Ау, бомбардиры! «Балтика» подбирается к плей-офф
Обзор 29-го тура Первенства ФНЛ.
Обзор 29-го тура Первенства ФНЛ.
«Луч» «загорелся» на последних минутах во Владивостоке, «Ротор» победой закрыл свои гастроли в Астрахани, сибирский паритет в Томске, ненужная ничья в Самаре. OneDivision — о самом интересном из 29 тура.
Спасение тура
До сих пор не могу для себя решить, кто во Владивостоке очки потерял. То ли это хозяева поля, спасшиеся благодаря удару наудачу Таказова, и могущие забить и второй раз, но, игравшие в футбол лишь 4 компенсированные минуты, или «Спартак-2», пропустивший на второй, компенсированной к матчу, минуте, хоть и красивый, но случайный гол. Тем более, что в первом тайме москвичи приморцев переигрывали легко и свободно. Свой гол Ломовицкий забивал при полном попустительстве половины игроков «Луча», включая и вратаря Шамова. Против «Оренбурга» в действиях дальневосточников были страсть и азарт, за счёт чего они фавориту не уступали, сегодня же, как в домино «пусто-пусто». Три замены Григоряна в перерыве игру не изменили. Они её упростили до уровня «бей вперёд — игра придёт». И это против команды, у которой к традиционным для Владивостока трудностям, связанным с перелётом, добавилось ещё и то, что она осталась без 6 игроков основного состава, вызванных в сборную. А кого столичный клуб потерял, видели все, кто смотрел матч молодёжки в Македонии. В конце концов, хозяева матч спасли, и на ничью после удара Таказова выпилили. Тут же Гордиенко мог забить и второй мяч, но удачно сыграл вратарь
Прощание тура
Этой игрой в Астрахани волгоградцы прощались со стадионом «Центральный», ставшим на время их домом. И домом, надо сказать, по весне счастливым: три игры — три победы. На этот раз был «перекрыт» «Енисей». Обычно в таких матчах аутсайдеры стараются связать действия фаворитов по рукам и ногам, но номинальные хозяева с самого начала пошли вперёд, немало потревожили вратаря гостей. Вот только дорожить своими моментами волгоградцы пока не научились. А у сибиряков их не было. Захватывающей игру не назовёшь, обе команды посчитали, что по одному заработанному очку это здорово, так и играли. Понятно, почему такой тактики придерживались волжане, а вот почему на это согласилась команда Аленичева, большой вопрос. Неужели так на красноярцев подействовало естественное покрытие поля? А то, что оно в это время тяжёлое, так это условие одинаково для обоих соперников. Так ничего и не создав, сибиряки приготовились записать в турнирную таблицу себе один набранный балл, а «Ротор» взял и забил. Когда казалось, что опасность после подачи углового у ворот Филиппова уже ликвидирована, Крутов подхватил мяч, ворвался с ним в штрафную, и аккуратно навесил его на голову Климову. Главное после этого было не промахнуться. Игорь и не промахнулся. Сразу вспомнился его гол в прошлом сезоне московским динамовцам: тоже на последних минутах, тоже после стандарта. Весной «Ротор» вертится с такой бешеной скоростью, и выдаёт столько мегаватт мощи, что не верить в него уже просто невозможно.
Дерби тура
В Томске местный футбольный клуб принимал «Сибирь». И хотя, конечно, была битва за очки, но и понятие дерби никто не отменял. Хорошо же, победив, показать сопернику кто в Сибири главней! И
Матч тура
В Самаре сошлись претенденты на вторую прямую путёвку в РФПЛ — «Крылья Советов» и «Оренбург». Ну, очень хотелось посмотреть, как бы играли команды, если бы «Енисей» в Астрахани взял 3 очка. То, что конкуренты следили за этим матчем, вряд ли, подлежит сомнению. Аленичев проиграл, и на игроков обеих клубов в Самаре лёг такой груз ответственности, что просто им не по силам. Понятно, что никто не хотел пропускать, но такого блеклого футбола давно видеть не приходилось. Мешало поле, и очень мешало. Поднять скорость было невозможно, обрабатывать мяч приходилось долго, технические приёмы выполнялись с ошибками. Была надежда на стандарты, но противники не могли себе позволить потерять концентрацию. И обе команды делали всё, чтобы соперник не мог упростить игру. В обороне постоянно находилась могучая группировка, которая начисто гасила все попытки форвардов сыграть индивидуально. И если у хозяев поля Корниленко за счёт мощи и опыта смог пару раз изобразить опасность перед воротами гостей, то перед воротами Конюхова и
Ничья тура
Все, кто интересуется играми ФНЛ, прекрасно знают, что «Тамбов», играющий перед своими болельщиками, и «Тамбов» в гостях — это две разные команды с одинаковым подбором игроков. По окончании игры в Дзержинске против «Олимпийца» это признал и главный тренер «волков» Андрей Талалаев. Хотя начали гости достойно. Пережив стартовый натиск хозяев поля, тамбовчане в середине первого тайма преобразовали стандарт у их ворот в голевую контратаку, которую завершил Шевчук. До перерыва гости удачно сдерживали атакующие порывы нижегородцев, но на второй тайм игроков «Тамбова» не хватило. Атаки на ворота гостей накатывались одна за другой. И гол созрел. На 77-й минуте последовал удар по воротам, рикошет, попадание в перекладину, и новичок волжан из Белгорода Сергеев головой добивает мяч в ворота, сравнивая результат. Чуть ранее Талалаев выпустил на поле своего Сергеева, но бывшему игроку «Строгино» снова не удалось открыть свой лицевой счёт. Останавливаться на достигнутом нижегородцы не собирались, и бились за победу до конца, но ни одному из соперников этой сечи (8 жёлтых карточек) изменить результат не удалось. Ничья не обрадовала ни одну из команд. «Олимпиец» снизу подпирает владивостокский «Луч», а «Балтика» совсем положила руку на плечо «Тамбову», чтобы сдёрнуть того с насиженного 4 места.
Кость в кость тура
«Химки» проводили первый домашний матч после зимней паузы. В соперники для этого календарь им выбрал «Тюмень». Турнирное положение у обеих команд незавидное, поэтому борьба ожидалась нешуточная, а прошедший матч это и подтвердил. Подмосковный клуб, стараясь завоевать важные три очка, с большой охотой шёл в стыки, применяя тактику мелкого фола. Гости старались химчанам в борьбе не уступать. В итоге противники на двоих набрали 48 фолов, а исход матча решил единственный гол, забитый в первом тайме после розыгрыша углового. Сделал это защитник Данилкин. Пропустив гол, тюменцы попытались
Орешек тура
Вторая за день игра в Астрахани, в которой настоящие хозяева поля футбольный клуб «Волгарь» принимали питерских динамовцев, ознаменовалась удалением в составе волжан. Случилось это на 37-й минуте. До этого была равная игра, в которой команды имели равные шансы. После удаления инициативу прибрали к рукам гости.
Автостопы тура
Перед матчем в Курске, где местный «Авангард» принимал «Шинник» все разговоры сводились к тому, что это мол генеральная репетиция перед кубковым полуфиналом.
Залёт тура
Скажите, положа руку на сердце, до сегодняшней домашней игры с «Зенитом-2»,
Поток тура
Завершающая тур игра состоялась в Краснодаре, где «Кубань» принимала «Балтику». Над краснодарцами висит
Вячеслав Смирнов