице. Клуб испытывает недостаток в финансировании, не пользуется большой поддержкой со стороны властей и с высокой долей вероятности вылетит во второй дивизион. Болельщики все это чувствуют, поэтому и перестали ходить на футбол. Плюс «Центральный стадион профсоюзов» при всем своем величии состарился и требует реконструкции.

Умиравший и переродившийся «Ротор-Волгоград» вернулся в первый дивизион только в 2017-м, однако у региона было и остаются столько проблем и скандалов в спорте (достаточно послушать Леонида Слуцкого или Олега Веретенникова), что зрительское равнодушие совершенно не удивляет. Команда находится в зоне вылета, сменила тренера (вместо городской легенды Валерия Есипова им стал Сергей Павлов), а еще некоторые матчи проводит не у себя дома, а в Астрахани, до которой 424 километра. Таких встреч набралось пять из 14.

У «Оренбурга» понятный отток болельщиков на трибунах из-за вылета из РФПЛ. «Луч-Энергия» который сезон подряд утопает в скандалах и жалуется на отсутствие денег. «Крылья» стали самым посещаемым клубом лиги, но и их болельщики имели достаточно поводов для разочарований в последние годы.

НЕ СОВСЕМ ДОМАШНИЕ МАТЧИ

«Ротор-Волгоград» — не единственная команда, которая домашние матчи проводит не на своей арене и недосчитывается из-за этого болельщиков.

В Ярославле проходит реконструкция городского стадиона, поэтому «Шинник» вынужден ездить в поселок Караваево соседней Костромской области (11 матчей там, еще четыре — на своей малой арене).

Петербургское «Динамо» выступает не только на «Петровском». Трижды оно скаталось в Великий Новгород.

«Олимпиец» нашел временный дом в Дзержинске, до которого из Нижнего Новгорода почти час пути на машине.

И, наконец, здесь же можно назвать «Енисей». Вероятно, именно этот клуб мог стать самым посещаемым в ФНЛ, учитывая большие задачи и отличные текущие результаты. Но из-за реконструкции основной арены команде приходится играть в маленьком манеже. Он заполняется в среднем на 97 процентов — 2921 болельщиков при вместимости в 3000.

ЕЩЕ ПРИЧИНЫ.

Совсем неинтересны болельщикам фарм-клубы — «Спартак-2» и «Зенит-2». А ведь их маленькие цифры сказываются на общем показателе. Также некоторые болельщики жалуются на фактор матчей в будние дни, но здесь на самом деле не все так страшно: лишь четыре тура из 29 полностью прошли в середине недели. По одному — в июле, августе, сентябре и ноябре. В остальных случаях на будни могли выноситься один-два матча, да и то не очень часто.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Есть вероятность, что в нынешнем сезоне посещаемость все-таки не рухнет по сравнению с прошлым. В Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде построены стадионы, которые примут ЧМ-2018, и весной в рамках ФНЛ на них пройдут тестовые матчи, которые непременно соберут много зрителей и немного поднимут общую цифру.

Но что будет потом? Продолжат ли на этих огромных и очень затратных в содержании аренах и дальше играть скромные команды первого дивизиона? Будут ли современные стадионы привлекать болельщиков, когда закончится «эффект новизны», и на первый план вновь выйдет сам футбол?

Очевидно, что нынешний продукт зрителям становится все менее интересным. Руководители лиги и клубов должны задать себе вопросы: что они делают не так?

Игорь ЕФРЕМОВ: «ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПОСЕЩАЕМОСТИ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ КЛУБЫ, А НЕ ЛИГА»

Корреспондент «СЭ» Павел ГУРЕВИЧ обсудил злободневную тему с президентом ФНЛ.

— Наверное, я никогда не буду доволен посещаемостью, потому что нет предела совершенству, всегда нужно стремиться к большему, — сказал Ефремов. — Но к этой теме стоит вернуться ближе к маю. Основная проблема на сегодняшний день, на мой взгляд, это инфраструктура. Сейчас с нетерпением жду тестовых матчей. В Калининграде ажиотаж, все 10 тысяч билетов, поступивших в продажу, раскупили. Выпущена дополнительная квота в 5 тысяч. То же самое и в Волгограде. С вводом новых стадионов посещаемость должна улучшиться.

А если говорить глобально, то она, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Более того, последние три года имела место тенденция к снижению. Если говорить о средней посещаемости, то это не самый объективный показатель. Со всем уважением отношусь к «Спартаку-2» и «Зениту-2», но на их игры ходит очень мало болельщиков. На некоторых встречах собирается по 150−200 человек. А есть такие команды, как «Балтика», которая за последние годы показала значительный прирост в количестве людей, посещающих стадион. Или клубы из Сибири. (В действительности показатели калининградцев за последние шесть лет таковы: 2012/13 — 6248 зрителей при вместимости стадиона 14460, 2013/14 — 4506, 2014/15 — 2509, 2015/16 — 4594, 2016/17 — 3394, 2017/18 — 4405. Ни значительного, ни стабильного прироста здесь нет. Средняя посещаемость «Томи» в сезоне — 1960 зрителей, «Тюмени» — 1633, «Сибири» — 2255. — Прим. М. Г.).

Если говорить о посещаемости «Факела», то там все плохо. Два года назад я был на их матче с «Оренбургом», и тогда пришло 17 тысяч. А сейчас ходит по две тысячи болельщиков. Ведь раньше Воронеж был самым посещаемым среди всех клубов ФНЛ.

— У «Кубани» тоже сильно снизились показатели.

— Согласен. Но у них нет инфраструктурных проблем, стадион у них хороший. Как и погода, которая в Краснодаре лучшая в России для игры в футбол. У этого клуба больше проблемы с организационными вопросами. Ну и сильная конкуренция со стороны «Краснодара» сказалась.

— Переход на систему «осень-весна» сказался на посещаемости лиги?

— Ну вы посмотрите, уже конец марта, а в Москве до сих пор идет снег. Может, посещаемость немного и изменилась, но глобально обсуждать эту тему не готов. Как только у нас в России ухудшается погода, так сразу начинают это муссировать.

При этом не могу сказать, что ФНЛ не популярна. В феврале мы начали показывать матчи в социальных сетях. И у нас неплохие цифры. Матчи февральского Кубка ФНЛ в этом году подключению новых площадок набрали почти вдвое больше просмотров, чем годом ранее. Последние туры первенства посмотрело порядка двух миллионов человек. За последние годы мы наблюдаем колоссальное увеличение пользователей, которые смотрят интернет-трансляции. Но повторюсь, что объективную характеристику мы получим после 12 мая, когда пройдут тестовые матчи. Тогда мы сможем оценить потенциал лиги.

— Что делает лига, чтобы увеличить посещаемость?

— В первую очередь об этом должны думать клубы. Если в Калининграде люди ходят, значит руководство «Балтики» все делает правильно. Очень часто задают вопрос: «Что делает лига»? Есть определенный набор инструментов, которые находится в руках субъектов. В данном случае это сам футбольный клуб. Надо объективно смотреть на вещи. За последнее время не мы конкретно, но футбольное сообщество много упустило в плане работы с болельщиками. По большому счету, в России большую аудиторию стабильно собирают только «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» на новых стадионах. Хороший пример еще — «Локомотив», на который стал ходить народ. Но они идут на первом месте.