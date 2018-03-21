«Факел» столкнулся с проблемами при подготовке к матчу с «Зенитом-2»
«Факел» столкнулся с большими проблемами при подготовке к матчу 29-го тура первенства ФНЛ с «Зенитом-2», который должен пройти в Воронеже 24 марта.
«Факел» столкнулся с большими проблемами при подготовке к матчу 29-го тура первенства ФНЛ с «Зенитом-2», который должен пройти в Воронеже 24 марта.
Команде фактически негде тренироваться: город занесен снегом. Чтобы поберечь поле стадиона Профсоюзов, подопечные Павла Гусева проводят занятия в надувном манеже «Мир футбола» на поле с нестандартными размерами, который больше подходит для
При этом о переносе игры на сегодняшний день, по нашим данным, речи не идет. Добавим, что резервным стадионом у воронежцев заявлен «Сокол» в Саратове.
Напомним, что предыдущий домашний матч «Факела» с «Балтикой» (0:1) проходил во вьюгу в тяжелейших условиях, в том числе для зрителей, которые были вынуждены наблюдать за ним на трибунах, стоя. Главный тренер калининградцев Игорь Черевченко после игры сравнил ее с чемпионатом мира по болотному футболу.