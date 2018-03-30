Тренер Павел Гусев покинет воронежский «Факел»

Павел Гусев возглавлял «Факел» с начала сезона-14/15. Под руководством специалиста сине-белые выиграли первенство зоны «Центр» в 2015 году и вышли в ФНЛ, не потерпев ни одного поражения в чемпионате. В сезоне-15/16 «Факел» стал шестым, а годом позже занял 10 место, попутно выиграв Кубок ФНЛ. В текущем сезоне клуб после смены состава близок к вылету из ФНЛ.