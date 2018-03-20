Соболев и Ланин не помогут «Крыльям» в матче с «Оренбургом»
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Оренбургом» — одним из главных соперников самарцев в борьбе за выход в
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Оренбургом» — одним из главных соперников самарцев в борьбе за выход в
Сегодня у «Крыльев Советов» был насыщенный тренировочный день. Утром у команды состоялось теоретическое занятие, затем игроки отправились в тренажерный зал, где прошла получасовая тренировка.
Затем «Крылья Советов» тренировались на искусственном поле клубной базы. Занятие включило в себя разминку, двусторонку и беговые упражнения. Длилась тренировка чуть больше часа.
В матче с «Оренбургом» самарцам не смогут помочь два игрока основного состава — форвард Александр Соболев и полузащитник Олег Ланин, которые сейчас находятся в расположении молодежной сборной России. Сербский полузащитник Срджан Мияйлович приступил к восстановлению после повреждения, но пока занимается по индивидуальной программе.