Евгений Перевертайло: Отказался возглавить «Факел», потому что всплыл ряд обстоятельств

— История знает много примеров, когда клубы выпутывались из безнадежной ситуации, но, конечно, объективно «Факелу» будет спастись архисложно. Жаль Воронеж — футбольный город. Сейчас люди перестали там ходить на стадион. Хотя дело не только в результате, здесь комплекс причин. «Факелу» все равно хочется пожелать в оставшихся матчах сделать максимум того, что возможно на данный момент. Воронежцы сражаются, цепляются, но нет реализации. Она не просто так отсутствует — видимо, атмосфера влияет, среда, в которой находятся футболисты. На мой взгляд, здесь прежде всего психологический фактор. Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, нужно найти идею, которая объединяла бы игроков и тренерский штаб.

— В январе вас приглашали в «Факел». Отказались, потому что понимали — спастись будет тяжело?

— Всплыл ряд обстоятельств, которые не хочу озвучивать. Я позвонил президенту клуба Евгению Севергину, извинился и отказался. Фактор того, «тяжело будет “Факелу” остаться в ФНЛ или не тяжело», ключевым не являлся.

— И все же — можно ли было оставить «Факел» на плаву?