Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
Тренер Павел Гусев покинет воронежский «Факел»
Специалист уйдет после окончания сезона-17/18.
Специалист уйдет после окончания сезона-17/18.
Главный тренер «Факела» Павел Гусев оставит свой пост, сообщил президент клуба Евгений Севергин на встрече с фанатами команды в четверг, 29 марта.
Президент клуба Евгений Севергин решил расстаться со специалистом после завершения сезона-17/18, в котором воронежцы занимают последнее место в лиге, которое лишает команду прописки в ФНЛ.
Павел Гусев возглавлял «Факел» с начала сезона-14/15. Под руководством специалиста