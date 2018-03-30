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15:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Тренер Павел Гусев покинет воронежский «Факел»

Специалист уйдет после окончания сезона-17/18.

Источник: РИА "Воронеж"

Главный тренер «Факела» Павел Гусев оставит свой пост, сообщил президент клуба Евгений Севергин на встрече с фанатами команды в четверг, 29 марта.

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Президент клуба Евгений Севергин решил расстаться со специалистом после завершения сезона-17/18, в котором воронежцы занимают последнее место в лиге, которое лишает команду прописки в ФНЛ.

Павел Гусев возглавлял «Факел» с начала сезона-14/15. Под руководством специалиста сине-белые выиграли первенство зоны «Центр» в 2015 году и вышли в ФНЛ, не потерпев ни одного поражения в чемпионате. В сезоне-15/16 «Факел» стал шестым, а годом позже занял 10 место, попутно выиграв Кубок ФНЛ. В текущем сезоне клуб после смены состава близок к вылету из ФНЛ.

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