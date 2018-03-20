Соболев и Ланин не помогут «Крыльям» в матче с «Оренбургом»

Сегодня у «Крыльев Советов» был насыщенный тренировочный день. Утром у команды состоялось теоретическое занятие, затем игроки отправились в тренажерный зал, где прошла получасовая тренировка.

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Затем «Крылья Советов» тренировались на искусственном поле клубной базы. Занятие включило в себя разминку, двусторонку и беговые упражнения. Длилась тренировка чуть больше часа.