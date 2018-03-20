Александр Побегалов: Тренируемся в «-20»! Нас кто-то спросил при переходе на «осень-весну»?!
Критика со стороны тренера.
Критика со стороны тренера.
Многолетний тренер «Шинника», мэтр ФНЛ Александр Побегалов раскритиковал переход на систему «осень-весна».
— Я с первого дня говорил, что эта система — только под элитные клубы, а не под российский футбол, — подчеркивает Побегалов. — То есть «осень-весна» подходит тем командам, которые могут построить себе теплые стадионы, где можно сидеть и не мерзнуть в любое время зимой. Ну вы понимаете, кого я имею в виду.
— Есть у вас хоть один аргумент в пользу перехода на «осень-весну»?
— С позиции тренера ФНЛ — ни одного! Я вам приведу один простой пример. Вы видели состояние поля в Казани на суперсовременном стадионе во время недавнего матча «Рубин» — «Спартак»?
— Да. Неважное…
— Вот! А теперь представьте возможности «Рубина» по содержанию поля и стадиона и наши. О чем тут еще можно говорить…
— Раньше чемпионат в первом дивизионе начинался в конце марта. Теперь возобновляется 4 марта. 24 дня — колоссальная разница?
— Конечно! В этот период как раз происходят климатические изменения. В конце марта уже устанавливается приемлемая погода, позволяющая играть, а зрителям сидеть на трибунах. А в начале месяца сами видите, какие у нас поля… Весной они убиваются, понимаете? Убиваются! И их приводят в порядок только к середине июля. Да дело не только в них.
— В чем еще?
— Очень много нюансов. Тренировочный процесс, например. Где тренироваться в это время? Финансовый год не совпадает с календарным. Отсюда много проблем… Клубы ФНЛ — не частные же компании. А как комплектовать команду? Открывается окно — и у нас буквально
— «Енисей» играет в манеже, «Тамбов» провел первый матч под крышей. Не выход из положения?
— Это искусственный футбол!
— Почему?
— Манежный футбол — это другой вид спорта. У нас ведь и зимний футбол сейчас появился. В каких странах мира еще играют в манежах? Ну вот и я не знаю… Тренироваться в манежах можно, но играть… Не знаю, не знаю. Наверное, это один из выходов из сложившейся ситуации. Однако мне кажется, что после домашнего чемпионата мира наша футбольная инфраструктура в целом не будет развиваться такими же темпами, как в преддверии турнира.
— Стадионы будут простаивать?
— У меня такое ощущение, что эти арены так и останутся долгими памятниками.
— Вы недавно сказали, что сейчас у игроков в тренировочном процессе буквально через 15 минут начинают отмерзать ноги…
— Естественно! У нас вчера была тренировка. На улице минус 20!
— И как же тренировались?
— Ну как… На искусственном поле, с учетом погодных условий. Понимаете, при переходе на «осень-весну» не спросили ни тренеров, ни футболистов. Это решение принималось на уровне группы руководителей нашего футбола вместе с представителями элитных клубов. Почему нас никто не спросил? Не выиграл российский футбол от этой реформы. Может быть, одна шестая всего нашего футбола и в плюсе, а пять шестых — не выиграла!