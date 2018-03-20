Александр Побегалов: Тренируемся в «-20»! Нас кто-то спросил при переходе на «осень-весну»?!

Источник: Спорт-Экспресс

Многолетний тренер «Шинника», мэтр ФНЛ Александр Побегалов раскритиковал переход на систему «осень-весна».

— Я с первого дня говорил, что эта система — только под элитные клубы, а не под российский футбол, — подчеркивает Побегалов. — То есть «осень-весна» подходит тем командам, которые могут построить себе теплые стадионы, где можно сидеть и не мерзнуть в любое время зимой. Ну вы понимаете, кого я имею в виду.

— Есть у вас хоть один аргумент в пользу перехода на «осень-весну»?

— С позиции тренера ФНЛ — ни одного! Я вам приведу один простой пример. Вы видели состояние поля в Казани на суперсовременном стадионе во время недавнего матча «Рубин» — «Спартак»?

— Да. Неважное…

— Вот! А теперь представьте возможности «Рубина» по содержанию поля и стадиона и наши. О чем тут еще можно говорить…

— Раньше чемпионат в первом дивизионе начинался в конце марта. Теперь возобновляется 4 марта. 24 дня — колоссальная разница?

— Конечно! В этот период как раз происходят климатические изменения. В конце марта уже устанавливается приемлемая погода, позволяющая играть, а зрителям сидеть на трибунах. А в начале месяца сами видите, какие у нас поля… Весной они убиваются, понимаете? Убиваются! И их приводят в порядок только к середине июля. Да дело не только в них.

— В чем еще?

— Очень много нюансов. Тренировочный процесс, например. Где тренироваться в это время? Финансовый год не совпадает с календарным. Отсюда много проблем… Клубы ФНЛ — не частные же компании. А как комплектовать команду? Открывается окно — и у нас буквально две-три недели, чтобы пополнить состав… Не знаешь, уйдут люди или останутся, кем усиливаться? Короче, очень много вещей, которые не дают развиваться командам ФНЛ. А о втором дивизионе я вообще молчу. Он после этого перехода и стал загибаться.

— «Енисей» играет в манеже, «Тамбов» провел первый матч под крышей. Не выход из положения?

— Это искусственный футбол!

— Почему?

— Манежный футбол — это другой вид спорта. У нас ведь и зимний футбол сейчас появился. В каких странах мира еще играют в манежах? Ну вот и я не знаю… Тренироваться в манежах можно, но играть… Не знаю, не знаю. Наверное, это один из выходов из сложившейся ситуации. Однако мне кажется, что после домашнего чемпионата мира наша футбольная инфраструктура в целом не будет развиваться такими же темпами, как в преддверии турнира.

— Стадионы будут простаивать?

— У меня такое ощущение, что эти арены так и останутся долгими памятниками.

— Вы недавно сказали, что сейчас у игроков в тренировочном процессе буквально через 15 минут начинают отмерзать ноги…

— Естественно! У нас вчера была тренировка. На улице минус 20!

— И как же тренировались?