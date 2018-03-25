Ау, бомбардиры! «Балтика» подбирается к плей-офф

Источник: РИА "Новости"

«Луч» «загорелся» на последних минутах во Владивостоке, «Ротор» победой закрыл свои гастроли в Астрахани, сибирский паритет в Томске, ненужная ничья в Самаре. OneDivision — о самом интересном из 29 тура.

Спасение тура

До сих пор не могу для себя решить, кто во Владивостоке очки потерял. То ли это хозяева поля, спасшиеся благодаря удару наудачу Таказова, и могущие забить и второй раз, но, игравшие в футбол лишь 4 компенсированные минуты, или «Спартак-2», пропустивший на второй, компенсированной к матчу, минуте, хоть и красивый, но случайный гол. Тем более, что в первом тайме москвичи приморцев переигрывали легко и свободно. Свой гол Ломовицкий забивал при полном попустительстве половины игроков «Луча», включая и вратаря Шамова. Против «Оренбурга» в действиях дальневосточников были страсть и азарт, за счёт чего они фавориту не уступали, сегодня же, как в домино «пусто-пусто». Три замены Григоряна в перерыве игру не изменили. Они её упростили до уровня «бей вперёд — игра придёт». И это против команды, у которой к традиционным для Владивостока трудностям, связанным с перелётом, добавилось ещё и то, что она осталась без 6 игроков основного состава, вызванных в сборную. А кого столичный клуб потерял, видели все, кто смотрел матч молодёжки в Македонии. В конце концов, хозяева матч спасли, и на ничью после удара Таказова выпилили. Тут же Гордиенко мог забить и второй мяч, но удачно сыграл вратарь красно-белых Терёшкин. Но и гол, и этот голевой момент в исполнении владивостокцев были в этот день инородными в их игре, хотя за добавленные 4 минуты надо отдать приморцам должное. И ещё такой факт. Фанаты, недовольные игрой своей команды, начали, соответствующее этой оценке, скандирование в адрес главного тренера. И тут на 8 секторе включили глушилки. В нашей лиге это что-то новенькое.

Прощание тура

Этой игрой в Астрахани волгоградцы прощались со стадионом «Центральный», ставшим на время их домом. И домом, надо сказать, по весне счастливым: три игры — три победы. На этот раз был «перекрыт» «Енисей». Обычно в таких матчах аутсайдеры стараются связать действия фаворитов по рукам и ногам, но номинальные хозяева с самого начала пошли вперёд, немало потревожили вратаря гостей. Вот только дорожить своими моментами волгоградцы пока не научились. А у сибиряков их не было. Захватывающей игру не назовёшь, обе команды посчитали, что по одному заработанному очку это здорово, так и играли. Понятно, почему такой тактики придерживались волжане, а вот почему на это согласилась команда Аленичева, большой вопрос. Неужели так на красноярцев подействовало естественное покрытие поля? А то, что оно в это время тяжёлое, так это условие одинаково для обоих соперников. Так ничего и не создав, сибиряки приготовились записать в турнирную таблицу себе один набранный балл, а «Ротор» взял и забил. Когда казалось, что опасность после подачи углового у ворот Филиппова уже ликвидирована, Крутов подхватил мяч, ворвался с ним в штрафную, и аккуратно навесил его на голову Климову. Главное после этого было не промахнуться. Игорь и не промахнулся. Сразу вспомнился его гол в прошлом сезоне московским динамовцам: тоже на последних минутах, тоже после стандарта. Весной «Ротор» вертится с такой бешеной скоростью, и выдаёт столько мегаватт мощи, что не верить в него уже просто невозможно.

Дерби тура

В Томске местный футбольный клуб принимал «Сибирь». И хотя, конечно, была битва за очки, но и понятие дерби никто не отменял. Хорошо же, победив, показать сопернику кто в Сибири главней! И всё-таки хозяев поля турнирное положение подстёгивало и заставляло играть на победу. Надо сказать, что такая увлекательная игра у них получалась, и моменты выйти вперёд создавались. И вдруг, в начале второго тайма порвалось там, где обычно прочно и надёжно. Принимая простой заброс Полюткина, поскользнулся Пулич, а Житнев от души вколотил мяч под перекладину. Так гости вышли вперёд, а давно не забивающий Максим побежал брататься к своим болельщикам. Проигрывая, томичам и подавно нечего было терять. С помощью замен все лучшие силы команды были брошены в атаку, но все завершающие действия разбивались, как и в первом тайме, о стену по имени Николай Цыган. Вратарь новосибирцев в очередном своём матче творил чудеса. И всё же сохранить свои ворота «сухими» ему не удалось. Трудный мяч после удара Померко он вытащил, но справиться с добиванием Абдулавова уже просто не мог физически. Ничейный результат не доставил удовольствия хозяевам поля, которые для победы создали около десятка голевых моментов, зато «орлы» отбывали в Новосибирск удовлетворёнными, посчитав результат справедливым.

Матч тура

В Самаре сошлись претенденты на вторую прямую путёвку в РФПЛ — «Крылья Советов» и «Оренбург». Ну, очень хотелось посмотреть, как бы играли команды, если бы «Енисей» в Астрахани взял 3 очка. То, что конкуренты следили за этим матчем, вряд ли, подлежит сомнению. Аленичев проиграл, и на игроков обеих клубов в Самаре лёг такой груз ответственности, что просто им не по силам. Понятно, что никто не хотел пропускать, но такого блеклого футбола давно видеть не приходилось. Мешало поле, и очень мешало. Поднять скорость было невозможно, обрабатывать мяч приходилось долго, технические приёмы выполнялись с ошибками. Была надежда на стандарты, но противники не могли себе позволить потерять концентрацию. И обе команды делали всё, чтобы соперник не мог упростить игру. В обороне постоянно находилась могучая группировка, которая начисто гасила все попытки форвардов сыграть индивидуально. И если у хозяев поля Корниленко за счёт мощи и опыта смог пару раз изобразить опасность перед воротами гостей, то перед воротами Конюхова и вспомнить-то нечего. Козлов абсолютно потерялся на поле. Умничка Ткачук показал, как надо действовать в подобной ситуации, нанеся хлёсткий и, главное, неожиданный удар со средней дистанции, но, во-первых, его порыв никто не подхватил, а, во-вторых, защитники больше не позволяли себе играть далеко от соперника с мячом. Закономерно, в такой ситуации, получившаяся ничья, оставила на второй строчке «газовиков», такой исход игры предполагался и ранее, и, если самарцы хотят всё же бороться за прямую путёвку в премьер-лигу, то права на ошибку у них больше нет. Под ошибкой надо понимать, что и ничья для них теперь равносильна поражению.

Ничья тура

Все, кто интересуется играми ФНЛ, прекрасно знают, что «Тамбов», играющий перед своими болельщиками, и «Тамбов» в гостях — это две разные команды с одинаковым подбором игроков. По окончании игры в Дзержинске против «Олимпийца» это признал и главный тренер «волков» Андрей Талалаев. Хотя начали гости достойно. Пережив стартовый натиск хозяев поля, тамбовчане в середине первого тайма преобразовали стандарт у их ворот в голевую контратаку, которую завершил Шевчук. До перерыва гости удачно сдерживали атакующие порывы нижегородцев, но на второй тайм игроков «Тамбова» не хватило. Атаки на ворота гостей накатывались одна за другой. И гол созрел. На 77-й минуте последовал удар по воротам, рикошет, попадание в перекладину, и новичок волжан из Белгорода Сергеев головой добивает мяч в ворота, сравнивая результат. Чуть ранее Талалаев выпустил на поле своего Сергеева, но бывшему игроку «Строгино» снова не удалось открыть свой лицевой счёт. Останавливаться на достигнутом нижегородцы не собирались, и бились за победу до конца, но ни одному из соперников этой сечи (8 жёлтых карточек) изменить результат не удалось. Ничья не обрадовала ни одну из команд. «Олимпиец» снизу подпирает владивостокский «Луч», а «Балтика» совсем положила руку на плечо «Тамбову», чтобы сдёрнуть того с насиженного 4 места.

Кость в кость тура

«Химки» проводили первый домашний матч после зимней паузы. В соперники для этого календарь им выбрал «Тюмень». Турнирное положение у обеих команд незавидное, поэтому борьба ожидалась нешуточная, а прошедший матч это и подтвердил. Подмосковный клуб, стараясь завоевать важные три очка, с большой охотой шёл в стыки, применяя тактику мелкого фола. Гости старались химчанам в борьбе не уступать. В итоге противники на двоих набрали 48 фолов, а исход матча решил единственный гол, забитый в первом тайме после розыгрыша углового. Сделал это защитник Данилкин. Пропустив гол, тюменцы попытались что-то сделать, чтобы выровнять положение, но это был не их день. Мяч в ногах у сибиряков не держался, удары по воротам не шли, комбинации обрывались, едва начавшись. И если бы не два великолепных стандарта в исполнении Богатырёва, то в актив гостям совсем было бы нечего занести. Одержав победу подмосковный клуб сразу шагнул на 10-е место, в то время, как «Тюмень» опустилась на предпоследнее, усугубив своё и без того непростое положение.

Орешек тура

Вторая за день игра в Астрахани, в которой настоящие хозяева поля футбольный клуб «Волгарь» принимали питерских динамовцев, ознаменовалась удалением в составе волжан. Случилось это на 37-й минуте. До этого была равная игра, в которой команды имели равные шансы. После удаления инициативу прибрали к рукам гости. Бело-голубые мяли оборонявшихся астраханцев концовку первого тайма и весь второй, но проломить ладно скроенную оборону хозяев поля так и не смогли. С простыми забросами в свою штрафную волжане справлялись без особых проблем, а извлечь из своих действий изюминку бело-голубые так и не смогли. Очень хорошо подвёл итог поединка главный тренер динамовцев Александр Точилин: «На поле была в основном борьба, а не игра. В этой борьбе никто не победил, потому счет закономерен».

Автостопы тура

Перед матчем в Курске, где местный «Авангард» принимал «Шинник» все разговоры сводились к тому, что это мол генеральная репетиция перед кубковым полуфиналом. Почему-то совсем забывалось, что эта игра важна и как матч первенства. Особенно для «Авангарда», который, отнюдь, не обеспечил себе спокойную жизнь на концовку сезона. Не стали шифроваться и тренеры, выставив на игру боевые составы. Очки были нужнее хозяевам поля, поэтому они провели эту встречу с большей самоотдачей, и только отсутствие должного индивидуального мастерства у игроков и, в какой-то степени, удачи, не позволило курянам достичь желаемого. Хотя по созданным голевым моментам они ярославцев превзошли, только три попадания в каркас ворот дорого стоят. Волжане играли старательно, при каждом удобном случае тревожа оборону соперника. И дотревожились. На последней минуте тайма несогласованность в действиях Чагрова и Гоцука привела к тому, что бывший партнёр помог гостям, отправив мяч в свои ворота. Правда, в концовке матча подобной любезностью ответил и ярославец Жестоков, но между этими голами был мяч, забитый Шаймордановым, после нестандартного розыгрыша стандарта. Поэтому оба автостопа не стали решающими в игре, а «Авангард», проиграв, остановился в 4-х очках от зоны вылета.

Залёт тура

Скажите, положа руку на сердце, до сегодняшней домашней игры с «Зенитом-2», кто-то верил, что «Факел» сохранит место в ФНЛ? Команда, которая не может забить почти 5 игр подряд, может на это претендовать? Да, сегодня воронежцы создали достаточно много моментов, и даже дважды потревожили каркас ворот Кержакова, но один гол в исполнении Панюкова поставил жирный крест на всех надеждах на спасение. Понял это, похоже, и сам Павел Гусев, уже без былого задора пообещавший просто достойно провести оставшиеся игры. Ну, что ж, к этому шло весь сезон. Те, кто хотел спастись, действительно работали, чтобы решить эту задачу, как, например, «Ротор», а в Воронеже все боялись прослыть «шабашниками», поэтому просто проигрывали. Жалко терять такую команду с традициями и историей, но теперь главное, чтобы эта чёрная полоса не затянулась. А зенитовцы молодцы, вновь напомнил о себе долго молчавший Панюков. Питерцы свои шансы сохранили, они снова в деле.

Поток тура

Завершающая тур игра состоялась в Краснодаре, где «Кубань» принимала «Балтику». Над краснодарцами висит какое-то проклятие весны. Во всех матчах второго этапа кубанский коллектив так и не смог забить гол. Не сумел он забить и в ворота калининградцев. Некогда весёлая команда, команда настроение, на глазах превратилась в засушливое дерево. Что ж, прав кубанский тренер: «Не бывает чудес в футболе, когда на неподготовленной почве вырастает хорошее дерево. Такого не бывает! Посаженные зерна надо поливать, облагораживать…». Поэтому и поставлены командой «сухие» матчи на поток. Балтийцы забивают немного — ровно столько, сколько необходимо для победы. В Краснодаре у них получился 3-й матч, выигранный со счётом 1:0. Ивуарийский легионер «Балтики» Себаи в середине первого тайма, так пальнул в ближний угол, что Дюпин не успел среагировать, к тому же это был первый гол, который пропустила «Кубань» из-за пределов штрафной. Сохранив во втором тайме победный для себя счёт, балтийцы всего на один балл отстали от «Тамбова», а вот краснодарцы упорно стремятся в зону вылета, подбираясь к ней всё ближе и ближе.