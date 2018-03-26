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12:51 (мск), источник: Onedivision.ru

Евгений Перевертайло: Отказался возглавить «Факел», потому что всплыл ряд обстоятельств

Известный российский тренер Евгений Перевертайло о воронежском «Факеле».

— История знает много примеров, когда клубы выпутывались из безнадежной ситуации, но, конечно, объективно «Факелу» будет спастись архисложно. Жаль Воронеж — футбольный город. Сейчас люди перестали там ходить на стадион. Хотя дело не только в результате, здесь комплекс причин. «Факелу» все равно хочется пожелать в оставшихся матчах сделать максимум того, что возможно на данный момент. Воронежцы сражаются, цепляются, но нет реализации. Она не просто так отсутствует — видимо, атмосфера влияет, среда, в которой находятся футболисты. На мой взгляд, здесь прежде всего психологический фактор. Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, нужно найти идею, которая объединяла бы игроков и тренерский штаб.

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— В январе вас приглашали в «Факел». Отказались, потому что понимали — спастись будет тяжело?

— Всплыл ряд обстоятельств, которые не хочу озвучивать. Я позвонил президенту клуба Евгению Севергину, извинился и отказался. Фактор того, «тяжело будет “Факелу” остаться в ФНЛ или не тяжело», ключевым не являлся.

— И все же — можно ли было оставить «Факел» на плаву?

— Было потеряно много времени как в плане дозаявки, так и в плане доукомплектования состава. Затянули. Хотя вообще времени с конца ноября, когда закончился первый этап, в структуре ФНЛ было достаточно. Видимо, как руководству клуба, так и руководству области не хватило оперативности в принятии решений. Наверное, сказалось и то, что произошла смена губернатора.

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