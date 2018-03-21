«Факел» столкнулся с проблемами при подготовке к матчу с «Зенитом-2»

Источник: РИА "Новости"

Команде фактически негде тренироваться: город занесен снегом. Чтобы поберечь поле стадиона Профсоюзов, подопечные Павла Гусева проводят занятия в надувном манеже «Мир футбола» на поле с нестандартными размерами, который больше подходит для мини-футбола.

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При этом о переносе игры на сегодняшний день, по нашим данным, речи не идет. Добавим, что резервным стадионом у воронежцев заявлен «Сокол» в Саратове.